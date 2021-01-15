Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель згадав про Донбас. Потужний землетрус в Індонезії забрав життя десятків людей. Україна не продовжуватиме локдаун після 24 січня. Скільки заробив голова КСУ Олександр Тупицький. Такими були головні новини України та світу 15 січня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

Розмова Зеленського та Меркель

Телефонна розмова лідерів України та Німеччини відбулася 15 січня. Сторони передусім обговорили ситуацію на Донбасі та пандемію коронавірусу.

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За словами українського президента, він був радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Адже Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером. Також Зеленський додав, що Німеччина продовжує координувати зусилля України задля встановлення миру на Донбасі.

Також очільник України побажав міцного здоров'я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії коронавірусу.

Зверніть увагу! В Німеччині показники заражень коронавірусом залишаються високими. Тому тут продовжили локдаун щонайменше до кінця січня. Водночас тут планують запровадити ще жорсткіші карантинні обмеження.

Водночас в уряді Німеччини повідомили, що Меркель і Зеленський обговорили реалізацію мінських домовленостей і домовилися інтенсифікувати роботу.

Як просуваються у нормандському форматі

12 січня у Берлін і відбулися переговори радників "нормандської четвірки", на яких Україну представляв керівник ОП Андрій Єрмак.

і відбулися переговори радників "нормандської четвірки", на яких Україну представляв керівник ОП Андрій Єрмак. Головною темою для України було питання безпеки. Радники "нормандської четвірки" обговорили питання війни на Донбасі та шукали рішення, як досягти миру на цих територіях.

та шукали рішення, як досягти миру на цих територіях. Очільник ОП зауважив, що у Берліні відбувся "непростий, але конструктивний і змістовний діалог". Єрмак визнав, що не може говорити про якісь домовленості. Він поінформував, що спілкування радників відбудеться 22 січня у другій половині дня в режимі відеоконференції.

у другій половині дня в режимі відеоконференції. Це п'ята зустріч у Берліні після саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.

Смертельний землетрус в Індонезії

В Індонезії на острові Сулавесі стався потужний землетрус магнітудою 6,2. Його епіцентр був розташований неподалік від міста Мажен на глибині 10 кілометрів. Сильні підземні поштовхи люди відчули через декілька годин після меншого землетрусу.

Наслідки землетрусу

Внаслідок землетрусу постраждали понад 60 будівель. Серед них – 2 готелі, офіс губернатора та торговий центр. За даними місцевих ЗМІ, наразі тимчасове помешкання шукають сотні людей.

Внаслідок трагедії загинули щонайменше 35 людей. Рятувальники Сулавесі розповіли, що багато людей можуть бути поховані під уламками будівель. Щоб підняти тіла, знадобиться час. Наразі також відомо про 600 постраждалих.

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Повідомлень про цунамі наразі немає. Однак місцеві фахівці побоюються, що після землетрусу на певних територіях ще можуть відчуватися сильні підземні поштовхи. Вони здатні спровокувати нове стихійне лихо.

Наслідки потужного землетрусу в Індонезії / Фото Getty Images

Чи продовжать в Україні локдаун

Уряд не планує продовжувати в Україні локдаун після 24 січня. А після завершення локдауну, тобто вже з наступного 25 січня, країна повернеться до умов адаптивного карантину, який триватиме до кінця лютого.

Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, медична система на сьогодні готова. У лікарнях 53 тисячі ліжок забезпечені киснем. Загальна кількість ліжок для коронавірусних хворих сягає 63 тисяч. Наразі зайнята лише 21 тисяча.

Що раніше казав очільник МОЗ

Раніше Максим Степанов виступив за продовження локдауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави. Серед головних причин він виділив наступні:

січневі свята , які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей;

, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей; сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні

Станом на 15 січня в Україні зафіксували 1 146 963 хворих на коронавірус COVID-19. За минулу добу виявили 8 199 інфікованих.

на коронавірус COVID-19. За минулу добу виявили 8 199 інфікованих. Впродовж 14 січня у зв'язку з одужанням виписали 10 328 пацієнтів. Але, на жаль, підтвердили смерть ще 166 хворих.

Але, на жаль, підтвердили смерть ще 166 хворих. Найбільше інфікованих виявили у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зарплата Олександра Тупицького

Скандальний голова Конституційного Суду, який днями відпочивав із родиною в Дубаї, заробив за 2020 рік понад 3,7 мільйона гривень. Це у кілька разів більше, ніж отримали очільники міністерств та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Середній розмір винагороди судді у 2020 році становив 309 586 гривень на місяць.

Скільки за 2020 рік заробили інші високопосадовці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за 9 місяців на посаді отримав трохи більше як 350 тисяч гривень.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова за понад 8 місяців роботи на посаді отримала приблизно 630 тисяч гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за рік заробив 557 тисяч гривень.

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов за 9 місяців на посту отримав 497 тисяч гривень.

Міністру оборони Андрієві Тарану нарахували 753 тисяч гривень.

Важливо Розкішний відпочинок у Дубаї: у КСУ розповіли, скільки заплатив Тупицький – фото

Відпочинок Олександра Тупицького: що відомо

Главу КСУ Володимир Зеленський тимчасово відсторонив від роботи.

Після цього Тупицький поїхав відпочивати у Дубаї. ЗМІ писали, що зі сім'єю він проживав у королівській віллі за 300 тисяч гривень на день. У КСУ, щоправда, таку інформацію спростували. Мовляв, за всю поїздку на 3 людей суддя виклав 242 тисячі гривень.

Глава Конституційного Суду повідомляв, що при поверненні додому його чекатиме нова підозра. Однак ввечері 13 січня Тупицький прилетів до Борисполя та спокійно покинув аеропорт.

Більше про чиновника, його статки та скандальні рішення читайте за посиланням.

Україна скоротила список країн червоної зони

Міністерство охорони здоров'я 15 січня оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Список червоної зони зменшився на 12 країн. Тепер їх – 66. З червоної зони виключили:

Туреччину,

Вірменію,

Норвегію,

Домініканську республіку,

Іран.

Відтак "червоними" стали 66 країн. При цьому найвищі показники захворюваності упродовж останніх 14 днів у Чехії, Андоррі, Ірландії, Словенії, Сан-Марино та Великій Британії. Досі у червоній зоні залишаються США, ОАЕ, Туніс, а також сусідні країни – Польща, Словаччина, Росія, Білорусь та Угорщина.

Зауважимо, що особи, які приїхали до України з країни червоної зони, обов'язково мають пройти обсервацію чи самоізоляцію на 14 днів, або ж здати тест на коронавірус.



Список зелених і червоних країн / Дані МОЗ