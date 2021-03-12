Головні новини 12 березня: Микитась вийшов із СІЗО, негода в Україні

СБУ відкрила справу через Харківські угоди і взялася за "Донецькоблгаз". Максима Микитася звільнили з-під варти. Нова нормандська зустріч може відбутися вже у квітні. Україну накрила негода зі снігопадами і штормовим вітром. Поліція навідалася на "Буковель" і почала виписувати штрафи. Такими були головні новини 12 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

СБУ почала розслідування Харківських угод

Джерело: СБУ

На своєму засідання 11 березня РНБО доручила СБУ провести розслідування щодо ймовірної держзради через Харківські угоди. Відтак вже наступного дня Служба безпеки України розпочала досудове розслідування.

Прочитайте про те, Що відомо про 236 депутатів, яких можуть звинуватити в держзраді

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових Росії у Криму. За декілька років, у 2014 році, вони будуть причетними до окупації півострова.

Що відомо про Харківські угоди?

Йдеться про домовленості, які уклали у квітні 2010 року у Харкові.

Підписали їх тодішні президенти України та Росії – Віктор Янукович і Дмитро Медведєв

За угодами перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років.

За це Україні надали 30% знижку на газ.

Верховна Рада ратифікувала цей документ.

У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди. Мовилось про ймовірне зловживання владою та державну зраду.

Загалом ратифікацію угод підтримади 286 депутатів. Поіменний список читайте за цим посиланням



Хто підписав Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу

СБУ взялася за власників "Донецькоблгазу"

Джерело: СБУ

Служба безпеки України почала розслідування проти власників та посадовців "Донецькоблгазу". Досудове розслідування ведуть за фактом вчинення диверсії.

Власниками підприємства є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності. Вони підконтрольні громадянину України, який зараз перебуває на території Росії,

– заявили у СБУ. Відключення тепла на Донеччині: головне 6 березня у Донецькій області припинили газопостачання.

Через це житлові будинки, школи та лікарні залишилися без тепла.

Газ відключив "Донецькоблаз". Річ у тім, що "Донецьктеплокомуненерго" заборгувало 1,5 мільярда гривень.

Постачання газу відновили наступної ж ночі – 7 березня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що саме "Донецькоблгаз" є винним у тому, що люди залишилися без тепла.

Микитась вийшов з СІЗО

Джерело: фейсбук Максима Микитася

Скандальний екснардеп Максим Микитась вийшов з-під варти. Шевченківський районний суд Києва відпустив забудовника, якого підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії.

Детальніше Скандального екснардепа-забудовника Микитася випустили із СІЗО



Микитась вийшов із СІЗО 12 березня / Фото з його фейсбуку

Варто зазначити: справа, за якою Микитася тримали у СІЗО стосується викрадення людини, а не корупційних схем. Йдеться про замовлення викрадення юриста столичної компанії Олега Мірошниченка. Він свого часу працював на екснардепа.

Справи проти Микитася: коротко

29 грудня Микитасю оголосили підозру в кримінальній справі про викрадення людини. Викрадачі вимагали 800 тисяч доларів

Поліція та прокуратура заявили, що в них є достатньо підстав підозрювати забудовника в організації викрадення людини.

Щодо екснардепа є іншої справа – корупційна. У ній Микитася підозрюють у розкраданні майна Національної гвардії.

Там же фігурує Олег Татаров – заступник голови Офісу Президента. Микитась дав свідчення, що саме через Татарова передавалися гроші для хабара.

Нова нормандська зустріч

Джерело: 24 канал

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися вже незабаром – у квітні 2021 року.

Зустріч лідерів країн-учасниць Нормандського формату може відбутися у квітні,

– сказав Кравчук.

Втім, у Росії таку інформацію наразі заперечили. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у графіку Володимира Путіна наразі не запланована зустріч у Нормандському форматі.

До слова США може дати нормандському формату більше впливу, – Кравчук

Кравчук додав, що на зустрічі у нормандському форматі обов'язково має бути представник США. Водночас він додав, що мовиться не про присутність власне президента, це може бути віцепрезидент, держсекретар чи будь-який інший офіційний представник.

Негода повернулася в Україну

Джерело: 24 канал

Вранці 12 березня рятувальники майже на всій території Україні оголосили штормове попередження. Воно виявилося недаремним: у регіонах вирував сильний вітер, а на дорогах є ожеледиця.

Наслідки негоди

В Одесі почався "деревопад": були випадки, коли дерева пошкодили автівки. Море розбушувалося, хвилі подекуди піднялися на пів метра.

У західних областях замело дороги. Довелось залучати техніку для очищення шляхів.

У Києві вітер сягав 15 – 20 метрів на секунду. Міський голова Києва Віталій Кличко навіть закликав керівників підприємств та організацій скоротити робочий день.

Поліція взялася за "Буковель"

Джерело: 24 канал

Після хвилі обурень місцевих мешканців і представників малого бізнесу, на гірськолижний курорт "Буковель" навідались поліцейські.

Як повідомили очевидці 24 каналу, підйомники тимчасово призупинили, а людей на них не впускали.

Згодом декілька підйомників відновили свою роботу, але їздять порожні, а туристи можуть поки користуватись лише одним із них. Каси також не працювали, а поліцейські вели розмову із працівниками.

Ситуація на "Буковелі" 12 березня: дивіться відео