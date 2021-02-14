Головні новини 14 лютого: на Донбасі підірвалися військові, домовленості Зеленського в ОАЕ

Джерело:24 канал
Українські військові підірвалися на невідомому вибуховому предметі на Донбасі. Володимир Зеленський під час візиту в ОАЕ підписав низку важливих угод. Японія потерпає від наслідків нищівного землетрусу. Суд відпустив підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої під домашній арешт. Такими були головні новини 14 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 14 лютого:
До теми Підірвалися у відносно безпечній зоні, – журналіст про загибель 3 українських бійців
Джерело: фейсбук-сторінка ОТУ "Північ"
На невідомому вибуховому пристрої підірвалися військові Збройних сил України. На жаль, врятувати їх не вдалося. Травми, які отримали бійці, були несумісні з життям.
Трагедія сталася близько 10:00 неподалік Новолуганського. Загинули старший солдат Дмитро Мироненко, капітан Олександр Войтенко та солдат В'ячеслав Олексієнко.Зверніть увагу! Кількома днями раніше, 12 лютого, боєць ЗСУ підірвався невідомому вибуховому пристрої поблизу села Павлопіль. Його одразу ж госпіталізували.
Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель українських захисників. Він доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново вирушити на Донбас.
Вже завтра, 15 лютого, вони повинні доповісти главі держави щодо обставин трагедії. Вони зустрінуться одразу після повернення Зеленського з ОАЕ в аеропорті "Бориспіль". Президент також висловив свої співчуття рідним загиблих.
Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Військові ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої / Фото ДБР
В.о директора ДБР Олексій Сухачов пообіцяв докласти усіх зусиль, аби встановити причини загибелі військових та покарати винних. Керівництво відомства контролюватиме, як просувається розслідування.
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Джерело: NHK
Напередодні Північний схід Японії накрив потужний землетрус магнітудою 7,3. Його епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми, проте навіть у столиці відчували поштовхи.
Землетрус спричинив серйозні руйнування / Фото NHK
Не встигли люди оговтатися від лиха, як 14 лютого у країні зафіксували повторні підземні поштовхи. Цього разу – магнітудою 5,2 з епіцентром глибоко під водою.
У реакторах "Фукусіма-1" та "Фукусіма-2" розплескалася вода з басейнів, де зберігають відпрацьоване ядерне паливо. На щастя, це не мало серйозного впливу на радіаційний фон.Зверніть увагу! У 2011 році внаслідок землетрусу та цунамі були зруйновані системи охолодження реакторів на атомній електростанції "Фукусіма-1".
Джерело: Офіс Президента
Триває офіційний візит Володимира Зеленського до Об'єднаних арабських еміратів. 14 лютого президент підписав низку важливих домовленостей. Вони стосуються, зокрема, інвестицій, податків та туризму.
Володимир Зеленський в ОАЕ / Фото Офісу Президента
Джерело: "Громадське"
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, підозрюваному у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої. Його відпустили з-під варти під домашній арешт.
Варто зауважити, що також суд відпустив і інших членів "групи Редькіна", яких підозрюють у причетності до ряду інших замовних вбивств.
У жовтні 2017 року невідомі розстріляли машину учасників АТО Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва. Сталося це неподалік залізничного переїзду в селі Глеваха, що на Київщині. Жінка від пострілів загинула.
Аміна Окуєва з чоловіком / Фото з соцмереж
Її чоловік Адам Осмаєв тоді отримав поранення. А вже влітку 2020 року в Австрії від вогнепального поранення в голову загинула свідок у справі про вбивство Окуєвої.