"Слуги народу" провели з'їзд партії, під час якого зробили кілька важливих заяв. Поліція розслідує причетність кількох підозрюваних до вбивства 7-річної Марії Борисової. Кравчук прокоментував ймовірність широкомасштабного конфлікту на Донбасі. Буковель пранують відкрити для відвідувачів наприкінці березня. У Казахстані розбився військовий літак Ан-26. Такими були головні новини 13 березня.

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"Слуги народу" провели з'їзд

Джерело: 24 канал

13 березня у Києві відбувся партійний з'їзд "Слуги народу". Там депутати, зокрема, узгоджували зміни до кадрової структури партії та прописували нову редакцію статуту.

Варто зауважити, що новий статут передбачає нові вищі керівні органи – Політраду та Національну рада громад. Це повинно гарантувати політичну децентралізацію та розвиток громад.



Нова структура партії / Фото "Слуги народу"

Що це відбулося на з'їзді:

презентація жіночого крила партії "Зе! Жінки";

Олександр Корнієнко пояснив, чому Дубінського не виключили з партії;

Руслан Стефанчук анонсував законопроєкт про місцевий референдум;

Ще один термін для Зеленського

Крім цього, "Слуги народу" мають намір закликати Зеленського балотуватися на другий термін. Водночас глава політсили Олександр Корнієнко зазначив, що рішення – за чинним президентом.

Довідка. Коли Зеленський став президентом, то заявляв, що не має наміру боротися за крісло глави держави вдруге. Проте згодом сказав, що все ж подумає про це.

Виступ глави держави

Сам Зеленський особисто виступив на з'їзді. Він наголосив, що "Слуга народу" повинна поступово очищуватись від "засланих козачків та випадкових людей".

У відповідь Давид Арахамія та Олександр Корнієнко запевнили, що слідкують за тим, хто дотримується програмних обіцянок перед виборцями, а хто – вважає себе вже "самостійним гравцем".

Глава держави також закликав членів партії забезпечити єдність у Верховній Раді та зосередитися на важливих законах. Мовить, зокрема, про законопроєкти щодо судових змін.

"Коли мовиться про важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів. Вам має бути байдуже, як голосують інші партії", – наголосив президент Зеленський.

Підозрювані у вбивстві Марії Борисової

Джерело: "Сегодня"

Поліція розслідує справу про вбивство 7-річної Марії Борисової у селі Щасливому. Подробиці про це розповів очільник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.