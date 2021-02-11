Головні новини 11 лютого: втрата бійця на Донбасі, Україну замело снігом

Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі. Зеленський відвідав передову на Донбасі. Вірастюка офіційно висунули кандидатом у депутати від "Слуги народу". Геннадію Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян". Негода в Україні не відступає. Такими були головні новини 11 лютого.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 11 лютого:

Втрата на Донбасі

Ворожий снайпер 11 лютого близько 9:30 поранив нашого захисника на Донбасі.

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Український військовий був у важкому стані, медики боролись за його життя. Однак, на жаль, врятувати його не вдалося – він помер під час евакуації.

Що відомо про загиблого бійця

Загиблим виявився Олександр Глушко з Полтавщини.

Він був сапером і поліг в районі селища Зайцевого.

Боєць служив в інженерно-саперному взводі.

Ймовірно, прощання з Героєм відбудеться 12 лютого об 11:00 на площі перед Полтавською ОДА.



На Донбасі загинув військовий Олександр Глушко / Фото Ігоря Мосійчука

Реакція Зеленського на смерть бійця

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого. Він наголосив, що попри всі домовленості, противник і надалі діє підступно.

Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність,

– сказав президент.

Зауважимо, що делегація України у Тристоронній контактній групі висловила щирі співчуття рідним загиблого. А пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен емоційно відреагувала на смерть українського бійця.

Зеленський прибув на передову

Президент України здійснив робочу поїздку до Донецької області. У межах візиту він відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Разом із Зеленським на Донбас приїхали й посли країн "Великої сімки"

Він підтвердив, що активність бойовиків протягом останніх тижнів справді збільшилась. Це він пов'язує зі спробами тиснути на українську делегацію у ТКГ.

Що ще відбулося під час візиту Зеленського

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували Зеленському пам'ятний значок – коїн. Так воїни наголосили, що "завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом".

Так воїни наголосили, що "завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом". Повернувшись, президент вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

Робоча поїздка президента до Донецької області / Фото Офісу Президента

Вірастюка висунули у депутати

На з'їзді "Слуги народу" члени партії висунули у депутати спортсмена Василя Вірастюка. Він зможе взяти участь у довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.

Нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що Вірастюк "займається реабілітацією ветеранів, а тепер хоче допомагати їм на державному рівні".

Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни,

– підкреслила Кравчук.

Вона також привітала спортсмена у команді та висловила впевненість у його перемозі на виборах.

Додамо, що довибори на 87 окрузі призначили через те, що нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович став міським головою Надвірної й відповідно склав повноваження народного обранця.

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Труханову скасували виправдувальний вирок

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок одеському меру Геннадію Труханову і його спільникам. Таке рішення ухвалила колегія суддів палати ВАКС 11 лютого під головуванням судді Віктора Панкулича.

Що означає це рішення

У Центрі протидії корупції назвали це рішення суду черговою перемогою, зафіксованою у ВАКС.

Наголошуємо, вони не могли ухвалити іншого рішення. Адже закон забороняє суддям виходити за межі скарги прокурорів і адвокатів. А прокурор, своєю чергою, просив саме повторного розгляду справи,

– додали антикорупціонери.

У НАБУ пояснили, що ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.

Суд зважив на виявлені помилки, допущені під час прийняття рішення судом першої інстанції, на які вказував у апеляційній скарзі прокурор, та ухвалив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі,

– написали у НАБУ.

Що відомо про справу проти Геннадія Труханова? Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень. За інформацією слідчих, для будівництва так званої європейської мерії 2016 року Одеська міськрада на чолі з Трухановим купила приміщення колишнього заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень. Сам Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади. Раніше у Малиновському районному суді Одеси Труханова виправдали, однак тепер це рішення скасували. Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень. За інформацією слідчих, для будівництва так званої європейської мерії 2016 року Одеська міськрада на чолі з Трухановим купила приміщення колишнього заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень. Сам Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади. Раніше у Малиновському районному суді Одеси Труханова виправдали, однак тепер це рішення скасували.

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