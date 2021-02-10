Головні новини 10 лютого: Степанов назвав дату старту вакцинації, у Києві закрили школи й садки

Максим Степанов повідомив про готовність розпочати вакцинацію з 15 лютого. НАБУ почало розслідування про закупівлю вакцини. У Києві зачиняють школи й дитячі садки. Майже половина українців підтримують рішення про блокування медведчуківських каналів. Україна й Іран відреагували на оприлюднений Канадою аудіозапис про навмисність збиття літака МАУ. Такими були головні новини 10 лютого.

Найважливіші новини України та світу за середу, 10 лютого:

Степанов про старт вакцинації 15 лютого

Джерело: 24 канал

Україна очікує отримати перші дози вакцини від коронавірусу вже у понеділок, 15 лютого. Про це глава МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Після отримання перших доз препаратів, розпочнуть вакцинувати населення згідно з національним планом.

Міністр додав, що попросив виробників прискорити процес відправки вакцини. Це стосується першого мільйон доз від компанії AstraZeneca.

Раніше очільник МОЗ заявляв , що Україна хоче досягти 100% вакцинації населення до кінця 2021 рокуПринаймні до цього часу препарати мають бути доступними для всіх, адже вакцинація в Україні – добровільна. На перших чотирьох етапах вакцинуватимуть громадян з так званих "груп ризику".



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

НАБУ почало розслідування про закупівлю вакцини

Джерело: 24 канал

Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу. Про це заявив виконувач обов'язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

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Він зазначив, що справу відкрили у лютому 2021 року. Щоправда, деталей розслідування та прізвищ, які у ньому фігурують, Грищук не назвав.

Однак запитання журналістки стосувалось зловживання службовим становищем міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Зокрема, через нібито заблоковані ним угоди про закупівлю вакцин на користь компанії "Лекхім" та вакцини Sinovac.

За інформацією Ради громадського контролю НАБУ, розслідування почали саме через зловживання при закупівлі вакцини Sinovac.



НАБУ відкрило справу / Фото РГК

Що цьому передувало

Раніше підприємство "Медичні закупівлі" вело перемовини про закупівлю вакцини приблизно по 3 долари за дозу. Однак потім Степанов начебто зупинив цей процес, доручивши розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac.

Перед цим українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech. Вакцину мають доставити вже в лютому. Однак у ЗМІ контракт назвали сумнівним. Ціна препарату склала 17,85 долара за дозу

Степанов заявив, що закупівля через посередника було вимогою Sinovac.

Розслідувачі Chas News з'ясували, що компанія, не може продавати вакцину приватним компаніям і співпрацює лише з урядами країн.

У Києві зачинають школи й дитячі садки

Джерело: КМДА

Навчання у школах Києва 11 та 12 лютого проводитимуться у дистанційному режимі. Дитячі садочки просто не працюватимуть.

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За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, таке рішення прийняли через прогноз про суттєве погіршення погодних умов. Представник влади також звернувся до керівництва держустанов і приватних компаній із закликом врахувати батькам відсутність на робочому місці як дистанційну роботу. Мондриївський додав, що загальна кількість педагогів та учнів у Києві – майже 500 тисяч. Якщо викладачі та школярі залишаться вдома, транспортна система буде серйозно розвантажена.

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Ставлення українців до блокування каналів Козака

Джерело: "Рейтинг"

Рішення Володимира Зеленського щодо блокування 3 телеканалів Віктора Медведчука підтримують 49% українців. Водночас 41% опитаних незадоволені таким рішенням президента.

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Згідно з опитуванням, з моменту застосування санкцій щодо телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" рівень підтримки цього рішення зріс з 42% до 49%. Натомість кількість критиків зменшилась з 47% до 41%.

Про рішення РНБО щодо блокування телеканалів знають 78% респондентів. Водночас 21% опитаних українців не чули нічого про введені санкції. Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки становить 57%, а кількість критиків менша – 37%.

Відповідно до результатів, 72% українців також підтримують введення державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави.

Що відомо про опитування? Його протягом 6 – 8 лютого 2021 року проводила соціологічна група "Рейтинг". Опитали 2 500 респондентів по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Похибка репрезентативності становить не більше 2,0%.

Блокування каналів Медведчука: коротко

РНБО 2 лютого 2021 року запровадила на 5 років санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, я кий є соратником Віктора Медведчука. У результаті заблокували канали NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Тарас Козак заявив , що такі дії є незаконними та заявив про цензуру в державі.

У Міністерстві культури повідомили, що звернуться до компанії YouTube , аби та закрила сторінки телеканалів.



Чи підтримують українці блокування каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу

Аудіозапис Канади щодо катастрофи літака МАУ

Джерело: CBC News

Канадська розвідка оприлюднила секретний аудіозапис розмови, який свідчить про те, що збиття літака МАУ в Ірані могло бути навмисним.

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Що відомо про ці записи

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф начебто заявив, що катастрофа сталась через навмисний напад на нього двома або трьома "інфільтраторами".

Він сказав, що політичне й військове керівництво Ірану може ніколи не розкрити цілковитої правди щодо авіакатастрофи.

Як це прокоментувала Україна

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін наголосив, що відомство вже провело низку телефонних розмов щодо цих записів.

У наших слідчих та прокурорів є достатньо знання та досвіду роботу з перехопленнями. Розслідування збиття MH17 є яскравим цьому прикладом,

– запевнив дипломат.

Він наголосив, що ключовим є відновлення справедливості. Україна та світ не дозволять, аби інтереси чи то нації, чи окремих громадян, були вищими за життя та права людини та систему безпеки польотів.

Єнін пояснив, що вже за декілька тижнів відповідні українські органи висловлять коментарі щодо проєкту технічного звіту, після чого Іран подасть його на розгляд ІКАО.

Реакція іранської сторони

У МЗС Ірану запевняють, що український літак не збивали навмисно. У відомстві зазначили, що аудіозапис, на якому Джавад Заріф начебто говорить протилежне, може бути підроблений.

Мовляв, ті висловлювання, які начебто вживав Заріф, суперечать його культурі.

Довідка. Літак МАУ збили 8 січня в Ірані. Усі 176 людей загинули, серед них 11 українців. Детальніше про авіакатастрофу



Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу