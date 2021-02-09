Головні новини 9 лютого: Шмигаль у Брюсселі, на Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус

9 лютого 2021 , 20:53
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Джерело:

24 канал

Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Брюсселя. На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус, загинули 2 людей. Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, якого оголосили у міжнародний розшук, записав відеозвернення. На Донбасі 2 цивільних намагались прорватися через блок-пост на окуповану територію. Україну знову поділять на карантинні зони. Такими були головні новини 9 лютого.

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Шмигаль у Брюсселі

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Брюсселю з робочим візитом.

Там глава уряду вже встиг зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Що відомо про зустріч Шмигаля та Столтенберга

  • Свою зустріч з генсеком НАТО Шмигаль схарактеризував як позитивний сигнал.
  • Шмигаль заявив, що пріоритетом України у найближчій перспективі є отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Найкращим варіантом було б, якби України отримала ПДЧ водночас з Грузією.
  • За словами очільника українського Кабміну, членство у НАТО залишається пріоритетом України.
  • Шмигаль зауважив, що країна вже зробила низку важливих кроків на шляху до Альянсу. Зокрема, ухвалили низку законопроєктів. Окрім того, у країні відбувається реформування Збройних сил України. Поступово наша армія наближається до стандартів Альянсу.
  • Окрім того, Шмигаль нагадав про максимальну зацікавленість України у питанні співпраці з НАТО щодо посилення безпеки у Чорному морі.
  • Також Шмигаль та Столтенберг обговорили майбутні військові навчання "Непорушна стійкість", заплановані на 2021 рік.


Зустріч Шмигаля та Столтенберга / Пресслужба НАТО

Що відомо про зустріч Шмигаля та Мішеля

  • Шмигаль висловив сподівання, що засідання Ради асоціації (заплановане на четвер, 11 лютого), стане рушієм прогресу у розвитку економічної інтеграції України до ЄС.
  • Зокрема, Україна працюватиме над реформами, які наблизять українське законодавство у сфері енергетики до стандартів ЄС.
  • Прем'єр-міністр України подякував президенту Євроради за підтримку Кримської платформи.
  • За словами Шмигаля, Україна очікує, що "Євросоюз активно долучиться до установчого саміту Платформи". Він запланований на серпень 2021 року.
  • Окрім того, Шмигаль запросив Мішеля в Україну. За словами прем'єра це стало б надійним свідченням підтримки з боку ЄС.


Зустріч Шмигаля та Мішеля / Пресслужба Кабміну

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Смертельна ДТП на Прикарпатті

Джерело: Нацполіція

Увечері 8 лютого близько 23:30 на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. Вона забрала життя 2 людей. Окрім того, відомо про 13 постраждалих.

Деталі

  • Трагедія сталася на автодорозі державного значення Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига.
  • У селі Павлівка автомобіль Mercedes-Benz Atego врізався у пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.
  • За кермом легковика перебував 20-річний чоловік. Він виїжджав із другорядної дороги на головну, однак не врахував дорожню ситуацію і не надав переваги в русі.
  • Жертвами ДТП стали 2 пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний жителі Калущини.
  • Ще 13 пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.
  • Поліція вже встановила, що обоє водії були тверезі.
  • За фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження.
  • Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

ДТП на Прикарпатті: дивіться відео

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Нескоромний записав відеозвернення

Джерело: телеграм Дмитра Нескоромного

Колишній заступник глави Служби безпеки України Дмитро Нескоромний записав відеозвернення. Він повідомив, що – живий-здоровий та перебуває у безпеці.

Зауважте! Нескоромного 31 січня 2021 року оголосили у міжнародний розшук. Чоловіка підозрюють у причетності до замовлення вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Я записую це відео, щоб показати що я живий, що я в безпеці, що я в недосяжності для людей, які би хотіли мене усунути. Влада України оголосила мене у міжнародний розшук і за порадою адвокатів ми міняємо стратегію захисту,
– зазначив Нескоромний.

Що ще сказав Нескоромний

  • Нескоромний зауважив, що наразі нібито консультується з європейськими правоохоронними органами.
  • Ексзаступник глави СБУ також наголосив, що готовий оприлюднити важливу інформацію про корупцію в Україні. Зокрема, Нескоромний заявив, що володіє даними про розкрадання міжнародної допомоги, про виведення грошей з "Ощадбанку", "Приватбанку", скоро будуть дані по "Укрексімбанку" та "Укргазбанку".
  • Також Нескоромний готовий розкрити "правду" про те, що насправді відбувається у СБУ.

Реакція СБУ

  • У СБУ вже заявили, що не коментуватимуть звичайні маніпулятивні заяви.
  • Окрім того, варто розглядати усі його заяви крізь призму того, що Нескоромний є фігурантом резонансних кримінальних справ, а також, вочевидь, має проросійські та пропутінські погляди.

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Цивільні намагалися прорватись до бойовиків на Донбасі

Джерело: фейсбук Операції об'єднаних сил

  • Поблизу Вікторівки на Донеччині 2 цивільних чоловік – водій та пасажир – намагались проїхати через блок-пост на окуповану територію.
  • Військові просили чоловіків зупинитися. Однак жодної реакції на це не було ні від водія, ні від пасажира.
  • Спершу військовий зробив попереджувальний постріл у повітря. Зважаючи на те, що навіть після цього цивільні намагалися проїхати через блок-пост, військові відкрили вогонь на ураження.
  • Водій та пасажир отримали поранення.
  • Дорогою до лікарні водій помер.

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Карантинні зони в Україні

Джерело: 24 канал

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні введуть адаптивний карантин. Територію країни знову поділять на карантинні зони. Однак не обійдеться без змін.

Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор – зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого,
– заявив Ляшко.

Цього разу замість 4 карантинних зон можуть обмежитися лише 3. Кожна із зон матиме чіткі маркери: де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів.

Зауважте! Кабмін пом'якшив карантин для масових освітніх та культурних заходів. Від 9 лютого у культурних закладах можна проводити публічні наукові, освітні та професійні тематичні заходи. Однак за однієї умови: 1 людина на 5 квадратних метрів.