Головні новини 12 січня: розмова Зеленського та Санду, Степанов вимагає продовження локдауну
Президент Володимир Зеленський 12 січня 2021 року зустрівся з лідеркою Молдови Майєю Санду. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що локдаун необхідно продовжити після 24 січня. Окупанти 9 годин не пускали кримських татар у Ростов-на-Дону, де вони хотіли підтримати своїх земляків. Скільки Тупицький заплатив за розкішний відпочинок у Дубаї. Такими були головні новини 12 січня.
Головні новини України та світу за сьогодні:
Візит Санду в Україну
Президентка Молдови Майя Санду завітала 12 січня в Україну з офіційним візитом. У перший же день вона зустрілася з українським лідером Володимиром Зеленським та провела зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем.
Важливо Майя Санду приїхала в Україну: відео зустрічі із Зеленським
Головною метою Майї Санду є прагнення налагодити відносини між Молдовою та Україною. Адже останні 4 роки на рівні президентів не було жодних зустрічей, все через відверту проросійську позицію попереднього президента Ігоря Додона.
Зустріч Санду із Зеленським: головне
- Лідери держав обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови. Зеленський наголосив: "Позиція України у цьому питанні є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів".
- Президенти вирішили утворити Президентську раду – новий постійний формат діалогу та механізм координації актуальних завдань співпраці.
- Також лідери країн обговорили створення прикордонного мостового переходу через річку Дністер. За словами Зеленського, це скоротить час подорожі між столицями до 5 годин.
- Вони розглядали енергетичне питання. Зокрема, збільшення обсягів природного газу Молдови, який зберігається в українських сховищах.
- Санду висловила підтримку суверенітету та незалежності України.
Чому в Україні варто продовжити локдаун
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконаний, що в Україні є всі підстави для продовження локдауну після 24 січня. Серед головних причин він виділив:
- січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей;
- сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні.
Максим Степанов пояснив, що грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.
Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему,
– підсумував очільник МОЗ.
Актуально Локдаун в Україні: що це таке і чи продовжать його далі
Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу
Затримання кримських татар
Ще напередодні, 11 січня, десятки кримських татар виїхали до Ростову-на-Дону. Там вони хотіли підтримати своїх земляків, яких мав судити ростовський суд у справі "Хізб ут-Тахрір". Втім, на Кримському мосту силовики затримали кримських татар і протримали їх на морозі 9 годин.
За словами очевидців, силовики на блок-пості зупиняли лише автомобілі на кримських номерах. Вони забирали у водіїв документи на авто та водійське посвідчення. Загалом 120 кримських татар провели на мосту 9 годин. Серед них були люди від 16 до 67 років.
Справа "Хізб ут-Тахрір": що відомо
- "Хізб ут-Тахрір" – це ісламська політична партія, яку Росія визнала терористичною та заборонила. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.
- У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів.
- Матеріали "справи" містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми.
Затримання кримських татар окупантами: дивіться відео
Скільки голова КСУ заплатив за відпочинок у Дубаї
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький полетів на відпочинок у Дубаї. За інформацією ЗМІ, він оселився на королівській віллі, в якій доба коштує 300 тисяч гривень. Однак у КСУ поспішили це спростувати.
У Конституційному Суді підтвердили, що Тупицький дійсно перебуває у відпустці до 13 січня 2021 року. Однак у суді наголосили, що за весь відпочинок зі сім'єю Тупицький виклав менш ніж 250 тисяч гривень. У цю суму входить:
- авіапереліт в обидві сторони,
- проживання у двокімнатному номері готелю,
- дворазове харчування,
- трансфер,
- страхування,
- вартість туристичного обслуговування.
Як Тупицький відпочиває у Дубаї: дивіться відео
Таємні переговори у нормандському форматі
Ввечері 12 січня у Берліні стартувала зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Про це з посиланням на власні джерела повідомляють українські ЗМІ. Водночас офіційного підтвердження від Офісу Президента ще немає.
Україну на зустрічі представляє глава ОП Андрій Єрмак. Пріоритетом для української делегації є питання безпеки.
Що було раніше
- Зауважимо, що раніше точну дату зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" не оприлюднювали. Однак Андрій Єрмак наголошував, що вона запланована на січень 2021 року.
- Ще у грудні 2020 року речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія підтвердила готовність до поновлення нормандського формату.
- Планувалося, що на цій зустрічі вестимуть дискусії щодо війни на Донбасі та шукатимуть рішення, як досягти миру на цих територіях.
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