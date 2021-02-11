Головні новини 11 лютого: втрата бійця на Донбасі, Україну замело снігом

11 лютого 2021 , 20:30
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Джерело:

24 канал

Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі. Зеленський відвідав передову на Донбасі. Вірастюка офіційно висунули кандидатом у депутати від "Слуги народу". Геннадію Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян". Негода в Україні не відступає. Такими були головні новини 11 лютого.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 11 лютого:

Втрата на Донбасі

Ворожий снайпер 11 лютого близько 9:30 поранив нашого захисника на Донбасі.

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Український військовий був у важкому стані, медики боролись за його життя. Однак, на жаль, врятувати його не вдалося – він помер під час евакуації.

Що відомо про загиблого бійця

Ймовірно, прощання з Героєм відбудеться 12 лютого об 11:00 на площі перед Полтавською ОДА.


На Донбасі загинув військовий Олександр Глушко / Фото Ігоря Мосійчука

Реакція Зеленського на смерть бійця

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого. Він наголосив, що попри всі домовленості, противник і надалі діє підступно.

Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність,
– сказав президент.

Зауважимо, що делегація України у Тристоронній контактній групі висловила щирі співчуття рідним загиблого. А пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен емоційно відреагувала на смерть українського бійця.

Зеленський прибув на передову

Президент України здійснив робочу поїздку до Донецької області. У межах візиту він відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Разом із Зеленським на Донбас приїхали й посли країн "Великої сімки"

Він підтвердив, що активність бойовиків протягом останніх тижнів справді збільшилась. Це він пов'язує зі спробами тиснути на українську делегацію у ТКГ.

Що ще відбулося під час візиту Зеленського

  • Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували Зеленському пам'ятний значок – коїн. Так воїни наголосили, що "завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом".
  • Повернувшись, президент вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

Робоча поїздка президента до Донецької області / Фото Офісу Президента

Вірастюка висунули у депутати

На з'їзді "Слуги народу" члени партії висунули у депутати спортсмена Василя Вірастюка. Він зможе взяти участь у довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.

Нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що Вірастюк "займається реабілітацією ветеранів, а тепер хоче допомагати їм на державному рівні".

Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни,
– підкреслила Кравчук.

Вона також привітала спортсмена у команді та висловила впевненість у його перемозі на виборах.

Додамо, що довибори на 87 окрузі призначили через те, що нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович став міським головою Надвірної й відповідно склав повноваження народного обранця.

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Труханову скасували виправдувальний вирок

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок одеському меру Геннадію Труханову і його спільникам. Таке рішення ухвалила колегія суддів палати ВАКС 11 лютого під головуванням судді Віктора Панкулича.

Що означає це рішення

У Центрі протидії корупції назвали це рішення суду черговою перемогою, зафіксованою у ВАКС.

Наголошуємо, вони не могли ухвалити іншого рішення. Адже закон забороняє суддям виходити за межі скарги прокурорів і адвокатів. А прокурор, своєю чергою, просив саме повторного розгляду справи,
– додали антикорупціонери.

У НАБУ пояснили, що ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.

Суд зважив на виявлені помилки, допущені під час прийняття рішення судом першої інстанції, на які вказував у апеляційній скарзі прокурор, та ухвалив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі,
– написали у НАБУ.

Що відомо про справу проти Геннадія Труханова?

Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень. За інформацією слідчих, для будівництва так званої європейської мерії 2016 року Одеська міськрада на чолі з Трухановим купила приміщення колишнього заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень. Сам Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади. Раніше у Малиновському районному суді Одеси Труханова виправдали, однак тепер це рішення скасували.

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