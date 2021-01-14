ЄСПЛ визнав прийнятним позов України проти Росії щодо окупованого Криму. В Україну прийшли морози та сніг: необхідна спецтехніка та пункти обігріву. Український захисник отримав поранення на Донбасі. Комітет Ради запропонував скоротити кількість нардепів. Такими були головні новини України і світу 14 січня.

Головні новини України та світу за четвер, 14 січня:

ЄСПЛ таки розгляне позов України проти Росії

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Європейський суд з прав людини 14 січня 2021 року визнав скаргу України щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму прийнятною. Тепер ЄСПЛ має розглянути цю справу по суті.

Важливо, що суд визнав, що Росія здійснювала фактичний контроль на території Криму ще до окупації півострова.



Більшість положень, у яких Україна вказує на порушення Росії, у ЄСПЛ взяли до уваги. Виняток – лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств".

Які звинувачення розгляне суд:

щодо неналежного розслідування Росією вбивств;

щодо практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми;

переслідування неросійськомовних ЗМІ;

обмеження освіти іншими мовами ніж російська;

залякування та переслідування релігійних лідерів;

автоматичного надання російського громадянства;

обмеження вільного пересування кримчан на материкову Україну тощо.

Зверніть увагу! Першу міждержавну заяву щодо дій Росії на території України подали у березні 2014 року.

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Коротко про реакції на рішення ЄСПЛ

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав це проміжною перемогою у справах проти Росії – "ударом по міфології, яку використовують у гібридній війні".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж вважає події 14 січня українською перемогою. Кулеба наголосив, що це крок на шляху до залучення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України.

Ексбранець Кремля та режисер Олег Сенцов сказав, що з таким рішенням суду окупантам важко буде сперечатись.

Україну засипало снігом

В Україну нарешті прийшла справжня зимова погода. Проте снігопади та морози уже завдали чимало клопотів. У ДСНС попереджають про ускладнений рух транспорту.

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У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ускладненням руху через погодні умови, обов'язково звертайся до чергових диспетчерів служб автомобільних доріг у своїй області за телефонами, зазначеними на картинці,

– повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.



Чергові диспетчери служб в Україні / Фото з телеграм-каналу Криклія

Коротко про ситуацію на дорогах України

Впродовж попередньої доби рятувальники виїжджали на виклики у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.

На Херсонщині у снігових наметах застрягли 18 габаритних автомобілів.

У Харківській області рятувальники за допомогою троса витягти автомобіль швидкої допомоги.

На перевальних ділянках вже майже добу падає сніг.

Дороги в Україні розчищають близько 2 тисяч снігоприбиральних машин у 10 областях.

Як поводитись водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

В Україні розгорнуть пункти обігріву

Через значне погіршення погодних умов засідала Державна комісія з ТЕБ та НС.

Які рішення ухвалили:

Обласні та Київська міська держадміністрації мають розгорнути мережу пунктів обігріву і забезпечити їх продуктами, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

Соцслужби мають активніше надавати допомогу незахищеним верствам населення.

Міненерго повинне забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло- та газопостачання.

Мінінфраструктури, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор та Укртрансбезпеки мають інформувати через ЗМІ перевізників та водіїв про очікуване ускладнення ситуації на дорогах.

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Цікаво! Снігу в Україні зрадів і президент Володимир Зеленський. "Нарешті зима", – написав глава держави і опублікував фото з вікна Офісу Президента.

На Донбасі поранили українського воїна

На Донбасі поблизу Гнутового ввечері 14 січня отримав поранення український військовий. Захисник постраждав внаслідок обстрілу бойовиків. Як повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі у телеграмі, стан поранений – задовільний. Йому надали медичну допомогу.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ,

– повідомили в українській делегації.

Зазначимо, що домовленість про всеосяжне припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Проте окупанти щодня порушують режим тиші. Більше новин про події на Сході можна прочитати тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Не 450, а 300 нардепів

Варто прочитати Монобільшість у Раді руйнуватиметься й надалі: експерт пояснив чому

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував скоротити загальну кількість нардепів з 450 до 300 людей. Таку пропозицію підтримали 17 з 22 членів комітету, більшість з них – представники "Слуги народу".

Ініціатива щодо скорочення кількості нардепів: головне

Законопроєкт про зменшення кількості нардепів вніс до парламенту президент Зеленський у 2019 році.

У лютому 2020 року парламент попередньо схвалив законопроєкт.

Під час місцевих виборів-2020 питання про скорочення парламентарів внесли до всеукраїнського опитування, яке ініціював глава держави.

Що кажуть у парламенті

Як зазначила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, аби ухвалити цей закон, знадобиться конституційна більшість голосів – тобто 300.



За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Юрчишина більше, ніж кількість, на роботу депутатів впливає їхній професіоналізм. Юрчишина непокоїть інше – у президентському законопроєкті разом із скороченням кількості нардепів є те, що з Конституції заберуть положення про персональне пряме голосування.

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