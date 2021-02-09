Головні новини 9 лютого: Шмигаль у Брюсселі, на Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус

Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Брюсселя. На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус, загинули 2 людей. Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, якого оголосили у міжнародний розшук, записав відеозвернення. На Донбасі 2 цивільних намагались прорватися через блок-пост на окуповану територію. Україну знову поділять на карантинні зони. Такими були головні новини 9 лютого.

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Шмигаль у Брюсселі

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Брюсселю з робочим візитом.

Там глава уряду вже встиг зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Свою зустріч з генсеком НАТО Шмигаль схарактеризував як позитивний сигнал.

Шмигаль заявив, що пріоритетом України у найближчій перспективі є отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Найкращим варіантом було б, якби України отримала ПДЧ водночас з Грузією.

За словами очільника українського Кабміну, членство у НАТО залишається пріоритетом України.

Шмигаль зауважив, що країна вже зробила низку важливих кроків на шляху до Альянсу. Зокрема, ухвалили низку законопроєктів. Окрім того, у країні відбувається реформування Збройних сил України. Поступово наша армія наближається до стандартів Альянсу.

Окрім того, Шмигаль нагадав про максимальну зацікавленість України у питанні співпраці з НАТО щодо посилення безпеки у Чорному морі.

Також Шмигаль та Столтенберг обговорили майбутні військові навчання "Непорушна стійкість", заплановані на 2021 рік.



Зустріч Шмигаля та Столтенберга / Пресслужба НАТО

Шмигаль висловив сподівання, що засідання Ради асоціації (заплановане на четвер, 11 лютого), стане рушієм прогресу у розвитку економічної інтеграції України до ЄС.

Зокрема, Україна працюватиме над реформами, які наблизять українське законодавство у сфері енергетики до стандартів ЄС.

Прем'єр-міністр України подякував президенту Євроради за підтримку Кримської платформи.

За словами Шмигаля, Україна очікує, що "Євросоюз активно долучиться до установчого саміту Платформи". Він запланований на серпень 2021 року.

Окрім того, Шмигаль запросив Мішеля в Україну. За словами прем'єра це стало б надійним свідченням підтримки з боку ЄС.



Зустріч Шмигаля та Мішеля / Пресслужба Кабміну

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Смертельна ДТП на Прикарпатті

Джерело: Нацполіція

Увечері 8 лютого близько 23:30 на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. Вона забрала життя 2 людей. Окрім того, відомо про 13 постраждалих.

Деталі

Трагедія сталася на автодорозі державного значення Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига.

У селі Павлівка автомобіль Mercedes-Benz Atego врізався у пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.

За кермом легковика перебував 20-річний чоловік. Він виїжджав із другорядної дороги на головну, однак не врахував дорожню ситуацію і не надав переваги в русі.

Жертвами ДТП стали 2 пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний жителі Калущини.

Ще 13 пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.

Поліція вже встановила, що обоє водії були тверезі.

За фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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Нескоромний записав відеозвернення

Джерело: телеграм Дмитра Нескоромного

Колишній заступник глави Служби безпеки України Дмитро Нескоромний записав відеозвернення. Він повідомив, що – живий-здоровий та перебуває у безпеці.

Нескоромного 31 січня 2021 року оголосили у міжнародний розшук . Чоловіка підозрюють у причетності до замовлення вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Я записую це відео, щоб показати що я живий, що я в безпеці, що я в недосяжності для людей, які би хотіли мене усунути. Влада України оголосила мене у міжнародний розшук і за порадою адвокатів ми міняємо стратегію захисту,

– зазначив Нескоромний.

Що ще сказав Нескоромний

Нескоромний зауважив, що наразі нібито консультується з європейськими правоохоронними органами.

Ексзаступник глави СБУ також наголосив, що готовий оприлюднити важливу інформацію про корупцію в Україні. Зокрема, Нескоромний заявив, що володіє даними про розкрадання міжнародної допомоги, про виведення грошей з "Ощадбанку", "Приватбанку", скоро будуть дані по "Укрексімбанку" та "Укргазбанку".

Також Нескоромний готовий розкрити "правду" про те, що насправді відбувається у СБУ.

Реакція СБУ

У СБУ вже заявили, що не коментуватимуть звичайні маніпулятивні заяви.

Окрім того, варто розглядати усі його заяви крізь призму того, що Нескоромний є фігурантом резонансних кримінальних справ, а також, вочевидь, має проросійські та пропутінські погляди.

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Цивільні намагалися прорватись до бойовиків на Донбасі

Джерело: фейсбук Операції об'єднаних сил

Поблизу Вікторівки на Донеччині 2 цивільних чоловік – водій та пасажир – намагались проїхати через блок-пост на окуповану територію.

Військові просили чоловіків зупинитися. Однак жодної реакції на це не було ні від водія, ні від пасажира.

Спершу військовий зробив попереджувальний постріл у повітря. Зважаючи на те, що навіть після цього цивільні намагалися проїхати через блок-пост, військові відкрили вогонь на ураження.

Водій та пасажир отримали поранення.

Дорогою до лікарні водій помер.

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Карантинні зони в Україні

Джерело: 24 канал

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні введуть адаптивний карантин. Територію країни знову поділять на карантинні зони. Однак не обійдеться без змін.

Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор – зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого,

– заявив Ляшко.

Цього разу замість 4 карантинних зон можуть обмежитися лише 3. Кожна із зон матиме чіткі маркери: де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів.