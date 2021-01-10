Після вибуху у Лубнах газопостачання вже відновили. В Індонезії знайшли чорні скриньки з літака, що розбився. У низці українських міст відбулися протести через підвищення тарифу на газ. Україна могла знати про планування вбивства Шеремета. У американському штаті Іллінойс сталася серія вбивств. Такими були головні новини за неділю, 10 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вибух на газопроводі у Лубнах: постачання газу відновили

Після того, як підвечір 9 січня у місті Лубни Полтавської області стався вибух на газопроводі, 17 населених пунктів залишилися без газу. Зранку 10 січня газопостачання повністю відновили.

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Рятувальники просили людей залишатися вдома, аби прослідкувати за своїми газовими приладами.

Зауважимо, одразу після аварії без газу залишилися приблизно 3,5 тисячі місцевих жителів.

"Лубнигаз" звинувачують екснардепа Ігоря Мосійчука

Товариство "Лубнигаз" вважає, що до вибуху на магістральному газопроводі може бути причетний колишній нардеп Ігор Мосійчук. Саме він, за даними підприємства, першим заявив, що вибух – спрямована диверсія.

У "Лубнигазі" також зазначили, що нардеп нібито намагається захопити підприємство вже не перший рік.

Водночас сам Мосійчук каже, що відбулася "несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшому продажу на незаконних заправках в Лубнах".

Їх створив та кришує директор ТД "Лубнигаз", громадянин Росії Максим Дунін,

– підкреслив Мосійчук.



Вибух на газопроводі у Лубнах / Фото Оператора ГТС

В Індонезії знайшли чорні скриньки Boeing 737-524

В Індонезії вдалося спіймати сигнали, які надходили з чорної скриньки пасажирського літака, що зазнав авіакатастрофи 9 січня. Згодом пошуково-рятувальна бригада встановила їхнє місце розташування.

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На місце події одразу скерували дайверів.

Крім того, у Яванському морі на глибині 23 метрів водолази знайшли уламки літака та рештки тіл загиблих.

Зранку (10 січня – 24 канал) ми отримали 2 мішки: в одному були особисті речі пасажирів, а в іншому – рештки тіл,

– розповів речник поліції Джакарти Юсрі Юнус.

Зверніть увагу! Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року. Трапилося це через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти. На борту перебували 62 громадян Індонезії. На жаль, не вижив ніхто. Більше про авіакатастрофу – читайте тут

Місце катастрофи літака у Яванському морі: Фото АР, телеграм-канал "Подъём"

Протести через підвищення ціни за газ

Мешканці Харкова, Полтави, Миколаєва та Кривого Рогу 10 січня вийшли на акції протесту. Люди вимагали від влади скасувати підвищення тарифів на газ.

►Миколаїв

Понад сотня людей протестувала під стінами Миколаївської міської ради. Згодом, аби перекрити рух транспорту, мітингувальники вирушили до Інгульського мосту. Однак демонстрантів розігнали правоохоронці.

►Кривий Ріг

Жителі Кривого Рогу також протестували під стінами міськради. Вони вимагали, аби влада зберегла тарифи, які діяли до 1 січня 2021 року.

Дивіться відео з протесту у Кривому Розі:

►Харків

Протест відбувся у селищі Високий Харківської області. Пів сотні людей перекривали дорогу. Демонстранти пропускали автомобілі кожні 15 хвилин. Згодом учасники акції з плакатами прийшли під стіни місцевої ради.



На Харківщині люди блокували дорогу через підвищення тарифів за газ /Фото Depo Харків

Довідка. Перед Новим роком уряд значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Кабмін скасував пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин.

Серія вбивств у американському Іллінойсі

У Чикаго та сусідньому Еванстоні, що у штаті Іллінойс, трапилася масова стрілянина. Відомо про щонайменше 4 загиблих та 2 поранених.

Що відомо про стрілянину

Підозрюваний зайшов у гараж і застрелив 30-річного студента Чиказького університету, який сидів у автомобілі.

Чиказького університету, який сидів у автомобілі. Після того нападник зайшов у житловий будинок та вистрелив в охоронця , а також поранив 77-річну жінку.

, а також поранив 77-річну жінку. Далі зловмисник викрав автівку, пограбував магазин та застрелив 20-річного чоловіка . У той час у будівлі перебувала 81-річна жінка. Її відвезли у лікарню з вогнепальним пораненням.

. У той час у будівлі перебувала 81-річна жінка. Її відвезли у лікарню з вогнепальним пораненням. Нападник вистрелив у голову 15-річній дівчині, яка їхала разом з мамою в автомобілі. Дитину доправили у лікарню у важкому стані.

Згодом підозрюваний поїхав на північ – до міста Еванстон. Там він взяв у заручниці жінку, після чого вистрілив їй в голову . Постраждала не вижила.

Зловмисником виявився 32-річний Джейсон Найтґенґейл, який проживав у Чикаго. Він отримав поранення під час перестрілки з поліцейськими. Згодом нападник помер у лікарні.

Українські спецслужби могли знати про планування вбивства Шеремета

Колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар заявив, що українські спецслужби знали про планування вбивства журналіста Павла Шеремета ще у 2012 році. Зауважимо, тоді при владі перебував президент-утікач Віктор Янукович.

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Макар не зміг відповісти на питання про те, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета. Однак він запевнив, що у 2012 році інформація була передана і Україні, і Росії і навіть білоруському МЗС.

Що відомо про плівки Макара 4 січня Ігор Макар оприлюднив аудіозаписи, на яких нібито спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість



У МВС стверджують, що записи підтверджують причетність до вбивства підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Втім, сторона захисту категорично з цим не згідна. 4 січня Ігор Макар оприлюднив аудіозаписи, на яких нібито спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Шеремета. Міністерство внутрішніх справ України запросило колишнього спецпризначенця приїхати в Україну для проведення слідчих дій.У МВС стверджують, що записи підтверджують причетність до вбивства підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Втім, сторона захисту категорично з цим не згідна.

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