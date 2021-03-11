Головні новини 11 березня: смерть 7-річної дівчинки, аварія судна з українцями біля Румунії

11 березня 2021 , 20:30
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Джерело:

24 канал

Після 4 днів пошуків на Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову. У Чорному морі затонуло судно "Волго Балт 179", на борту якого були українці. РНБО провела чергове засідання. Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія". Активіст Сергій Стерненко написав з одеського СІЗО новий лист. Такими були головні новини 11 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Трагедія на Херсонщині

Правоохоронці у Херсонській області знайшла мертвою 7-річну Марію Борисову, яку шукали ще з 7 березня. Востаннє живою дівчинку бачили неподалік автобусної зупинки.

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Усе, що відомо про загибель дитини

  • 7-річна Марія зникла 7 березня. Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає. Спершу дівчинку шукали батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.
  • Друзі дівчинки розповіли, що вона хотіла зустріти батька з роботи. В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою.
  • Поліцейські знайшли тіло дівчинки 11 березня в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь неподалік з її будинком.

Правоохоронці розслідують 3 основні версії трагедії: дитина могла сама втекти з дому, потрапити до рук зловмисника, її могли викрасти з автобусної зупинки. Зараз поліцейські встановлюють особу, причетну до вбивства Марії Борисової.

У поліції повідомили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.


Місце трагедії на Херсонщині / Фото Нацполіції


На Херсонщині виявили тіло 7-річної дівчини / Фото Нацполіції

Аварія судна біля Румунії

У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з моряками. У МЗС підтвердили, що на борту судна перебували 13 українців, з них 12 чоловіків і одна жінка.

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Що відомо про судно

Загальна вантажопідйомність судна становила 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували у 1973 році.

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Підсумки засідання РНБО

Рада нацбезпеки та оборони 11 березня провела чергове засідання. Під час нього порушили низку важливих питань.

Про що говорили на засіданні РНБО

  • Про продовження санкцій. Україна продовжила санкції проти двох російських банків ще на 3 роки. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що ці банки були під санкціями ще з 2019 року.
  • Про боротьбу з російської пропагандою. В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації. Він почне роботу вже з 16 березня.
  • Про націоналізацію. "Мотор Січ" планують націоналізувати. Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом. Також націоналізувати можуть компанію "Донецькоблгаз". Це може статися після проведення низки перевірок.
  • Про нові кримінальні справи. Секретар РНБО заявив, що СБУ візьметься за розслідування "Харківські угод". Проти 286 депутатів, які її ратифікували, можуть відкрити справи про держзраду.

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Водночас Олексій Данілов зазначив, що Рада нацбезпеки та оборони планує продовжувати практику введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб. Відтак, вже на наступному засіданні члени РНБО розглянуть новий пакет санкцій.

Цікаво! Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.

В Україні хочуть заборонити "Партію Шарія"

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія". Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року. Позов подало Міністерство юстиції.

Що відомо про "Партію Шарія": коротко

  • За документами "Партія Шарія" використовує прізвище мешканця Дніпра Віктора Шарія, а не проросійського блогера Анатолія Шарія. Дніпрянин погодився "віддати" своє прізвище за 500 доларів.
  • У жовтні 2020 року чоловік подав позов до суду з вимогою заборонити "Партію Шарія". Віктор Шарій зазначив, що "використання його прізвища у назві партії не повинно відбуватись без його згоди". Однак вже у грудні він відмовився від будь-яких претензій.

Мін'ю ст також просить суд витребувати у СБУ висновки про протиправну діяльність партії проросійського блогера.

Зауважимо, що Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук. Сам Шарій мав прийти на допит 22 лютого у СБУ, проте замість нього з'явились лише його захисники, 25 лютого блогер знову не прийшов на допит.

Лист Сергія Стерненка

Активіст Сергій Стерненко написав ще один лист з одеського СІЗО. У ньому він розповів, чому саме тримання його під вартою є незаконним.

Що написав Стерненко

  • Про незаконне утримування. Сергій Стерненко підкреслив, що утримування його під вартою є незаконним.
  • Про тиск на Руслана Демчука. Активіст розповів, що до іншого обвинуваченого у цій справі приходили поліцейські. Вони змушували брехати й давати проти Стерненка свідчення. На думку активіста, це прямий доказ тиску з боку Авакова.
  • Про інтерес зі сторони Медведчука. Поза сумнівом, написав Стерненко, Медведчук має інтерес у його справі. Як аргумент Стерненко приводить те, що на "медвечуківських" каналах його від 2019 року регулярно "просять ув'язнити". Ба більше, депутати від ОПЗЖ робили те саме й у Верховній Раді.
  • Про нових ув'язнених. Стерненко переконаний, якщо дати системі перемогти зараз, то вже зовсім скоро у тюрмах опиняться тисячі. А саме цього прагнуть "корумповані чорти" та російські окупанти. Однак він просить українців не здаватися і боротися надалі за свої права.

Листи Стерненка з СІЗО

  • У першому листі із СІЗО Стерненко написав, що із ним все гаразд. Настільки гаразд, наскільки це можливо за тих умов. Він зазначив, що умови в ізоляторі звичайні, без жодних привілеїв.
  • У другому листі Стерненко звернувся до президента Володимира Зеленського та українців, які виходили на протести через вирок активісту. У першого він "перепросив", за те що назвав словом з трьох літер у суді, а другим – подякував за підтримку.


Що відомо про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу