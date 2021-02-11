Головні новини 11 лютого: втрата бійця на Донбасі, Україну замело снігом
Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі. Зеленський відвідав передову на Донбасі. Вірастюка офіційно висунули кандидатом у депутати від "Слуги народу". Геннадію Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян". Негода в Україні не відступає. Такими були головні новини 11 лютого.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за четвер, 11 лютого:
Втрата на Донбасі
Ворожий снайпер 11 лютого близько 9:30 поранив нашого захисника на Донбасі.
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Український військовий був у важкому стані, медики боролись за його життя. Однак, на жаль, врятувати його не вдалося – він помер під час евакуації.
Що відомо про загиблого бійця
- Загиблим виявився Олександр Глушко з Полтавщини.
- Він був сапером і поліг в районі селища Зайцевого.
- Боєць служив в інженерно-саперному взводі.
Ймовірно, прощання з Героєм відбудеться 12 лютого об 11:00 на площі перед Полтавською ОДА.
На Донбасі загинув військовий Олександр Глушко / Фото Ігоря Мосійчука
Реакція Зеленського на смерть бійця
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого. Він наголосив, що попри всі домовленості, противник і надалі діє підступно.
Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність,
– сказав президент.
Зауважимо, що делегація України у Тристоронній контактній групі висловила щирі співчуття рідним загиблого. А пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен емоційно відреагувала на смерть українського бійця.
Зеленський прибув на передову
Президент України здійснив робочу поїздку до Донецької області. У межах візиту він відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Разом із Зеленським на Донбас приїхали й посли країн "Великої сімки"
Він підтвердив, що активність бойовиків протягом останніх тижнів справді збільшилась. Це він пов'язує зі спробами тиснути на українську делегацію у ТКГ.
Що ще відбулося під час візиту Зеленського
- Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували Зеленському пам'ятний значок – коїн. Так воїни наголосили, що "завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом".
- Повернувшись, президент вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.
Робоча поїздка президента до Донецької області / Фото Офісу Президента
Вірастюка висунули у депутати
На з'їзді "Слуги народу" члени партії висунули у депутати спортсмена Василя Вірастюка. Він зможе взяти участь у довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.
Нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що Вірастюк "займається реабілітацією ветеранів, а тепер хоче допомагати їм на державному рівні".
Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни,
– підкреслила Кравчук.
Вона також привітала спортсмена у команді та висловила впевненість у його перемозі на виборах.
Додамо, що довибори на 87 окрузі призначили через те, що нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович став міським головою Надвірної й відповідно склав повноваження народного обранця.
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Труханову скасували виправдувальний вирок
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок одеському меру Геннадію Труханову і його спільникам. Таке рішення ухвалила колегія суддів палати ВАКС 11 лютого під головуванням судді Віктора Панкулича.
Що означає це рішення
У Центрі протидії корупції назвали це рішення суду черговою перемогою, зафіксованою у ВАКС.
Наголошуємо, вони не могли ухвалити іншого рішення. Адже закон забороняє суддям виходити за межі скарги прокурорів і адвокатів. А прокурор, своєю чергою, просив саме повторного розгляду справи,
– додали антикорупціонери.
У НАБУ пояснили, що ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.
Суд зважив на виявлені помилки, допущені під час прийняття рішення судом першої інстанції, на які вказував у апеляційній скарзі прокурор, та ухвалив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі,
– написали у НАБУ.
Що відомо про справу проти Геннадія Труханова?Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень. За інформацією слідчих, для будівництва так званої європейської мерії 2016 року Одеська міськрада на чолі з Трухановим купила приміщення колишнього заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень. Сам Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади. Раніше у Малиновському районному суді Одеси Труханова виправдали, однак тепер це рішення скасували.
Україну замело снігом
В Україні вже кілька днів поспіль вирує негода. Розчищати дороги допомагає навіть спецтехніка.
Яка ситуація в різних містах України
- У Львові снігопад не зупинявся всю ніч, а під ранок інтенсивність тільки збільшилась. За словами мера міста Андрія Садового, снігоочисна техніка працювала весь цей час. Синоптики прогнозували, що у Львові 11 лютого випаде 100% місячної норми снігу.
- На Закарпатті та Київщині продовжують діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на автодорогах. Така ж ситуація склалася і на Львівщині.
- А от у Києві через негоду скасували ярмарки та школи. Також на 8 в'їздах до столиці розгорнули пункти обігріву для водіїв.
- У Рівному фуру, що застрягла, витягував справжнісінький БТР. Згодом військова техніка поспішила на допомогу вже тролейбусу.
- У Закарпатській області через негоду і рясні опади село Великі Лучки повністю затопило. Більшість місцевих жителів не виходять з будинків, а транспорт плаває вулицями.
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Якою буде погода найближчими днями
Синоптики попередили, що у період з 15 до 18 лютого у північних областях стовпчики термометрів показуватимуть -25…-30 градусів. За словами Миколи Кульбіди, менші морози очікують тільки на Одещину й Закарпаття. У південних та східних областях буде -15...-18 градусів, а середня нічна температура по країні становитиме -20...-28 градусів.
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