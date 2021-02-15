На 65-му році пішов з життя посол України в Китаї Сергій Камишев. Рейтинг Володимира Зеленського зріс на 1,5%. Українські туристи застрягли на Занзібарі. Президент України продовжує свій візит в ОАЕ. ТКГ анонсувала 2 зустрічі через загострення ситуації на Донбасі. Такими були головні новини 15 лютого.

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Помер посол Камишев

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

У неділю, 14 лютого, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про смерть посла України у Китаї Сергія Камишева. Попередньою причиною смерті посадовця назвали обширний інфаркт.

За довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу,

– наголосив Кулеба.



Сергій Камишев / МЗС України

Що сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним та друзям Камишева.

Окрім того, президент заявив, що посол вірно служив Україні. Зеленський також наголосив на важливості внеску Камишева у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом.

Що сказав Богдан

На втрату емоційно відреагував ексглава Офісу Президента Андрій Богдан. Він заявив, що Камишев нібито міг померти через тиск з боку влади.

"Останні пів року один під*рас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави", – розповів Богдан.

Ексочільник ОП схарактеризував покійного Камишева як чесну, професійну та щиру людину. За словами Богдана, посол був легендою дипломатії.

Реакція МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко спростував інформацію, що на Камишева нібито чинили тиск. За словами Ніколенка, смерть посла стала для них великою втратою. Камишев був справжнім професіоналом своєї справи.

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Рейтинг Зеленського зріс

Джерело: КМІС

Якби в Україні найближчим часом відбувалися вибори президента, переміг би Володимир Зеленський. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за чинного українського лідера готові проголосувати 22,7% виборців.

У порівнянні з результатами від 4 лютого рейтинг Зеленського зріс на 1,5%. Тоді за нього були готові проголосувати 21,2% українців.

Найближчим конкурентом Зеленського є 5 Президент України Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. За Порошенка готові проголосувати 18,3% опитуваних, за Тимошенко – 14,5% опитуваних.

Зверніть увагу! Опитування проводили упродовж 5 – 7 лютого 2021 року. Вік респондентів – від 18 років. Метод опитування: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів. Похибка – не більше 2,4%.

Хто ще увійшов до списку

Юрій Бойко – 11,4%;

Ігор Смешко – 8,2%;

Віктор Медведчук – 5,1%;

Володимир Гройсман – 4,5%;

Анатолій Гриценко – 4,1%.

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Джерело: Твіттер Олега Ніколенка

У понеділок, 15 лютого, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що на Занзібарі застрягли понад 180 українських туристів. Вони не змогли повернутися в Україну вчасно через несправність літака.

Авіакомпанія Sky Up Airlines повідомила, що літак вдалося зремонтувати вже через декілька годин. Однак виникли складнощі із оформленням документації.

Для дотримання правил і процедур при виконанні рейсу, в тому числі та дотримання регламенту щодо робочого часу екіпажів, для виконання даного рейсу потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо,

– заявили у Sky Up Airlines.

Деталі

Українська туристка Катерина заявила, що спершу людей розмістили у готель, який був "місцевим борделем". Втомленим мандрівникам навіть не дали питної води та їжі. Згодом туристів переселили у трішки краще помешкання.

Серед застряглих мандрівників є Анастасія Зінченко, більш відома як Настя з Уханю. Дівчина опинилася у туристичній пастці разом зі своїм коханим – главою ДМС Максимом Соколюком.

Увечері 15 лютого Туреччина дала дозвіл на виліт із Занзібару в Київ через Анталію. Туристи зможуть повернутися додому.

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Деталі візиту Зеленського в ОАЕ

Джерело: 24 канал

У межах візиту в Емірати українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським уклала низку важливих угод. Загалом їх оцінюють у щонайменше 3 мільярди доларів. Серед ключових документів – меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Президент наголосив – на всіх зустрічах в ОАЕ він закликає інвестувати в Україну.

Зеленський зустрівся із віцепрезидентом і Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Політики обговорили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ та б оротьбу із наслідками пандемії коронавірусу.

оротьбу із наслідками пандемії коронавірусу. Президент також запросив в Україну відомого портового оператора – групу компаній DP World. Зеленський наголосив: його цікавить ідея проєктів сучасної марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та сучасного готелю в Одесі.

Окрім того, український лідер обговорив питання боротьби з коронавірусом з керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая. Результатом стало доручення Зеленського створити робочу групу з ОАЕ.

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ТКГ анонсувала 2 зустрічі

Джерело: Українська делегація в ТКГ

Тристороння контактна група цього тижня двічі зустрінеться у форматі відеоконференцій: 16 та 17 лютого. Українська сторона планує обговорити численні зриви режиму тиші з боку бойовиків.

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