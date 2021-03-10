Головні новини 10 березня: вибух у Бердянську, скандал зі стадіоном у Тернополі
У Бердянську в багатоповерхівці стався вибух. В Україні розгорівся скандал щодо надання стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича. Українці зможуть безкоштовно отримати довідку про вакцинацію від COVID-19. Олексій Арестович заявив, що до кінця березня представлять новий мирний план щодо Донбасу. Такими були головні новини 10 березня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Вибух у Бердянську
Джерело: Pro.berdiansk.biz
Зранку 10 березня в одній з багатоповерхівок Бердянська прогримів вибух.
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Що відомо про трагічний інцидент
- Вибух стався на 7-му поверсі 9-поверхівки на вулиці Волонтерів, 156. У результаті вибило скло одного з балконів.
- Загинули 2 чоловіків – 50 і 60 років. Крім того, постраждала 50-річна жінка, вона перебуває у реанімації.
- Стало відомо, що у цій квартирі нерідко розпивали алкоголь і сварилися. Колишній чоловік постраждалої переконаний, що трагедія могла статися на ґрунті ревнощів і зловживання алкоголем.
- Поліцейські припустили, що вибух спричинила граната. Мешканці будинку розповідають, що її міг принести з роботи один із загиблих чоловіків.
У Бердянську вибухом вибило вікна / Фото PRO.berdiansk.biz
Є 2 жертви та постраждала / Фото PRO.berdiansk.biz
Скандал зі стадіоном у Тернополі
Джерело: 24 канал
У Тернополі місцева влада перейменувала стадіон на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.
Зверніть увагу У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича
Що каже влада Тернополя
Ініціював це рішення мер міста Сергій Надал. Він зауважив, що Роман Шухевич – це Герой України та головнокомандувач УПА. Міський голова наголосив, що Шухевич був "добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту".
Рішення не сподобалося Ізраїлю
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив з вимогою негайно скасувати це рішення.
Однак в Міністерстві закордонних справ відповіли на закиди посла. Мовляв, дискусії щодо цього мають вести історики, а дипломати повинні працювати над зміцненням відносин дружби та взаємної поваги між народами.
А Сергій Надал нагадав послу Ізраїлю, як родина Шухевичів під час Голокосту врятувала єврейську дівчинку.
Незадоволені й у Польщі
Влада польського міста Замость, яке співпрацює з Тернополем, теж відреагувала на нову назву стадіону.
З великим сумом констатуємо факт, що депутати ради Тернополя назвали стадіон іменем Шухевича – керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943 – 1944 роках,
– написали на сайті міської влади.
Через це міська влада Замосця припинила партнерство з Тернополем за низкою проєктів. Зокрема, зупиняють фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща планувала виділити майже 70 тисяч євро.
Заява влади міста Замосць щодо перейменування стадіону / Сайт Замосцю
Довідки про вакцинацію від COVID-19
Джерело: "РБК-Україна"
Віктор Ляшко заявив, що якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають.
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Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно. Отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.
Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо,
– зауважив Ляшко.
Що відбувається в інших країнах
- Ще 25 лютого Ангела Меркель заявила, що у країнах Євросоюзу введуть сертифікати COVID-вакцинації. Лідери країн ЄС погодилися, що підтвердження вакцинації – необхідне.
- Єврокомісії доручили опрацювати технічні питання упродовж 3 місяців.
- У The Financial Times опублікували матеріал, присвячений документальним підтвердженням вакцинації. У ньому йдеться, що Європа поспішає ввести COVID-паспорти до початку туристичного сезону. Найактивніше ініціативу підтримують Італія, Іспанія та Португалія.
- Водночас Ізраїль вже активно використовує так звані "зелені паспорти". Зокрема, там проводять культурні заходи лише для вакцинованих.
Новий план по Донбасу
Джерело: фейсбук Олексія Арестовича
Новий план щодо Донбасу, який Україна розробляла спільно з Німеччиною та Францією, мають представити сторонам до кінця березня.
Актуально План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак
Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що Кремль обмежений у засобах тиску, бо на нього тиснуть ЄС, США та Україна.
За словами Арестовича, у Росії є 3 шляхи:
- Кремль приймає план Франції та Німеччини щодо реалізації кластерів мирного процесу.
- Не приймає і переходить до провокування активної фази конфлікту.
- Москва зберігає войовничу риторику, лякає настанням, але залишається в межах нормандського і мінського форматів, тривають переговори.
Плани України
Арестович наголосив, що плани є й в України, зокрема перехід конфлікту в активну фазу.
Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами та готовність до можливої активізації на фронті,
– заявив посадовець.
Він додав, що будь-яку підготовку до реальної активізації на передовій розвідка побачить заздалегідь.
"Ключовий момент – прийняття або неприйняття Кремлем пропозицій Франції та Німеччини по кластерам мирного врегулювання, презентація яких повинна пройти в найближчі 2 – 3 тижні", – зазначив політик.
За його словами, саме тоді стане зрозуміло: зважився Кремль на принципове протистояння з ЄС і США або зберігає колишні формати врегулювання конфлікту.
Що відомо про новий мирний план щодо Донбасу
- Раніше глава Офісу Президента Єрмак заявив, що Україна разом з західними партнерами створила мирний план щодо Донбасу – "він лежить на столі та чекає схвалення Росією".
- Однак в Росії стверджують, що вперше чують про такий план.
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