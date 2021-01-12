Президент Володимир Зеленський 12 січня 2021 року зустрівся з лідеркою Молдови Майєю Санду. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що локдаун необхідно продовжити після 24 січня. Окупанти 9 годин не пускали кримських татар у Ростов-на-Дону, де вони хотіли підтримати своїх земляків. Скільки Тупицький заплатив за розкішний відпочинок у Дубаї. Такими були головні новини 12 січня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

Візит Санду в Україну

Президентка Молдови Майя Санду завітала 12 січня в Україну з офіційним візитом. У перший же день вона зустрілася з українським лідером Володимиром Зеленським та провела зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем.

Важливо Майя Санду приїхала в Україну: відео зустрічі із Зеленським

Головною метою Майї Санду є прагнення налагодити відносини між Молдовою та Україною. Адже останні 4 роки на рівні президентів не було жодних зустрічей, все через відверту проросійську позицію попереднього президента Ігоря Додона.

Зустріч Санду із Зеленським: головне

Лідери держав обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови. Зеленський наголосив: "Позиція України у цьому питанні є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів".

Молдови. Зеленський наголосив: "Позиція України у цьому питанні є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів". Президенти вирішили утворити Президентську раду – новий постійний формат діалогу та механізм координації актуальних завдань співпраці.

– новий постійний формат діалогу та механізм координації актуальних завдань співпраці. Також лідери країн обговорили створення прикордонного мостового переходу через річку Дністер. За словами Зеленського, це скоротить час подорожі між столицями до 5 годин.

через річку Дністер. За словами Зеленського, це скоротить час подорожі між столицями до 5 годин. Вони розглядали енергетичне питання. Зокрема, збільшення обсягів природного газу Молдови, який зберігається в українських сховищах.

Зокрема, збільшення обсягів природного газу Молдови, який зберігається в українських сховищах. Санду висловила підтримку суверенітету та незалежності України.

Зверніть увагу! Санду має проєвропейські погляди та рішуче налаштована на покращення відносин між Україною та Молдовою. А під час своєї інавгурація Майя Санду заговорила українською. Вона це зробила через те, що в Молдові живуть 6,6% українців.

Чому в Україні варто продовжити локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконаний, що в Україні є всі підстави для продовження локдауну після 24 січня. Серед головних причин він виділив:

січневі свята , які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей;

, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей; сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні.

Максим Степанов пояснив, що грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему,

– підсумував очільник МОЗ.

Актуально Локдаун в Україні: що це таке і чи продовжать його далі



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу

Затримання кримських татар

Ще напередодні, 11 січня, десятки кримських татар виїхали до Ростову-на-Дону. Там вони хотіли підтримати своїх земляків, яких мав судити ростовський суд у справі "Хізб ут-Тахрір". Втім, на Кримському мосту силовики затримали кримських татар і протримали їх на морозі 9 годин.

За словами очевидців, силовики на блок-пості зупиняли лише автомобілі на кримських номерах. Вони забирали у водіїв документи на авто та водійське посвідчення. Загалом 120 кримських татар провели на мосту 9 годин. Серед них були люди від 16 до 67 років.

Справа "Хізб ут-Тахрір": що відомо

"Хізб ут-Тахрір" – це ісламська політична партія , яку Росія визнала терористичною та заборонила. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.

, яку Росія визнала терористичною та заборонила. Однак у багатьох країнах світу вона У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів.

Матеріали "справи" містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми.

Затримання кримських татар окупантами: дивіться відео

Скільки голова КСУ заплатив за відпочинок у Дубаї

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький полетів на відпочинок у Дубаї. За інформацією ЗМІ, він оселився на королівській віллі, в якій доба коштує 300 тисяч гривень. Однак у КСУ поспішили це спростувати.

У Конституційному Суді підтвердили, що Тупицький дійсно перебуває у відпустці до 13 січня 2021 року. Однак у суді наголосили, що за весь відпочинок зі сім'єю Тупицький виклав менш ніж 250 тисяч гривень. У цю суму входить:

авіапереліт в обидві сторони,

проживання у двокімнатному номері готелю,

дворазове харчування,

трансфер,

страхування,

вартість туристичного обслуговування.

Більше про чиновника, його статки та скандальні рішення читайте за посиланням.

Як Тупицький відпочиває у Дубаї: дивіться відео

Таємні переговори у нормандському форматі

Ввечері 12 січня у Берліні стартувала зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Про це з посиланням на власні джерела повідомляють українські ЗМІ. Водночас офіційного підтвердження від Офісу Президента ще немає.

Україну на зустрічі представляє глава ОП Андрій Єрмак. Пріоритетом для української делегації є питання безпеки.

Що було раніше

Зауважимо, що раніше точну дату зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" не оприлюднювали. Однак Андрій Єрмак наголошував, що вона запланована на січень 2021 року.

Ще у грудні 2020 року речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія підтвердила готовність до поновлення нормандського формату.

до поновлення нормандського формату. Планувалося, що на цій зустрічі вестимуть дискусії щодо війни на Донбасі та шукатимуть рішення, як досягти миру на цих територіях.

Більше про нормандський формат, блокування нового саміту Росією та заяви політиків – за посиланням