Президент Володимир Зеленський доручив уряду розв'язати проблему тарифів на газ. На Донбасі вперше у 2021 році загинув український захисник. Партію "Голос" позбавили держфінансування. У США почали процес імпічменту президента Дональда Трампа. Штати наклали санкції на українців з оточення нардепа Андрія Деркача. Такими були головні новини 11 січня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

Актуально Газ, вода, світло: як змінилися тарифи протягом 2020 року

Зеленський доручив розв'язати проблему тарифів на газ

В Українських містах вже другий день тривають протести проти підвищення цін на газ. Через це Зеленський провів енергетичну нараду. У ній взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко тощо.

Які результати наради

Зазначили, що в уряді готують рішення, аби вибудувати баланс на енергетичному ринку.

Вітренко поділився попереднім план щодо зниження тарифів на газ та встановлення справедливої ціни.

Важливо! Щоб вирішити проблему тарифів, у "Слузі народу" пообіцяли напрацювати та оприлюднити план антикризових заходів. Крім того, фракція хоче зустрітись із Шмигалем.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Такі зміни ухвалив тарифний регулятор.

Тому 10 січня у Полтаві, Миколаєві, Харкові люди вийшли на протест.

11 січня мітинг підтримали жителі Чернівців, Івано-Франківська, Львова та інших міст.



Протест у Чернівцях / Фото Патрульної поліції



Мітинг в Івано-Франківську / Фото "Суспільного"

Перша смерть на Донбасі у 2021 році

На Донбасі вперше у 2021 році загинув український військовий. Бойовики смертельно поранили воїна біля Пісків. Наразі його ім'я не оприлюднили, обставини смерті теж невідомі.

Україна вже направила ноту спостерігачам ОБСЄ.

Скільки військових загинуло на Донбасі у 2020 році

Протягом 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 75 українських захисників. Серед них також були небойові втрати.

Однак левова частка військових віддали свої життя, тому що проросійські бойовики ігнорували домовленість про припинення вогню, яка діє з 27 липня.

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НАЗК перекрило державне фінансування "Голосу"

Глава партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що політсила залишилась без державного фінансування. Політикиня розцінила це як політичний тиск та звинуватила НАЗК. За словами Рудик, "Голос" – неолігархічний проєкт, тому партія потребує фінансування, щоб надалі залишатись незалежною.

Чому "Голос" позбавили фінансування

У партії припустили, що ймовірними причинами можуть бути претензії щодо:

оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників;

сплати оренди за офіси 3 територіальних організацій.

Що відомо про державне фінансування партій

Держфінансування передбачено законом "Про політичні партії в Україні".

У 2020 році НАЗК розподілило гроші між 5 партіями політсилами: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

Конгрес США почав процес імпічменту Трампа

Демократи оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа. Президента звинуватили у підбурювані до заколоту. Крім того, у тексті зазначили, що Трамп залишається загрозою для демократії та національної безпеки США.

Голосування за резолюцію може відбутись 13 – 14 січня. Якщо ж імпічмент таки оголосять, то Трамп більше не зможе балотуватись на пост президента Штатів.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент

Річ у тім, що 6 січня протест прихильників Трампа у Вашингтоні переріс у справжні заворушення. Це сталось саме тоді, коли Конгрес мав офіційно оголосити переможця виборів Джо Байдена президентом.

Люди увірвались до будинку Капітолію та зірвали засідання. У результаті загинуло 5 людей.

Політики звинуватили Трампа у сутичках, адже він не визнав свою поразку.

Сторінки республіканця у соцмережах заблокували.

Детальніше – читайте тут.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу

Важливо Росія може бути причетною до штурму Капітолію США, – ЗМІ

США ввели санкції проти оточення Деркача: серед них – Дубінський та Онищенко

США запровадили санкції проти українців, які могли бути причетні до втручання у президентські вибори Штатів. Зокрема, проти тих, хто мав стосунок до депутата Верховної Ради Андрія Деркача.

У США наголосили, що російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на американців, є загрозою для демократії.

Проти кого ввели санкції

Олександр Дубінський – нардеп від "Слуги народу",

– нардеп від "Слуги народу", Дмитро Ковальчук – помічник Деркача,

– помічник Деркача, Костянтин Кулик – колишній прокурор,

– колишній прокурор, Олександр Онищенко – екснардеп-утікач,

– екснардеп-утікач, Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель – їх також пов'язують із Деркачем.

Крім того, санкції наклали на деякі інформаційні ресурси України, пов'язані з Деркачем та оточенням:

"Ера-Медіа",

Only News,

NabuLeaks,

"Скептик".

Зверніть увагу! Проти самого Деркача США ввели санкції ще у вересні 2020 року.

"Плівки Деркача": коротко