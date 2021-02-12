Головні новини 12 лютого: на Донбасі підірвався боєць ЗСУ, в Україні панує негода

На Донбасі український військовий підірвався на невідомому вибуховому предметі. Нардепу Верховної Ради повідомили про підозру за "кнопкодавство". Зеленський опублікував відео поїздки на Донбас. Україна обговорила з ЄС низку важливих питань. В Україні продовжує панувати негода. Такими були головні новини 12 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 12 лютого:

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На Донбасі підірвався військовий

У п'ятницю, 12 лютого, поблизу села Павлопіль на Донеччині український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

На щастя, боєць ЗСУ – живий. Військового оперативно доставити до лікувального закладу.

Обставини інциденту встановлює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Вибухові пристрої на Донбасі: що відомо

У 2021 році це вже не перший випадок, коли українські військові підриваються на вибухових пристроях.

6 лютого поблизу Новомихайлівки вибух забрав життя 2 героїв – старшого солдата Назарія Поліщука та солдата Олексія Подвезенного.

Ще один військовий перебуває у лікарні.

У Міноборони 12 лютого повідомили, що російські бойовики встановлюють мінно-вибухові загородження фактично уздовж усієї лінії зіткнення.

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Назвали ім'я загиблого 11 лютого на Донбасі воїна

На Донбасі ввечері 11 лютого проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів. Унаслідок цього загинув військовий Владислав Лященко.

Джерело: 28 ОМБр імені Лицарів зимового походу

Владислав загинув від ворожих обстрілів під час переміщення на взводному опорному пункті поблизу Новомихайлівки.

Дуже важко писати такі повідомлення, особливо тоді, коли лише декілька днів тому ми поховали двох наших побратимів. Але, на жаль, війна знову обірвала ще одне життя, тому із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима,

– розповіли у бригаді.

28 ОМБр та журналісти 24 каналу висловлюють родині загиблого Владислава Лященка щирі співчуття.

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Зеленський оприлюднив відео з передової

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, у якому прозвітував про свою поїздку на Донбас разом з послами G7. У ролику глава держави ще раз подякував українським воїнам.

Джерело: телеграм Володимира Зеленського

Глава держави наголосив, що на передову потрібно їздити й самим, і з іноземними гостями, аби переконатись, що режим припинення вогню потрібен тільки Україні, але не бойовикам.

До теми Зеленський подякував послам G7, які побували на передовій разом з ним

Що говорив президент Зеленський

Володимир Зеленський зауважив, що перемир'ю заважають підступність ворога та його провокації.

Ми маємо постійно їздити "на нуль". І самі – щоб розуміти, що наша армія сильна – як психологічно, так і за рівнем забезпечення. І разом з іноземними гостями,

– наголосив Зеленський.

Він також поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди. До речі, під час поїздки посадовці отримали повідомлення про загибель українського бійця.

Що казали посли країн "Великої сімки"

Посли підкреслили, що Мінські угоди – це єдиний шлях мирного врегулювання конфлікту.

Хоча закінчення війни може бути нескоро, однак міжнародна спільнота працюватиме над цим.

Володимир Зеленський прибув на Донеччину з послами G7 11 лютого . Разом із ними приїхав й глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський приїхав на Донеччину: дивіться відео

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Нардепу повідомили про підозру за "кнопкодавство"

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що народному депутату Верховної Ради України повідомили про підозру за "кнопкодавство". За її словами, це перший випадок у практиці.

Джерело: фейсбук Ірини Венедіктової

За інформацією ЗМІ, мовиться про парламентаря від групи "Довіра" Владислава Поляка.

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Ірина Венедіктова заявила, що нардепа підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило важкі наслідки.

Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги,

– написала вона.

Нардеп не з'явився до Офісу генпрокурора

Парламентаря викликали до Офісу Генпрокурора 11 лютого, аби вручити повідомлення про підозру. Проте, як наголосила генпрокурорка, політик не з'явився та причину своєї відсутності не повідомив.

