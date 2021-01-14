Головні новини 14 січня: доля позову проти Росії у ЄСПЛ, Україну замело снігом
ЄСПЛ визнав прийнятним позов України проти Росії щодо окупованого Криму. В Україну прийшли морози та сніг: необхідна спецтехніка та пункти обігріву. Український захисник отримав поранення на Донбасі. Комітет Ради запропонував скоротити кількість нардепів. Такими були головні новини України і світу 14 січня.
Головні новини України та світу за четвер, 14 січня:
ЄСПЛ таки розгляне позов України проти Росії
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Європейський суд з прав людини 14 січня 2021 року визнав скаргу України щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму прийнятною. Тепер ЄСПЛ має розглянути цю справу по суті.
Важливо, що суд визнав, що Росія здійснювала фактичний контроль на території Криму ще до окупації півострова.
Більшість положень, у яких Україна вказує на порушення Росії, у ЄСПЛ взяли до уваги. Виняток – лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств".
Які звинувачення розгляне суд:
- щодо неналежного розслідування Росією вбивств;
- щодо практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми;
- переслідування неросійськомовних ЗМІ;
- обмеження освіти іншими мовами ніж російська;
- залякування та переслідування релігійних лідерів;
- автоматичного надання російського громадянства;
- обмеження вільного пересування кримчан на материкову Україну тощо.
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Коротко про реакції на рішення ЄСПЛ
- Міністр юстиції України Денис Малюська назвав це проміжною перемогою у справах проти Росії – "ударом по міфології, яку використовують у гібридній війні".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж вважає події 14 січня українською перемогою. Кулеба наголосив, що це крок на шляху до залучення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України.
- Ексбранець Кремля та режисер Олег Сенцов сказав, що з таким рішенням суду окупантам важко буде сперечатись.
Україну засипало снігом
В Україну нарешті прийшла справжня зимова погода. Проте снігопади та морози уже завдали чимало клопотів. У ДСНС попереджають про ускладнений рух транспорту.
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У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ускладненням руху через погодні умови, обов'язково звертайся до чергових диспетчерів служб автомобільних доріг у своїй області за телефонами, зазначеними на картинці,
– повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Чергові диспетчери служб в Україні / Фото з телеграм-каналу Криклія
Коротко про ситуацію на дорогах України
- Впродовж попередньої доби рятувальники виїжджали на виклики у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.
- На Херсонщині у снігових наметах застрягли 18 габаритних автомобілів.
- У Харківській області рятувальники за допомогою троса витягти автомобіль швидкої допомоги.
- На перевальних ділянках вже майже добу падає сніг.
- Дороги в Україні розчищають близько 2 тисяч снігоприбиральних машин у 10 областях.
Як поводитись водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу
В Україні розгорнуть пункти обігріву
Через значне погіршення погодних умов засідала Державна комісія з ТЕБ та НС.
Які рішення ухвалили:
- Обласні та Київська міська держадміністрації мають розгорнути мережу пунктів обігріву і забезпечити їх продуктами, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.
- Соцслужби мають активніше надавати допомогу незахищеним верствам населення.
- Міненерго повинне забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло- та газопостачання.
- Мінінфраструктури, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор та Укртрансбезпеки мають інформувати через ЗМІ перевізників та водіїв про очікуване ускладнення ситуації на дорогах.
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На Донбасі поранили українського воїна
На Донбасі поблизу Гнутового ввечері 14 січня отримав поранення український військовий. Захисник постраждав внаслідок обстрілу бойовиків. Як повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі у телеграмі, стан поранений – задовільний. Йому надали медичну допомогу.
Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ,
– повідомили в українській делегації.
Зазначимо, що домовленість про всеосяжне припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Проте окупанти щодня порушують режим тиші. Більше новин про події на Сході можна прочитати тут.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Не 450, а 300 нардепів
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував скоротити загальну кількість нардепів з 450 до 300 людей. Таку пропозицію підтримали 17 з 22 членів комітету, більшість з них – представники "Слуги народу".
Ініціатива щодо скорочення кількості нардепів: головне
- Законопроєкт про зменшення кількості нардепів вніс до парламенту президент Зеленський у 2019 році.
- У лютому 2020 року парламент попередньо схвалив законопроєкт.
- Під час місцевих виборів-2020 питання про скорочення парламентарів внесли до всеукраїнського опитування, яке ініціював глава держави.
Що кажуть у парламенті
Як зазначила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, аби ухвалити цей закон, знадобиться конституційна більшість голосів – тобто 300.
За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Юрчишина більше, ніж кількість, на роботу депутатів впливає їхній професіоналізм. Юрчишина непокоїть інше – у президентському законопроєкті разом із скороченням кількості нардепів є те, що з Конституції заберуть положення про персональне пряме голосування.
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