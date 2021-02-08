Головні новини 13 лютого: скорочення повноважень ОАСК та повернення моряків

Президент Володимир Зеленський ініціював скорочення повноваження ОАСК. Такими були головні новини 13 лютого.

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Скорочення повноважень ОАСК

Скандальний Окружний адміністративний суд Києва може позбутись деяких повноважень. Зеленський має намір вже 15 лютого направити до Верховної Ради 3 законопроєкти щодо цього.

Що передбачають законопроєкти

Низку судових спорів хочуть забрати з виключної підсудності ОАСК. Натомість їх планують передати Верховному суду як суду першої інстанції. Мають намір перевіряти на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя. Законопроєктом врегулюють питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів Хочуть внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення. Таким чином запровадять відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора ВРП.

Що цьому передувало

ОАСК відзначався своїми скандальними рішеннями.

Наприклад, нещодавно суд повернув проспекту Степана Бандери у Києві його попередню назву – Московський.

Раніше суд скасував постанову про нову редакцію українського правопису.

Українські моряки повернулись з полону

Українські члени екіпажу судна Stevia, зокрема 6 моряків, повернулись на Батьківщину. Додому повернулись Олександр Соручан, Семен Резніченко, Костянтин Андрєєв, Олександр Коровкін, Владислав Чебан та В'ячеслав Сандеровський.

Із ними зустрівся Зеленський. Президент запропонував направити українців до "Феофанія", аби їх обстежили медики.

Що відомо про захоплення судна Stevia

Моряків захопили пірати у грудні 2020 року.

Тоді у Гвінейській затоці пірати напали на суховантаж та викрали моряків.

Міністерство закордонних справ України налагодило переговорний процес судновласника з викрадачами. Звільнити українців вдалося наприкінці січня 2021 року.



Повернення моряків / Фото Офісу Президента



Зеленський зустрівся з моряками / Фото Офісу Президента

Потужний землетрус в Японії

В Японії біля Фукусіми стався потужний землетрус. Епіцентр поштовхів зафіксували на глибині 60 кілометрів.