Уряд запровадив державне регулювання ціни на газ. Максим Степанов розповів, що чекає Україну після січневого локдауну. Антикорупційний суд не продовжив термін досудового розслідування у справі суддів ОАСК. В Україні відзначають роковини падіння вежі Донецького аеропорту. Низку областей України засипало снігом. Такими були головні новини України і світу 13 січня.

Головні новини України та світу за середу, 13 січня:

Регулювання ціни на газ

Кілька днів поспіль мешканці українських міст протестували через збільшення тарифів на газ. Через це Кабінет Міністрів 13 січня вирішив запровадити державне регулювання цін на газ. Так, ціну планують встановити на рівні 6,99 гривні за кубічний метр газу для побутових споживачів.

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Це найнижча ціна на українській біржі. Деякі облгази продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни майже на 30%,

– сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Чиновник дав доручення Міненерго, Мінекономіки та Мін'юсту невідкладно підготувати проєкт постанови про державне регулювання ціни на газ на період карантину.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ціни на газ в Україні завеликі. Через це він збирав енергетичну нараду.

Степанов про життя після локдауну

Після 24 січня – закінчення терміну локдауну – Україна повернеться до загальнонаціонального карантину. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі немає потреби для запровадження нового локдауну.

Актуально Степанов заявив, що в Україні в жодному разі не скасують локдаун

Якщо епідеміологічна ситуація покращиться, то в Україні знову введуть адаптивний карантин. Він передбачає поділ країни на обмеження 4 зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

Втім, якщо кількість хворих зросте, то, за словами міністра, обмеження можуть посилити.

Ми бачимо перехід до адаптивного карантину, що буде застосовуватися з урахуванням епідситуації в кожному регіоні,

– наголосив Степанов.

Зверніть увагу! Нещодавно міністр дотримувався іншої думки. Він казав, що локдаун слід продовжити після 24 січня. Все через сезонне збільшення кількості хворих на грип та мобільність населення під час свят.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Досудове розслідування у справі ОАСК не продовжили

Вищий антикорупційний суд не продовжив термін досудового розслідування у справі суддів Окружного адміністративного суду Києва. З відповідним клопотанням зверталися детективи Національного антикорупційного бюро.

НАБУ просило продовжити термін розслідування справи судді Павла Вовка та його колег з ОАСК до 8 місяців, тобто до 17 березня 2021 року.

До речі САП просить продовжити розслідування у справі Вовка та його колег з Окружного адмінсуду

Деталі справи

Досудове розслідування розпочалось ще у червні 2019 року. Згодом ВАКС продовжував термін до 17 січня 2021 року. Втім, у НАБУ кажуть, що за такий проміжок часу провести розслідування неможливо, адже необхідно здійснити додаткові слідчі та процесуальні дії.

Захисники підозрюваних виступили проти ще одного продовження розслідування. Все тому, що детектив НАБУ залишив у клопотанні інформацію про підозру одному з фігурантів. А цю підозру ще раніше скасувала Апеляційна палата ВАКС. Через ці недоліки клопотання і повернули назад детективу НАБУ.

Довідка. Голову ОАСК Павла Вовка та його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади. За даними НАБУ, судді виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.

Роковини падіння вежі Донецького аеропорту

Рівно 6 років тому – 13 січня 2015 року – після тривалих танкових обстрілів бойовиків впала диспетчерська вежа Донецького аеропорту.

За даними експертів, саме 242-денна оборона летовища стала символом здатності України чинити спротив російській агресії.

Що потрібно пам'ятати про вічний подвиг кіборгів

Окупанти захопили інфраструктуру міста 26 травня 2014 року. Тоді воїни ЗСУ зайняли будівлю аеропорту та захищали диспетчерську вежу, яка була стратегічним об'єктом.

Ближче до зими бої ставали все запеклішими. Бойовики штурмували танками, обстрілювали з градів та артилерії. Старий термінал від постійних ударів важкої техніки перетворився на руїни. Головною ціллю бойовиків став новий термінал. Кільце навколо ДАПу звужувалось.

Захопити стратегічно важливий об'єкт російським окупантам не вдалося. 13 січня вони завалили вежу, а 20 січня – підірвали новий термінал. Внаслідок обвалу бетонного перекриття загинули українські захисники.

Важливо. Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських бійців, 58 з них — за останні кілька діб.

Дивіться відео про героїчний подвиг кіборгів:

Україну засипало снігом

Зранку 13 січня мешканці Львова, Дніпра, Одеси, Полтави та Харкова прокинулися у сніговій казці. У їхні міста прийшла хурделиця.

У Львові сніг почав падати з самого ранку, а ближче до вечора він припинився. Температура повітря становила -1...-3 градусів. Заметіль призвела до низки ДТП.

Засніжений Львів / Фото журналістів 24 каналу

У Дніпрі снігу намело більше. Водії скаржилися на сильну ожеледицю на дорогах.



У Дніпрі випав сніг



У Дніпрі на дорогах виникла ожеледиця

У Харкові снігопад супроводжувався сильними поривами вітру. Синоптики кажуть, що сніг падатиме цілу добу.

Дивіться відео снігопаду у Харкові: