Головні новини 13 березня: другий термін для Зеленського, розслідування вбивства Марії Борисової

Джерело:24 канал
"Слуги народу" провели з'їзд партії, під час якого зробили кілька важливих заяв. Поліція розслідує причетність кількох підозрюваних до вбивства 7-річної Марії Борисової. Кравчук прокоментував ймовірність широкомасштабного конфлікту на Донбасі. Буковель пранують відкрити для відвідувачів наприкінці березня. У Казахстані розбився військовий літак Ан-26. Такими були головні новини 13 березня.
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Джерело: 24 канал
13 березня у Києві відбувся партійний з'їзд "Слуги народу". Там депутати, зокрема, узгоджували зміни до кадрової структури партії та прописували нову редакцію статуту.
Варто зауважити, що новий статут передбачає нові вищі керівні органи – Політраду та Національну рада громад. Це повинно гарантувати політичну децентралізацію та розвиток громад.
Нова структура партії / Фото "Слуги народу"
Що це відбулося на з'їзді:
Крім цього, "Слуги народу" мають намір закликати Зеленського балотуватися на другий термін. Водночас глава політсили Олександр Корнієнко зазначив, що рішення – за чинним президентом.Довідка. Коли Зеленський став президентом, то заявляв, що не має наміру боротися за крісло глави держави вдруге. Проте згодом сказав, що все ж подумає про це.
У відповідь Давид Арахамія та Олександр Корнієнко запевнили, що слідкують за тим, хто дотримується програмних обіцянок перед виборцями, а хто – вважає себе вже "самостійним гравцем".
"Коли мовиться про важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів. Вам має бути байдуже, як голосують інші партії", – наголосив президент Зеленський.
Джерело: "Сегодня"
Поліція розслідує справу про вбивство 7-річної Марії Борисової у селі Щасливому. Подробиці про це розповів очільник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.Зверніть увагу! Слідство розслідує причетність до вбивства кількох підозрюваних. Серед них – родичі вбитої дитини та інші мешканці села.
Правоохоронці найближчим часом мають намір оголосити підозру у вбивстві дитини. Зробити це планують не пізніше наступної середи, 17 березня.
Підозрюваних наразі ще не затримували, наразі слідство чекає на результати ДНК-експертизи. Саме вони допоможуть з'ясувати, хто є вбивцею.
Трагедію прокоментував батько дівчинки, який у день вбивства працював у селі. Він спростував версію про те, що у день зникнення вона чекала його на зупинці.
"Ні, вона не могла бігти на зупинку. Я там ніколи не зупинявся, не виходив. Вона не знала навіть, де я працюю", – підкреслив чоловік.
Марія Борисова / Фото поліції Херсонщини
12 березня у Щасливому поховали Марію Борисову, попрощатися з дівчинкою прийшли чи не усі мешканці села. Вони принесли квіти та іграшки для загиблої.
Спочатку домовину з тілом дитини пронесли через все село. Процесія зупинялася там місця, де Марійка любила гратися. Крім цього, в останню путь її проводжали повз школу.
Односельці загиблої дівчинки шоковані тим, що трапилося. Зауважимо, що раніше мер села повідомляв, що над можливими вбивцями у Щасливому можуть вчинити самосуд.
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Джерело: 24 канал
Перший український президент Леонід Кравчук, який зараз очолює українську делегацію в ТКГ, прокоментував ситуацію на Донбасі. На його думку, там може спалахнути широкомасштабний конфлікт.
Він переконаний, що це питання – не лише українське й навіть вже не європейське. Саме тому він виступає за те, аби долучити представників США до переговорного процесу щодо Донбасу.
Водночас Кравчук не виключає, що Кремль блокуватиме можливу участь США у нормандському процесі. "Росія не може просто сказати, що не хоче, вона має надати аргументи", – підкреслив він.
Кравчук хоче, аби США долучилися до нормандського формату / Фото з сайту Кравчука
Раніше Кравчук заявив, що вважає необхідною присутність представника США на зустрічі у нормандському форматі. Мовляв, це зможе змусити Росію йти на поступки.
Очільник української делегації в ТКГ припустив, що США– це єдина держава, з якою "буде рахуватися" Кремль. "Росія має такий норов. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться", – пояснив він.
Водночас Кравчук додав, що наразі лише ведуться консультації про долучення США до переговорного процесу. Тобто наразі про публічні заяви чи конкретні звернення ще не мовиться.
Джерело: "Буковель"
Популярний гірськолижний курорт "Буковель" на Прикарпатті закрили на карантин. Він відновить свою роботу після 27 березня. У селі Поляниця, де він розташований, встановили 14 блокпостів.
Наприкінці лютого Івано-Франківщина потрапила у червону карантинну зону. У Зеленського переконані, що до спалаху COVID-19 там причетні туристи, які на свята приїжджали у "Буковель".Довідка. Хоча в області діяла червона зона, спочатку курорт не зупиняв свою роботу. 12 березня регіональна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення про обмеження пересування у селі Поляниця.
Камери відеоспостереження свідчать про те, що станом на 13 березня у "Буковелі" дотримуються обмежень. Туристів немає ні на трасах, ні на території курорту, не працюють у підйомники.
Джерело: SputnikKZ
У Казахстані неподалік Алмати розбився військовий літак Ан-26. На борту перебували 6 людей, 4 з них загинули. Постраждалих госпіталізували, вони перебувають у реанімації.
Борт летів з міста Нурсултан до Алмати. Зв'язок з ним зник близько 17:00 за місцевим часом. Командування одразу підняло тривогу. Очевидці опублікували у мережі відео.
На місці трагедії працюють пожежники. Вони намагаються загасити пожежу, яка виникла після падіння. Військове командування вже почало розслідування, аби встановити причини аварії.Зверніть увагу! У вересні 2020 року інший літак Ан-26 розбився в Україні, на Харківщині. Загинули 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижив лише 1 хлопець.