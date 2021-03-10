Головні новини 10 березня: вибух у Бердянську, скандал зі стадіоном у Тернополі

10 березня 2021 , 20:40
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Джерело:

24 канал

У Бердянську в багатоповерхівці стався вибух. В Україні розгорівся скандал щодо надання стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича. Українці зможуть безкоштовно отримати довідку про вакцинацію від COVID-19. Олексій Арестович заявив, що до кінця березня представлять новий мирний план щодо Донбасу. Такими були головні новини 10 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вибух у Бердянську

Джерело: Pro.berdiansk.biz

Зранку 10 березня в одній з багатоповерхівок Бердянська прогримів вибух.

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Що відомо про трагічний інцидент

  • Вибух стався на 7-му поверсі 9-поверхівки на вулиці Волонтерів, 156. У результаті вибило скло одного з балконів.
  • Загинули 2 чоловіків – 50 і 60 років. Крім того, постраждала 50-річна жінка, вона перебуває у реанімації.
  • Стало відомо, що у цій квартирі нерідко розпивали алкоголь і сварилися. Колишній чоловік постраждалої переконаний, що трагедія могла статися на ґрунті ревнощів і зловживання алкоголем.
  • Поліцейські припустили, що вибух спричинила граната. Мешканці будинку розповідають, що її міг принести з роботи
    один із загиблих чоловіків.


У Бердянську вибухом вибило вікна / Фото PRO.berdiansk.biz


Є 2 жертви та постраждала / Фото PRO.berdiansk.biz

Скандал зі стадіоном у Тернополі

Джерело: 24 канал

У Тернополі місцева влада перейменувала стадіон на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Зверніть увагу У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича

Що каже влада Тернополя

Ініціював це рішення мер міста Сергій Надал. Він зауважив, що Роман Шухевич – це Герой України та головнокомандувач УПА. Міський голова наголосив, що Шухевич був "добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту".

Рішення не сподобалося Ізраїлю

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив з вимогою негайно скасувати це рішення.

Важливо! Це вже не вперше Ліон робить скандальні заяви про українських героїв . Зокрема, посол назвав Степана Бандеру "спільником нацистів". Також Ліон та посол Польщі Бартош Ціхоцкі опублікували спільну заяву, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити".

Однак в Міністерстві закордонних справ відповіли на закиди посла. Мовляв, дискусії щодо цього мають вести історики, а дипломати повинні працювати над зміцненням відносин дружби та взаємної поваги між народами.

А Сергій Надал нагадав послу Ізраїлю, як родина Шухевичів під час Голокосту врятувала єврейську дівчинку.

Незадоволені й у Польщі

Влада польського міста Замость, яке співпрацює з Тернополем, теж відреагувала на нову назву стадіону.

З великим сумом констатуємо факт, що депутати ради Тернополя назвали стадіон іменем Шухевича керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943 – 1944 роках,
– написали на сайті міської влади.

Через це міська влада Замосця припинила партнерство з Тернополем за низкою проєктів. Зокрема, зупиняють фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща планувала виділити майже 70 тисяч євро.


Заява влади міста Замосць щодо перейменування стадіону / Сайт Замосцю

Важливо! Роман Шухевич особисто не брав участі у вбивствах поляків. Крім того, немає жодних документальних свідчень, що він віддавав схожі накази.

Довідки про вакцинацію від COVID-19

Джерело: "РБК-Україна"

Віктор Ляшко заявив, що якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають.

До теми Якщо не хочете бути постійно в локдауні – вакцинуйтеся, – Мухарська

Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно. Отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.

Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо,
– зауважив Ляшко.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я проти запровадження COVID-паспортів. Однак у певний момент організація надасть свою рекомендацію про те, що має містити відповідний документ.

Що відбувається в інших країнах

  • Ще 25 лютого Ангела Меркель заявила, що у країнах Євросоюзу введуть сертифікати COVID-вакцинації. Лідери країн ЄС погодилися, що підтвердження вакцинації – необхідне.
  • Єврокомісії доручили опрацювати технічні питання упродовж 3 місяців.
  • У The Financial Times опублікували матеріал, присвячений документальним підтвердженням вакцинації. У ньому йдеться, що Європа поспішає ввести COVID-паспорти до початку туристичного сезону. Найактивніше ініціативу підтримують Італія, Іспанія та Португалія.
  • Водночас Ізраїль вже активно використовує так звані "зелені паспорти". Зокрема, там проводять культурні заходи лише для вакцинованих.

Новий план по Донбасу

Джерело: фейсбук Олексія Арестовича

Новий план щодо Донбасу, який Україна розробляла спільно з Німеччиною та Францією, мають представити сторонам до кінця березня.

Актуально План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що Кремль обмежений у засобах тиску, бо на нього тиснуть ЄС, США та Україна.

За словами Арестовича, у Росії є 3 шляхи:

  • Кремль приймає план Франції та Німеччини щодо реалізації кластерів мирного процесу.
  • Не приймає і переходить до провокування активної фази конфлікту.
  • Москва зберігає войовничу риторику, лякає настанням, але залишається в межах нормандського і мінського форматів, тривають переговори.

Плани України

Арестович наголосив, що плани є й в України, зокрема перехід конфлікту в активну фазу.

Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами та готовність до можливої ​​активізації на фронті,
– заявив посадовець.

Він додав, що будь-яку підготовку до реальної активізації на передовій розвідка побачить заздалегідь.

"Ключовий момент – прийняття або неприйняття Кремлем пропозицій Франції та Німеччини по кластерам мирного врегулювання, презентація яких повинна пройти в найближчі 2 – 3 тижні", – зазначив політик.

За його словами, саме тоді стане зрозуміло: зважився Кремль на принципове протистояння з ЄС і США або зберігає колишні формати врегулювання конфлікту.

Що відомо про новий мирний план щодо Донбасу

  • Раніше глава Офісу Президента Єрмак заявив, що Україна разом з західними партнерами створила мирний план щодо Донбасу – "він лежить на столі та чекає схвалення Росією".
  • Однак в Росії стверджують, що вперше чують про такий план.

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