"Письмове повідомлення про підозру у порядку, передбаченому КПК України, направлено до Апарату Верховної Ради України, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв'язку", – розповіла Ірина Венедіктова.

В Офісі генпрокурора наголошують, що кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" – важливий запобіжник.

ЗМІ повідомляють, що мова – про Поляка

Тим часом Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що повідомили про підозру нардепу від групи "Довіра" Владиславу Поляку. Він – безпартійний, обраний до Ради на мажоритарному округу на Закарпатті.

Що відомо про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України" у грудні 2019 року. "За" проголосував 261 нардеп. Закон набув чинності 16 січня 2020 року.

Головні положення закону:

Закон встановлює кримінальну відповідальність за неперсональне голосування депутатів у Раді.

З парламентарів стягуватимуть штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 50 до 85 тисяч гривень).

Розслідування кнопкодавства парламентарями будуть здійснювати слідчі органи Державного бюро розслідувань.

Україна та ЄС обговорили низку важливих питань

Україна та Євросоюз під час засідання Ради асоціації 11 лютого у Брюсселі обговорили низку важливих питань. Зокрема, підтвердили бажання зміцнити політичні асоціації та економічну інтеграцію між Україною та ЄС.

Джерело: Кабінет Міністрів

Однією з ключових цілей є створити всеохопну зону вільної торгівлі. Співпраця здійснюватиметься на основі Угоди про асоціацію.

До слова Санкції ЄС проти Росії діятимуть до повного виконання мінських домовленостей, – Боррель

Засідання Ради асоціації відбулося під співголовуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Політики обговорили ключові питання відносин ЄС та України.

COVID-19

Сторони наголосили на взаємній єдності та солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу.

У ЄС наголосили, що готові допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин. Окрім того, ЄС підтримає кампанію вакцинації через регіональний проєкт спільно із ВООЗ. Рада асоціації також очікує, що вже невдовзі українці зможуть вільно подорожувати.

Реформи

ЄС вітає зусилля України на шляху до реформування. Однак необхідно активізувати зусилля на шляху до зміцнення верховенства права та належного функціонування антикорупційних органів.

Пріоритетом для України залишається судова реформа. Окрім того, внаслідок конституційної кризи в Україні необхідно відновити систему електронного декларування та перевірити доброчесність суддів.

Мінські домовленості та нормандський формат

У ЄС вкотре підтвердили відданість територіальній цілісності України. Окрім того, Рада асоціації наголосила на важливості режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року.

ЄС також наполягає, що Росія мусить виконати Мінські домовленості.

Рада асоціації підтримує зусилля Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Окупований Крим

У ЄС наголосили: ситуація з правами людей на окупованому півострові Крим погіршується. Росія проводить активну політику мілітаризації.

Рада асоціації закликала Росію негайно звільнити усіх бранців Кремля на Кримському півострові.

Угода про вільне небо

У ЄС зауважили, що Угоду про спільний авіаційний простір варто укласти якнайшвидше. Найкраще це зробити вже у 2021 році.

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Україну замело снігом, повсюди панує негода

В Україні вже кілька днів поспіль вирує негода. Розчищати дороги допомагає навіть спецтехніка. У центральних, північних та західних регіонах – хуртовини та снігові замети. Через негоду без електропостачання залишились 86 населених пунктів.

Джерело: Укравтодор

Вранці 12 лютого опади посилились практично по всій території України, в окремих регіонах до снігу додався ще й дощ.

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Рекордсменом за кількістю снігу, що випав, стала Львівська область – до 90 сантиметрів. У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях – 15 – 20 сантиметрів.

Дощило у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях.

Пориви вітру сягали 15 – 20 метрів на секунду. Найхолодніше – у західних областях – до -14, у Карпатах – до 20 градусів нижче нуля.

На дорогах – ожеледиця

Через негоду радять бути обережними водіям, адже покриття доріг – мокре, місцями засніжене. На дорогах, крім південного сходу, – ожеледиця.

Протягом останньої доби обмеження на рух вантажівок зняли на Закарпатті, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненській області, Житомирській області, Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Вінниччині, Київщині.

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