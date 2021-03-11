Після 4 днів пошуків на Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову. У Чорному морі затонуло судно "Волго Балт 179", на борту якого були українці. РНБО провела чергове засідання. Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія". Активіст Сергій Стерненко написав з одеського СІЗО новий лист. Такими були головні новини 11 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Трагедія на Херсонщині

Правоохоронці у Херсонській області знайшла мертвою 7-річну Марію Борисову, яку шукали ще з 7 березня. Востаннє живою дівчинку бачили неподалік автобусної зупинки.

Важливо Рідних зниклої 7-річної дівчинки на Херсонщині перевіряють на детекторі брехні

Усе, що відомо про загибель дитини

7-річна Марія зникла 7 березня. Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає. Спершу дівчинку шукали батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.

Друзі дівчинки розповіли, що вона хотіла зустріти батька з роботи . В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою.

. В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою. Поліцейські знайшли тіло дівчинки 11 березня в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь неподалік з її будинком.

Правоохоронці розслідують 3 основні версії трагедії: дитина могла сама втекти з дому, потрапити до рук зловмисника, її могли викрасти з автобусної зупинки. Зараз поліцейські встановлюють особу, причетну до вбивства Марії Борисової.

У поліції повідомили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.



Місце трагедії на Херсонщині / Фото Нацполіції



На Херсонщині виявили тіло 7-річної дівчини / Фото Нацполіції

Аварія судна біля Румунії

У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з моряками. У МЗС підтвердили, що на борту судна перебували 13 українців, з них 12 чоловіків і одна жінка.

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Що відомо про судно

Судно "Волго Балт 179" вийшло з Ростова-на-Дону ще 6 березня. Воно прямувало у румунський порт Констанца.

Відомо, що судно затонуло 11 березня. У результаті аварії загинули 2 людей, ще 1 – шукають.

Загальна вантажопідйомність судна становила 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували у 1973 році.

У Чорному морі затонуло судно з українцями: дивіться відео

Підсумки засідання РНБО

Рада нацбезпеки та оборони 11 березня провела чергове засідання. Під час нього порушили низку важливих питань.

Про що говорили на засіданні РНБО

Про продовження санкцій. Україна продовжила санкції проти двох російських банків ще на 3 роки. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що ці банки були під санкціями ще з 2019 року.

Україна продовжила санкції проти двох російських банків ще на 3 роки. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що ці банки були під санкціями ще з 2019 року. Про боротьбу з російської пропагандою. В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації. Він почне роботу вже з 16 березня.

В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації. Він почне роботу вже з 16 березня. Про націоналізацію. "Мотор Січ" планують націоналізувати. Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом. Також націоналізувати можуть компанію "Донецькоблгаз". Це може статися після проведення низки перевірок.

"Мотор Січ" планують націоналізувати. Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом. Також націоналізувати можуть компанію "Донецькоблгаз". Це може статися після проведення низки перевірок. Про нові кримінальні справи. Секретар РНБО заявив, що СБУ візьметься за розслідування "Харківські угод". Проти 286 депутатів, які її ратифікували, можуть відкрити справи про держзраду.

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Водночас Олексій Данілов зазначив, що Рада нацбезпеки та оборони планує продовжувати практику введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб. Відтак, вже на наступному засіданні члени РНБО розглянуть новий пакет санкцій.

Цікаво! Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.

В Україні хочуть заборонити "Партію Шарія"

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія". Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року. Позов подало Міністерство юстиції.

Що відомо про "Партію Шарія": коротко

За документами "Партія Шарія" використовує прізвище мешканця Дніпра Віктора Шарія, а не проросійського блогера Анатолія Шарія. Дніпрянин погодився "віддати" своє прізвище за 500 доларів.

У жовтні 2020 року чоловік подав позов до суду з вимогою заборонити "Партію Шарія". Віктор Шарій зазначив, що "використання його прізвища у назві партії не повинно відбуватись без його згоди". Однак вже у грудні він відмовився від будь-яких претензій.

Мін'ю ст також просить суд витребувати у СБУ висновки про протиправну діяльність партії проросійського блогера.

Зауважимо, що Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук. Сам Шарій мав прийти на допит 22 лютого у СБУ, проте замість нього з'явились лише його захисники, 25 лютого блогер знову не прийшов на допит.

Лист Сергія Стерненка

Активіст Сергій Стерненко написав ще один лист з одеського СІЗО. У ньому він розповів, чому саме тримання його під вартою є незаконним.

Що написав Стерненко

Про незаконне утримування. Сергій Стерненко підкреслив, що утримування його під вартою є незаконним.

Сергій Стерненко підкреслив, що утримування його під вартою є незаконним. Про тиск на Руслана Демчука. Активіст розповів, що до іншого обвинуваченого у цій справі приходили поліцейські. Вони змушували брехати й давати проти Стерненка свідчення. На думку активіста, це прямий доказ тиску з боку Авакова.

Активіст розповів, що до іншого обвинуваченого у цій справі приходили поліцейські. Вони змушували брехати й давати проти Стерненка свідчення. На думку активіста, це прямий доказ тиску з боку Авакова. Про інтерес зі сторони Медведчука. Поза сумнівом, написав Стерненко, Медведчук має інтерес у його справі. Як аргумент Стерненко приводить те, що на "медвечуківських" каналах його від 2019 року регулярно "просять ув'язнити". Ба більше, депутати від ОПЗЖ робили те саме й у Верховній Раді.

Поза сумнівом, написав Стерненко, Медведчук має інтерес у його справі. Як аргумент Стерненко приводить те, що на "медвечуківських" каналах його від 2019 року регулярно "просять ув'язнити". Ба більше, депутати від ОПЗЖ робили те саме й у Верховній Раді. Про нових ув'язнених. Стерненко переконаний, якщо дати системі перемогти зараз, то вже зовсім скоро у тюрмах опиняться тисячі. А саме цього прагнуть "корумповані чорти" та російські окупанти. Однак він просить українців не здаватися і боротися надалі за свої права.

Листи Стерненка з СІЗО

У першому листі із СІЗО Стерненко написав, що із ним все гаразд. Настільки гаразд, наскільки це можливо за тих умов. Він зазначив, що умови в ізоляторі звичайні, без жодних привілеїв.

У другому листі Стерненко звернувся до президента Володимира Зеленського та українців, які виходили на протести через вирок активісту. У першого він "перепросив", за те що назвав словом з трьох літер у суді, а другим – подякував за підтримку.



Що відомо про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу