В Індонезії розбився пасажирський літак з понад 60 людьми на борту. На газопроводі у Лубнах стався вибух. В Іспанії вирує потужний сніговий шторм, є жертви. На Закарпатті оголосили лавинну небезпеку. В уряді пояснили заборону продажу деяких товарів під час локдауну. Єлизавета II вакцинувалась від коронавірусу. Такими були головні новини 9 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 9 січня:

Катастрофа Boeing в Індонезії

Актуально Пасажирський літак Boeing 737-500 впав у море: знайдені уламки та тіла людей

Вдень 9 січня в Індонезії зазнав катастрофи пасажирський літак рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air, що летів із Джакарти в Понтіанак. Через 4 хвилини після вильоту він зник із радарів, а пізніше стало відомо, що судно впало у Яванське море.

Очевидці кажуть, що літак двічі вибухнув: спершу в небі, після чого у воду почали падати язики полум’я, далі борт вибухнув вже під водою та здійняв хвилі на місці свого падіння.

На місці катастрофи Boeing триває пошукова операція. З води поки витягнули деякі предмети, зокрема: кабелі, сидіння та кишені з літака, джинси і волосся.

Відео з місця катастрофи літака, триває рятувальна операція:

Причини катастрофи поки розслідують, відомо лише, що Boeing 737-500 піднявся на понад 3 350 метрів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.

На борту, за попередніми даними, перебували 62 людини, з яких – 50 пасажирів і 12 членів екіпажу. Серед пасажирів – 10 дітей, 3 з них – немовлята. З переліком людей, які перебували в літаку, можна ознайомитись тут.

Пасажири рейсу SJ182 перед вильотом: відео

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На щастя, українців на борту літака, що зазнав катастрофи в Індонезії, не було.

Вибух на газопроводі

Детальніше На Полтавщині стався вибух через аварію на газопроводі: відео

У Лубнах, що у Полтавській області, 9 січня 2021 року трапився потужний вибух на газопроводі, після нього спалахнула пожежа. Причиною інциденту стала розгерметизація магістрального газогону Уренгой – Помари – Ужгород.

Потужний вибух відчули не лише мешканці міста. Він пролунав також у сусідніх населених пунктах. Гучний гуркіт неабияк налякав людей. У соцмережах вони писали, що від вибуху тремтіли шибки у вікнах та гуділа підлога. Дехто навіть думав, що поблизу впав літак.

Наслідки вибуху:

Внаслідок аварії "Лубнигаз" попередив про можливі аварійні відключення газу.

Без газу тимчасово залишилися такі населені пункти: Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка.

Через аварію усі аварійні служби вийшли на чергування в оперативному режимі.

Наразі причини аварії з’ясовують відповідні служби, розглядають навіть версію із диверсією.

Вибух на газопроводі у Лубнах: відео

На щастя, в результаті вибуху немає ані постраждалих, ані жертв.

Іспанію накрив сніговий шторм

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В Іспанії вирує шторм Філомена. Він спричинив найбільші за 50 років снігопади у країні. Жертвами негоди вже стали щонайменше 4 людини.

У Мадриді через снігові замети довелося закрити аеропорт, скасовані понад 27 рейсів, а ще 26 були перенаправлені в альтернативні аеропорти. В Мадриді також зупинився громадський транспорт та потяги. А по всій країні люди застрягли у снігових пастках на автодорогах, до їх порятунку залучили армію.



Сотні людей опинилися у сніговій пастці на дорогах Іспанії / Фото Getty images

Що відомо про жертв негоди:

у Сарагосі від переохолодження помер безхатько;

на дорозі між муніципалітетами Міхас і Фуенхірола загинуло подружжя, яке застрягло в автівці;

у Зарзалехо під кучугурами снігу помер 54-річний чоловік.

Тим часом на вулицях Мадрида бачили упряж із санями та собаками, а також – лижників. А на площі Кальяо люди влаштували ігри у сніжки.



Чоловік на лижах у Мадриді / Фото з соцмереж

Упряж із собаками на вулицях Мадрида: відео

Лавинна небезпека на Закарпатті

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У Закарпатській області зберігається значна сніголавинна небезпека. Людям, які планують походи у гори, варто бути обережними.

Значна ймовірність сходження лавин зберігається у високогір'ї східної частини області. Через це там оголосили 3 рівень небезпеки.



Де існує небезпека / Карта Укргідрометцентру

Туристам, які планують походи у Карпати, рекомендують зважати на погіршення погоди.

Степанов пояснив заборону продажу іграшок та одягу під час локдауну

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На час локдауну в Україні уряд заборонив продаж іграшок, посуду та одягу. У МОЗ пояснили, чому Кабмін зарахував ці товари до заборонених.

Так, глава МОЗ Степанов сказав, що таке рішення ухвалили, щоб скоротити число покупців і контактів між ними. За словами міністра, іграшки та одяг заборонили продавати в магазинах не через те, що нібито на них активніше поширюється COVID.

По-перше, COVID-19 не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках... Логіка тут зовсім в іншому,

– заявив Степанов.

Він додав, що, наприклад, зі 100 відвідувачів супермаркету лише 40 йдуть за продуктами або засобами гігієни. Таким чином, заборона на продаж побутової техніки, одягу та іграшок відразу значно скоротить кількість контактів, оскільки такі товари будуть більше купувати через інтернет.

Зверніть увагу! Українці можуть і надалі придбати будь-які товари онлайн зі здійсненням адресної доставки замовлень.

Єлизавета II вакцинувалась від коронавірусу

Тим часом Найбільше від початку пандемії: у США зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19

Принц Філіп та королева Єлизавета ІІ вакцинувалися від коронавірусу. Це підтвердили представники Букінгемського палацу.

94-річна королева Єлизавета та 99-річний принц Філіп вакцинувалися від коронавірусу у Віндзорському замку. Представники палацу рідко коментують стан здоров'я членів монаршої родини, але зазначили, що вакцинацію проводив королівський домашній лікар.

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Видання додає, що королева з принцом вакцинувались, щоб уникнути дезінформації та різних спекуляцій. Поки що невідомо, яку саме вакцину обрало королівське подружжя.