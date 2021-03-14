Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу". В Україні відзначили День добровольця. На Донбасі поранено нашого захисника. "Укрпошта" презентувала марки, через які раніше посварилась з Генштабом. Такими були головні новини 14 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

До теми Дубінський увійшов до Нацради громад: у "Слузі народу" висловили обурення

Дубінський – не голова обласної організації "слуг народу"

Джерело: "Слуга народу"

Олександра Дубінського зняли з посади очільника Київської обласної організації партії. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій конференції осередку партії.

Таким чином повноваження Дубінського, як члена Національної ради громад автоматично припинилися. Натомість керівний орган очолив Андрій Мотовиловець.

Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги Народу",

– наголосили у "Слузі народу".

У телеграм-каналі Дубінського у відповідь опублікували заяву від імені Київської обласної організації "Слуги народу". Там мовиться про підтримку одіозного нардепа та застосовані проти нього шахрайські схеми.

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Незабаром вже можуть розглянути виключення нардепа з партії

Джерело: Інтерфакс-Україна

Тим часом, політику загрожує виключення з партії "Слуга народу". За словами голови партії Олександра Корнієнка, це можуть обговорити вже найближчим часом.



Згідно з новим статутом політсили, рішення про виключення ухвалює саме голова партії – за власною ініціативою, або за поданням партійних структур.

Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова,

– сказав Корнієнко.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським причиною для його виключення може стати порушення статусу "шляхом проведення своїх конференцій та непокору керівним органам партії".

Коротко про події навколо Олександра Дубінського:

Санкції США проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу

День добровольця в Україні

Джерело: 24 канал

В Україні 14 березня відзначають День добровольця. Вшанували мужність воїнів у багатьох містах України: влаштували урочисті заходи з маршами, покладанням квітів, концертами і форумом письменників-військових.

До теми У Києві вшанували українських добровольців: фото

У Києві День добровольця відзначали у парку "Відрадний". Тут провели святковий концерт з патріотичними піснями. Військові ж зробили виставку зброї.

День добровольця відзначали у парку "Відрадний". Тут провели святковий концерт з патріотичними піснями. Військові ж зробили виставку зброї. У Львові почали відзначати цю особливу дату на території Меморіалу Небесної Сотні. Тут урочисто підняли прапор під гімн, який виконав військовий оркестр. Урочистості продовжили у Будинку воїна. Окрім цього, у Львові стартував ІІІ Всеукраїнський форум військових письменників.

почали відзначати цю особливу дату на території Меморіалу Небесної Сотні. Тут урочисто підняли прапор під гімн, який виконав військовий оркестр. Урочистості продовжили у Будинку воїна. Окрім цього, у Львові стартував ІІІ Всеукраїнський форум військових письменників. У Дніпрі на Марш захисників нації зібралися декілька сотень військовослужбовців, волонтерів, їхні сім'ї, медики.

на Марш захисників нації зібралися декілька сотень військовослужбовців, волонтерів, їхні сім'ї, медики. В Одесі близько сотні одеситів прийшли в парк біля будівлі обласної адміністрації на Канатній, щоб вшанувати добровольців. Голова ОДА Сергій Гриневецький вручив почесні грамоти родичам тих добровольців, які загинули на Донбасі.

близько сотні одеситів прийшли в парк біля будівлі обласної адміністрації на Канатній, щоб вшанувати добровольців. Голова ОДА Сергій Гриневецький вручив почесні грамоти родичам тих добровольців, які загинули на Донбасі. Колишні військовослужбовці та учасники ООС вийшли на ходу до Дня добровольця у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Що відомо про День добровольця? Свято на честь українських добровольців які запровадили у 2017 році. Саме 14 березня 2014 року з Майдану Незалежності у Києві перші добровольці вирушили на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом.

Дивіться фото з Дня добровольця у Києві / Фото КМДА:

Дивіться відео про День добровольця:

Поранений військовий на Донбасі

Джерело: штаб ООС у фейсбуці

14 березня один військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Ворожа куля поцілила в нашого захисника поблизу Південного. Військового госпіталізували, його стан медики оцінюють, як задовільний.

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Лише за 14 березня ворог 9 разів порушив режим тиші:

Неподалік Катеринівки стріляв з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Луганського здійснив обстріл позиції наших захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

Поблизу Опитного та Авдіївки – бойовики відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

Біля Пісків – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Гнутового – зі станкових гранатометів.

Також російській найманці продовжують облаштовувати свої позиції. Зокрема, за відведеною територією біля селища Круглик помітила два ворожих танки. Бойовики дообладнують оборонні позиції в напрямку лінії розмежування. Така сама ситуація біля Широкиного. Поблизу Троїцького окупанти облаштовують нові мінні загородження.

Дивіться на карті, де був поранений український військовий:

"Укрпошта" презентувала марки до Дня добровольця

Джерело: "Укрпошта"

14 березня "Укрпошта" презентувала серію марок, присвячених одностроям військових ЗСУ. Раніше марки планували представити 23 лютого, проте це викликало чимале обурення, зокрема й Генштабу.

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На аркуші 8 поштових марок. На них представлені:

форми ракетних військ та артилерії,

механізованих військ,

військ протиповітряної оборони,

гірської піхоти,

танкових військ,

армійської авіації,

президентського полку,

загальновійськова форма.



Марки з одностроями ЗСУ / Фото Укрпошти

Чому виник скандал через марки: