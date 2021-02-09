Головні новини 9 лютого: Шмигаль у Брюсселі, на Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус
Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Брюсселя. На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус, загинули 2 людей. Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, якого оголосили у міжнародний розшук, записав відеозвернення. На Донбасі 2 цивільних намагались прорватися через блок-пост на окуповану територію. Україну знову поділять на карантинні зони. Такими були головні новини 9 лютого.
Джерело:24 канал
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Шмигаль у Брюсселі
Джерело: 24 канал
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Брюсселю з робочим візитом.
Там глава уряду вже встиг зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Що відомо про зустріч Шмигаля та Столтенберга
- Свою зустріч з генсеком НАТО Шмигаль схарактеризував як позитивний сигнал.
- Шмигаль заявив, що пріоритетом України у найближчій перспективі є отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Найкращим варіантом було б, якби України отримала ПДЧ водночас з Грузією.
- За словами очільника українського Кабміну, членство у НАТО залишається пріоритетом України.
- Шмигаль зауважив, що країна вже зробила низку важливих кроків на шляху до Альянсу. Зокрема, ухвалили низку законопроєктів. Окрім того, у країні відбувається реформування Збройних сил України. Поступово наша армія наближається до стандартів Альянсу.
- Окрім того, Шмигаль нагадав про максимальну зацікавленість України у питанні співпраці з НАТО щодо посилення безпеки у Чорному морі.
- Також Шмигаль та Столтенберг обговорили майбутні військові навчання "Непорушна стійкість", заплановані на 2021 рік.
Зустріч Шмигаля та Столтенберга / Пресслужба НАТО
Що відомо про зустріч Шмигаля та Мішеля
- Шмигаль висловив сподівання, що засідання Ради асоціації (заплановане на четвер, 11 лютого), стане рушієм прогресу у розвитку економічної інтеграції України до ЄС.
- Зокрема, Україна працюватиме над реформами, які наблизять українське законодавство у сфері енергетики до стандартів ЄС.
- Прем'єр-міністр України подякував президенту Євроради за підтримку Кримської платформи.
- За словами Шмигаля, Україна очікує, що "Євросоюз активно долучиться до установчого саміту Платформи". Він запланований на серпень 2021 року.
- Окрім того, Шмигаль запросив Мішеля в Україну. За словами прем'єра це стало б надійним свідченням підтримки з боку ЄС.
Зустріч Шмигаля та Мішеля / Пресслужба Кабміну
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Смертельна ДТП на Прикарпатті
Джерело: Нацполіція
Увечері 8 лютого близько 23:30 на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. Вона забрала життя 2 людей. Окрім того, відомо про 13 постраждалих.
Деталі
- Трагедія сталася на автодорозі державного значення Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига.
- У селі Павлівка автомобіль Mercedes-Benz Atego врізався у пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.
- За кермом легковика перебував 20-річний чоловік. Він виїжджав із другорядної дороги на головну, однак не врахував дорожню ситуацію і не надав переваги в русі.
- Жертвами ДТП стали 2 пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний жителі Калущини.
- Ще 13 пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.
- Поліція вже встановила, що обоє водії були тверезі.
- За фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження.
- Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
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Нескоромний записав відеозвернення
Джерело: телеграм Дмитра Нескоромного
Колишній заступник глави Служби безпеки України Дмитро Нескоромний записав відеозвернення. Він повідомив, що – живий-здоровий та перебуває у безпеці.
Я записую це відео, щоб показати що я живий, що я в безпеці, що я в недосяжності для людей, які би хотіли мене усунути. Влада України оголосила мене у міжнародний розшук і за порадою адвокатів ми міняємо стратегію захисту,
– зазначив Нескоромний.
Що ще сказав Нескоромний
- Нескоромний зауважив, що наразі нібито консультується з європейськими правоохоронними органами.
- Ексзаступник глави СБУ також наголосив, що готовий оприлюднити важливу інформацію про корупцію в Україні. Зокрема, Нескоромний заявив, що володіє даними про розкрадання міжнародної допомоги, про виведення грошей з "Ощадбанку", "Приватбанку", скоро будуть дані по "Укрексімбанку" та "Укргазбанку".
- Також Нескоромний готовий розкрити "правду" про те, що насправді відбувається у СБУ.
Реакція СБУ
- У СБУ вже заявили, що не коментуватимуть звичайні маніпулятивні заяви.
- Окрім того, варто розглядати усі його заяви крізь призму того, що Нескоромний є фігурантом резонансних кримінальних справ, а також, вочевидь, має проросійські та пропутінські погляди.
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Цивільні намагалися прорватись до бойовиків на Донбасі
Джерело: фейсбук Операції об'єднаних сил
- Поблизу Вікторівки на Донеччині 2 цивільних чоловік – водій та пасажир – намагались проїхати через блок-пост на окуповану територію.
- Військові просили чоловіків зупинитися. Однак жодної реакції на це не було ні від водія, ні від пасажира.
- Спершу військовий зробив попереджувальний постріл у повітря. Зважаючи на те, що навіть після цього цивільні намагалися проїхати через блок-пост, військові відкрили вогонь на ураження.
- Водій та пасажир отримали поранення.
- Дорогою до лікарні водій помер.
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Карантинні зони в Україні
Джерело: 24 канал
Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні введуть адаптивний карантин. Територію країни знову поділять на карантинні зони. Однак не обійдеться без змін.
Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор – зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого,
– заявив Ляшко.
Цього разу замість 4 карантинних зон можуть обмежитися лише 3. Кожна із зон матиме чіткі маркери: де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів.
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