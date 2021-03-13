Головні новини 13 березня: другий термін для Зеленського, розслідування вбивства Марії Борисової

"Слуги народу" провели з'їзд партії, під час якого зробили кілька важливих заяв. Поліція розслідує причетність кількох підозрюваних до вбивства 7-річної Марії Борисової. Кравчук прокоментував ймовірність широкомасштабного конфлікту на Донбасі. Буковель пранують відкрити для відвідувачів наприкінці березня. У Казахстані розбився військовий літак Ан-26. Такими були головні новини 13 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зверніть увагу ​Роковини Куренівської трагедії: потоп, що призвів до численних жертв – як це було

"Слуги народу" провели з'їзд

Джерело: 24 канал

13 березня у Києві відбувся партійний з'їзд "Слуги народу". Там депутати, зокрема, узгоджували зміни до кадрової структури партії та прописували нову редакцію статуту.

Варто зауважити, що новий статут передбачає нові вищі керівні органи – Політраду та Національну рада громад. Це повинно гарантувати політичну децентралізацію та розвиток громад.



Нова структура партії / Фото "Слуги народу"

Що це відбулося на з'їзді:

презентація жіночого крила партії "Зе! Жінки";

Олександр Корнієнко пояснив, чому Дубінського не виключили з партії;

Руслан Стефанчук анонсував законопроєкт про місцевий референдум;

Ще один термін для Зеленського

Крім цього, "Слуги народу" мають намір закликати Зеленського балотуватися на другий термін. Водночас глава політсили Олександр Корнієнко зазначив, що рішення – за чинним президентом.

Виступ глави держави

Сам Зеленський особисто виступив на з'їзді. Він наголосив, що "Слуга народу" повинна поступово очищуватись від "засланих козачків та випадкових людей".

Коли Зеленський став президентом, то заявляв, що не має наміру боротися за крісло глави держави вдруге. Проте згодом сказав, що все ж подумає про це.

У відповідь Давид Арахамія та Олександр Корнієнко запевнили, що слідкують за тим, хто дотримується програмних обіцянок перед виборцями, а хто – вважає себе вже "самостійним гравцем".

Глава держави також закликав членів партії забезпечити єдність у Верховній Раді та зосередитися на важливих законах. Мовить, зокрема, про законопроєкти щодо судових змін.

"Коли мовиться про важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів. Вам має бути байдуже, як голосують інші партії", – наголосив президент Зеленський.

Підозрювані у вбивстві Марії Борисової

Джерело: "Сегодня"

Поліція розслідує справу про вбивство 7-річної Марії Борисової у селі Щасливому. Подробиці про це розповів очільник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.

Слідство розслідує причетність до вбивства кількох підозрюваних. Серед них – родичі вбитої дитини та інші мешканці села.

Правоохоронці найближчим часом мають намір оголосити підозру у вбивстві дитини. Зробити це планують не пізніше наступної середи, 17 березня.

Підозрюваних наразі ще не затримували, наразі слідство чекає на результати ДНК-експертизи. Саме вони допоможуть з'ясувати, хто є вбивцею.

Що каже батько загиблої

Трагедію прокоментував батько дівчинки, який у день вбивства працював у селі. Він спростував версію про те, що у день зникнення вона чекала його на зупинці.

"Ні, вона не могла бігти на зупинку. Я там ніколи не зупинявся, не виходив. Вона не знала навіть, де я працюю", – підкреслив чоловік.



Марія Борисова / Фото поліції Херсонщини

У Щасливому попрощалися з Марійкою

12 березня у Щасливому поховали Марію Борисову, попрощатися з дівчинкою прийшли чи не усі мешканці села. Вони принесли квіти та іграшки для загиблої.

Спочатку домовину з тілом дитини пронесли через все село. Процесія зупинялася там місця, де Марійка любила гратися. Крім цього, в останню путь її проводжали повз школу.

Односельці загиблої дівчинки шоковані тим, що трапилося. Зауважимо, що раніше мер села повідомляв, що над можливими вбивцями у Щасливому можуть вчинити самосуд.

Основне про трагедію на Херсонщині

7-річну Марійку Борисову після довгих пошуків виявили вбитою. Поліцію викликала її мати.

За словами жінки, донька гралася з іншими дітьми на вулиці неподалік будинку, а надвечір зникла.

Вночі у селищі розгорнули масштабну пошукову операцію.

На четвертий день після зникнення у недобудованому сараї знайшли тіло дитини з ознаками насильницької смерті.

Важливо Аварія судна біля Румунії: коли врятовані українці можуть повернутися додому

Кравчук про ситуацію на Донбасі

Джерело: 24 канал

Перший український президент Леонід Кравчук, який зараз очолює українську делегацію в ТКГ, прокоментував ситуацію на Донбасі. На його думку, там може спалахнути широкомасштабний конфлікт.

Він переконаний, що це питання – не лише українське й навіть вже не європейське. Саме тому він виступає за те, аби долучити представників США до переговорного процесу щодо Донбасу.

Водночас Кравчук не виключає, що Кремль блокуватиме можливу участь США у нормандському процесі. "Росія не може просто сказати, що не хоче, вона має надати аргументи", – підкреслив він.



Кравчук хоче, аби США долучилися до нормандського формату / Фото з сайту Кравчука

Про США у нормандському форматі

Раніше Кравчук заявив, що вважає необхідною присутність представника США на зустрічі у нормандському форматі. Мовляв, це зможе змусити Росію йти на поступки.

Очільник української делегації в ТКГ припустив, що США– це єдина держава, з якою "буде рахуватися" Кремль. "Росія має такий норов. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться", – пояснив він.

Водночас Кравчук додав, що наразі лише ведуться консультації про долучення США до переговорного процесу. Тобто наразі про публічні заяви чи конкретні звернення ще не мовиться.

"Буковель" на карантині

Джерело: "Буковель"

Популярний гірськолижний курорт "Буковель" на Прикарпатті закрили на карантин. Він відновить свою роботу після 27 березня. У селі Поляниця, де він розташований, встановили 14 блокпостів.

Наприкінці лютого Івано-Франківщина потрапила у червону карантинну зону. У Зеленського переконані, що до спалаху COVID-19 там причетні туристи, які на свята приїжджали у "Буковель".

Що відбувається у "Буковелі"

Хоча в області діяла червона зона, спочатку курорт не зупиняв свою роботу. 12 березня регіональна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення про обмеження пересування у селі Поляниця.

Камери відеоспостереження свідчать про те, що станом на 13 березня у "Буковелі" дотримуються обмежень. Туристів немає ні на трасах, ні на території курорту, не працюють у підйомники.

Смертельна авіакатастрофа у Казахстані

Джерело: SputnikKZ

У Казахстані неподалік Алмати розбився військовий літак Ан-26. На борту перебували 6 людей, 4 з них загинули. Постраждалих госпіталізували, вони перебувають у реанімації.

Борт летів з міста Нурсултан до Алмати. Зв'язок з ним зник близько 17:00 за місцевим часом. Командування одразу підняло тривогу. Очевидці опублікували у мережі відео.

На місці трагедії працюють пожежники. Вони намагаються загасити пожежу, яка виникла після падіння. Військове командування вже почало розслідування, аби встановити причини аварії.