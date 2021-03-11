Головні новини 11 березня: смерть 7-річної дівчинки, аварія судна з українцями біля Румунії

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Трагедія на Херсонщині
Правоохоронці у Херсонській області знайшла мертвою 7-річну Марію Борисову, яку шукали ще з 7 березня. Востаннє живою дівчинку бачили неподалік автобусної зупинки.
Важливо Рідних зниклої 7-річної дівчинки на Херсонщині перевіряють на детекторі брехні
Усе, що відомо про загибель дитини
- 7-річна Марія зникла 7 березня. Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає. Спершу дівчинку шукали батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.
- Друзі дівчинки розповіли, що вона хотіла зустріти батька з роботи. В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою.
- Поліцейські знайшли тіло дівчинки 11 березня в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь неподалік з її будинком.
Правоохоронці розслідують 3 основні версії трагедії: дитина могла сама втекти з дому, потрапити до рук зловмисника, її могли викрасти з автобусної зупинки. Зараз поліцейські встановлюють особу, причетну до вбивства Марії Борисової.
У поліції повідомили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.
Місце трагедії на Херсонщині / Фото Нацполіції
На Херсонщині виявили тіло 7-річної дівчини / Фото Нацполіції
Аварія судна біля Румунії
У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з моряками. У МЗС підтвердили, що на борту судна перебували 13 українців, з них 12 чоловіків і одна жінка.
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Що відомо про судно
Загальна вантажопідйомність судна становила 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували у 1973 році.
У Чорному морі затонуло судно з українцями: дивіться відео
Підсумки засідання РНБО
Рада нацбезпеки та оборони 11 березня провела чергове засідання. Під час нього порушили низку важливих питань.
Про що говорили на засіданні РНБО
- Про продовження санкцій. Україна продовжила санкції проти двох російських банків ще на 3 роки. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що ці банки були під санкціями ще з 2019 року.
- Про боротьбу з російської пропагандою. В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації. Він почне роботу вже з 16 березня.
- Про націоналізацію. "Мотор Січ" планують націоналізувати. Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом. Також націоналізувати можуть компанію "Донецькоблгаз". Це може статися після проведення низки перевірок.
- Про нові кримінальні справи. Секретар РНБО заявив, що СБУ візьметься за розслідування "Харківські угод". Проти 286 депутатів, які її ратифікували, можуть відкрити справи про держзраду.
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Водночас Олексій Данілов зазначив, що Рада нацбезпеки та оборони планує продовжувати практику введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб. Відтак, вже на наступному засіданні члени РНБО розглянуть новий пакет санкцій.
Цікаво!
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов
пригрозив новими санкціями
недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.
В Україні хочуть заборонити "Партію Шарія"
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія". Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року. Позов подало Міністерство юстиції.
- За документами "Партія Шарія" використовує прізвище мешканця Дніпра Віктора Шарія, а не проросійського блогера Анатолія Шарія. Дніпрянин погодився "віддати" своє прізвище за 500 доларів.
- У жовтні 2020 року чоловік подав позов до суду з вимогою заборонити "Партію Шарія". Віктор Шарій зазначив, що "використання його прізвища у назві партії не повинно відбуватись без його згоди". Однак вже у грудні він відмовився від будь-яких претензій.
Мін'ю ст також просить суд витребувати у СБУ висновки про протиправну діяльність партії проросійського блогера.
Зауважимо, що Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук. Сам Шарій мав прийти на допит 22 лютого у СБУ, проте замість нього з'явились лише його захисники, 25 лютого блогер знову не прийшов на допит.
Лист Сергія Стерненка
Активіст Сергій Стерненко написав ще один лист з одеського СІЗО. У ньому він розповів, чому саме тримання його під вартою є незаконним.
Що написав Стерненко
- Про незаконне утримування. Сергій Стерненко підкреслив, що утримування його під вартою є незаконним.
- Про тиск на Руслана Демчука. Активіст розповів, що до іншого обвинуваченого у цій справі приходили поліцейські. Вони змушували брехати й давати проти Стерненка свідчення. На думку активіста, це прямий доказ тиску з боку Авакова.
- Про інтерес зі сторони Медведчука. Поза сумнівом, написав Стерненко, Медведчук має інтерес у його справі. Як аргумент Стерненко приводить те, що на "медвечуківських" каналах його від 2019 року регулярно "просять ув'язнити". Ба більше, депутати від ОПЗЖ робили те саме й у Верховній Раді.
- Про нових ув'язнених. Стерненко переконаний, якщо дати системі перемогти зараз, то вже зовсім скоро у тюрмах опиняться тисячі. А саме цього прагнуть "корумповані чорти" та російські окупанти. Однак він просить українців не здаватися і боротися надалі за свої права.
Листи Стерненка з СІЗО
- У першому листі із СІЗО Стерненко написав, що із ним все гаразд. Настільки гаразд, наскільки це можливо за тих умов. Він зазначив, що умови в ізоляторі звичайні, без жодних привілеїв.
- У другому листі Стерненко звернувся до президента Володимира Зеленського та українців, які виходили на протести через вирок активісту. У першого він "перепросив", за те що назвав словом з трьох літер у суді, а другим – подякував за підтримку.
Що відомо про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу