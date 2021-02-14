Головні новини 14 лютого: на Донбасі підірвалися військові, домовленості Зеленського в ОАЕ

Українські військові підірвалися на невідомому вибуховому предметі на Донбасі. Володимир Зеленський під час візиту в ОАЕ підписав низку важливих угод. Японія потерпає від наслідків нищівного землетрусу. Суд відпустив підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої під домашній арешт. Такими були головні новини 14 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 14 лютого:

До теми ​Підірвалися у відносно безпечній зоні, – журналіст про загибель 3 українських бійців

Загибель військових на Донбасі

Джерело: фейсбук-сторінка ОТУ "Північ"

На невідомому вибуховому пристрої підірвалися військові Збройних сил України. На жаль, врятувати їх не вдалося. Травми, які отримали бійці, були несумісні з життям.

Трагедія сталася близько 10:00 неподалік Новолуганського. Загинули старший солдат Дмитро Мироненко, капітан Олександр Войтенко та солдат В'ячеслав Олексієнко.

На Донбас поїхали Таран та Хомчак

Кількома днями раніше, 12 лютого, боєць ЗСУ підірвався невідомому вибуховому пристрої поблизу села Павлопіль. Його одразу ж госпіталізували.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель українських захисників. Він доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново вирушити на Донбас.

Вже завтра, 15 лютого, вони повинні доповісти главі держави щодо обставин трагедії. Вони зустрінуться одразу після повернення Зеленського з ОАЕ в аеропорті "Бориспіль". Президент також висловив свої співчуття рідним загиблих.

Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки.



Військові ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої / Фото ДБР

В.о директора ДБР Олексій Сухачов пообіцяв докласти усіх зусиль, аби встановити причини загибелі військових та покарати винних. Керівництво відомства контролюватиме, як просувається розслідування.

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Руйнівний землетрус в Японії

Джерело: NHK

Напередодні Північний схід Японії накрив потужний землетрус магнітудою 7,3. Його епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми, проте навіть у столиці відчували поштовхи.



Землетрус спричинив серйозні руйнування / Фото NHK

Не встигли люди оговтатися від лиха, як 14 лютого у країні зафіксували повторні підземні поштовхи. Цього разу – магнітудою 5,2 з епіцентром глибоко під водою.

Які наслідки

Загальна кількість потерпілих від стихійного лиха сягає вже понад 120 людей. Медики надають їм допомогу.

Понад 950 тисяч будинків залишилися без світла.

Рятувальники попередили про ризик зсувів і обвалення будинків у районах, які найбільше відчули поштовхи.

Фахівці припустили, що землетрус може повторитися знову впродовж найближчого тижня.

Розплескалася вода зі сховищ з опроміненим паливом

У реакторах "Фукусіма-1" та "Фукусіма-2" розплескалася вода з басейнів, де зберігають відпрацьоване ядерне паливо. На щастя, це не мало серйозного впливу на радіаційний фон.

Результати поїздки Зеленського в ОАЕ

У 2011 році внаслідок землетрусу та цунамі були зруйновані системи охолодження реакторів на атомній електростанції "Фукусіма-1".

Джерело: Офіс Президента

Триває офіційний візит Володимира Зеленського до Об'єднаних арабських еміратів. 14 лютого президент підписав низку важливих домовленостей. Вони стосуються, зокрема, інвестицій, податків та туризму.



Володимир Зеленський в ОАЕ / Фото Офісу Президента

Домовленості між Україною та ОАЕ

Підписали угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом. Документ матиме значний вплив на покращення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності.

Документ матиме значний вплив на покращення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності. Крім цього – протокол між урядами держав щодо внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.

та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал. Також підписали меморандум про взаєморозуміння між МВС України та безпековим відомством в ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору. Очікується, що країнам вдасться збільшити двосторонній пасажиропотік.

у сфері розвитку Очікується, що країнам вдасться збільшити двосторонній пасажиропотік. Укроборонпром співпрацюватиме з військовими компаніями з ОАЕ. Країни зможуть обмінюватися передовими технологіями у цій сфері.

Вбивство Окуєвої: підозрюваний – під домашнім арештом

Більше про нові угоди між Україною та Об'єднаними арабськими еміратами – читайте за посиланням.

Джерело: "Громадське"

Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, підозрюваному у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої. Його відпустили з-під варти під домашній арешт.

Варто зауважити, що також суд відпустив і інших членів "групи Редькіна", яких підозрюють у причетності до ряду інших замовних вбивств.

Хто такий Ігор Редькін? Уродженець російської республіки Дагестан. Українське громадянство чоловік отримав незаконно.



Разом зі спільниками його затримали ще у 2019 році через ймовірну причетність до вбивства Павла Зможного та Павла Миленького.

Що варто знати про вбивство Окуєвої

У жовтні 2017 року невідомі розстріляли машину учасників АТО Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва. Сталося це неподалік залізничного переїзду в селі Глеваха, що на Київщині. Жінка від пострілів загинула.



Аміна Окуєва з чоловіком / Фото з соцмереж

Її чоловік Адам Осмаєв тоді отримав поранення. А вже влітку 2020 року в Австрії від вогнепального поранення в голову загинула свідок у справі про вбивство Окуєвої.