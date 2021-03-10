Головні новини 10 березня: вибух у Бердянську, скандал зі стадіоном у Тернополі

У Бердянську в багатоповерхівці стався вибух. В Україні розгорівся скандал щодо надання стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича. Українці зможуть безкоштовно отримати довідку про вакцинацію від COVID-19. Олексій Арестович заявив, що до кінця березня представлять новий мирний план щодо Донбасу. Такими були головні новини 10 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вибух у Бердянську

Джерело: Pro.berdiansk.biz

Зранку 10 березня в одній з багатоповерхівок Бердянська прогримів вибух.

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Що відомо про трагічний інцидент

Вибух стався на 7-му поверсі 9-поверхівки на вулиці Волонтерів, 156. У результаті вибило скло одного з балконів.

Загинули 2 чоловіків – 50 і 60 років. Крім того, постраждала 50-річна жінка, вона перебуває у реанімації.

– 50 і 60 років. Крім того, вона перебуває у реанімації. Стало відомо, що у цій квартирі нерідко розпивали алкоголь і сварилися. Колишній чоловік постраждалої переконаний, що трагедія могла статися на ґрунті ревнощів і зловживання алкоголем.

Колишній чоловік постраждалої переконаний, що трагедія могла статися на ґрунті ревнощів і зловживання алкоголем. Поліцейські припустили, що вибух спричинила граната. Мешканці будинку розповідають, що її міг принести з роботи один із загиблих чоловіків.



У Бердянську вибухом вибило вікна / Фото PRO.berdiansk.biz



Є 2 жертви та постраждала / Фото PRO.berdiansk.biz

Скандал зі стадіоном у Тернополі

Джерело: 24 канал

У Тернополі місцева влада перейменувала стадіон на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Зверніть увагу У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича

Що каже влада Тернополя

Ініціював це рішення мер міста Сергій Надал. Він зауважив, що Роман Шухевич – це Герой України та головнокомандувач УПА. Міський голова наголосив, що Шухевич був "добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту".

Рішення не сподобалося Ізраїлю

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив з вимогою негайно скасувати це рішення.

Це вже не вперше

. Зокрема, посол назвав Степана Бандеру "спільником нацистів". Також Ліон та посол Польщі Бартош Ціхоцкі опублікували спільну заяву, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити".

Однак в Міністерстві закордонних справ відповіли на закиди посла. Мовляв, дискусії щодо цього мають вести історики, а дипломати повинні працювати над зміцненням відносин дружби та взаємної поваги між народами.

А Сергій Надал нагадав послу Ізраїлю, як родина Шухевичів під час Голокосту врятувала єврейську дівчинку.

Незадоволені й у Польщі

Влада польського міста Замость, яке співпрацює з Тернополем, теж відреагувала на нову назву стадіону.

З великим сумом констатуємо факт, що депутати ради Тернополя назвали стадіон іменем Шухевича – керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943 – 1944 роках,

– написали на сайті міської влади.

Через це міська влада Замосця припинила партнерство з Тернополем за низкою проєктів. Зокрема, зупиняють фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща планувала виділити майже 70 тисяч євро.



Заява влади міста Замосць щодо перейменування стадіону / Сайт Замосцю

Важливо!

Роман Шухевич особисто не брав участі у вбивствах поляків. Крім того, немає жодних документальних свідчень, що він віддавав схожі накази.

Довідки про вакцинацію від COVID-19

Джерело: "РБК-Україна"

Віктор Ляшко заявив, що якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають.

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Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно. Отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.

Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо,

– зауважив Ляшко.

Що відбувається в інших країнах

Ще 25 лютого Ангела Меркель заявила, що у країнах Євросоюзу введуть сертифікати COVID-вакцинації. Лідери країн ЄС погодилися, що підтвердження вакцинації – необхідне.

Єврокомісії доручили опрацювати технічні питання упродовж 3 місяців.

У The Financial Times опублікували матеріал, присвячений документальним підтвердженням вакцинації. У ньому йдеться, що Європа поспішає ввести COVID-паспорти до початку туристичного сезону. Найактивніше ініціативу підтримують Італія, Іспанія та Португалія.

Водночас Ізраїль вже активно використовує так звані "зелені паспорти". Зокрема, там проводять культурні заходи лише для вакцинованих.

Новий план по Донбасу

Всесвітня організація охорони здоров'я проти запровадження COVID-паспортів . Однак у певний момент організація надасть свою рекомендацію про те, що має містити відповідний документ.

Джерело: фейсбук Олексія Арестовича

Новий план щодо Донбасу, який Україна розробляла спільно з Німеччиною та Францією, мають представити сторонам до кінця березня.

Актуально План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що Кремль обмежений у засобах тиску, бо на нього тиснуть ЄС, США та Україна.

За словами Арестовича, у Росії є 3 шляхи:

Кремль приймає план Франції та Німеччини щодо реалізації кластерів мирного процесу.

Не приймає і переходить до провокування активної фази конфлікту.

Москва зберігає войовничу риторику, лякає настанням, але залишається в межах нормандського і мінського форматів, тривають переговори.

Плани України

Арестович наголосив, що плани є й в України, зокрема перехід конфлікту в активну фазу.

Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами та готовність до можливої ​​активізації на фронті,

– заявив посадовець.

Він додав, що будь-яку підготовку до реальної активізації на передовій розвідка побачить заздалегідь.

"Ключовий момент – прийняття або неприйняття Кремлем пропозицій Франції та Німеччини по кластерам мирного врегулювання, презентація яких повинна пройти в найближчі 2 – 3 тижні", – зазначив політик.

За його словами, саме тоді стане зрозуміло: зважився Кремль на принципове протистояння з ЄС і США або зберігає колишні формати врегулювання конфлікту.

Що відомо про новий мирний план щодо Донбасу

Раніше глава Офісу Президента Єрмак заявив, що Україна разом з західними партнерами створила мирний план щодо Донбасу – "він лежить на столі та чекає схвалення Росією".

Однак в Росії стверджують, що вперше чують про такий план.

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