Головні новини 8 лютого: в Україні лютує негода, локдауну до травня не буде
Президент Володимир Зеленський відвідав форум "Україна 30". Максим Степанов запевнив, що до травня посилювати карантинні обмеження не планують. В Україні вже другий день лютує негода. Росія збільшила військову присутність у тимчасово окупованому Криму. Такими були головні новини 8 лютого.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за понеділок, 8 лютого:
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Зеленський на форумі "Україна 30"
Джерело: 24 канал
Володимир Зеленський виступив на Всеукраїнському форумі про коронавірус "Україна 30". На ньому глава держави відповів на найпоширеніші питання щодо пандемії.
Що сказав президент
- До кінця першої половини 2022 року в Україні планують вакцинувати до 50% населення. Зеленський готовий на власному прикладі продемонструвати безпечність щеплення.
- Українська влада домовилася про постачання препаратів проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.
- Зеленський закликав бути обережними із твердженнями про ефективність російської вакцини "Супутник V". За його словами, українці – не кролики для експериментів.
- Для українців, які зроблять щеплення проти коронавірусу, скасують карантинні обмеження.
- До початку масової вакцинації в Україні з'явиться спеціальна платформа для запису на щеплення.
- Глава держави назвав січневі обмеження в Україні "досить ліберальними". Втім, за його словами, вони допомогли втричі скоротити кількість нових випадків захворюваності на коронавірус.
Виступ Зеленського на форумі "Україна 30": відео
Червона зона карантину та локдаун
Джерело: Офіс Президента
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Коли вводитимуть червону зону
Україна планує знову запровадити адаптивний карантин, який передбачатиме поділ території на червону, помаранчеву, жовту та зелену зони. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, червону зону вводитимуть лише окремим рішенням.
Наразі, за словами прем'єра, епідемічна ситуація у різних регіонах України відрізняється. У деяких областях рівень захворюваності помірний, однак існують і спалахи. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській області – там щодня фіксують понад 400 випадків зараження.
Локдауну весною не буде
Джерело: "Обозреватель"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що до квітня – травня 2021 року в Україні не вводитимуть жорсткі карантинні обмеження. Все тому, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася.
Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Україну замело снігом
Джерело: 24 канал
►На високогірній метеостанції Пожижевська у Карпатах зафіксували понад 80 сантиметрів снігу.
►Одесу накрили рясні дощі. Через сильні морози на дорогах утворилася ожеледиця.
►У Львові вже другий день не припиняється снігопад. Комунальні служби не встигають розчищати вулиці міста, через це міські чиновники у центрі Львова самі очищали тротуари від снігу.
►У Києві через сильні пориви вітру та хуртовини оголосили штормове попередження.
Київ замело снігом: відео
Ожеледиця на вулицях Одеси: відео
В Україні лютують снігопади / Фото 24 каналу, "Думская", Львівська міська рада
Коли негода відступить
За словами синоптикині Наталії Голень, на негоду в Україні впливає циклон, який 7 лютого прийшов на Закарпаття.
Впродовж 10 – 12 лютого ще 2 циклони перемістяться на територію України. У наступні вихідні знову зайде з півночі холодне арктичне повітря. Під час прояснень у західних і північних областях ми можемо знову очікувати морози до -20 градусів, а то і -25 градусів,
– розповіла Голень.
Потепління, за її словами, наступить в кінці лютого – на початку березня.
Росія збільшила військову присутність в Криму удвічі
Джерело: "Крим.Реалії"
Фотографії з космосу підтверджують те, що Росія нарощує свій військовий потенціал у тимчасово окупованому Криму.
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Де виявили зброю і техніку
- Біля Керчі з'явилися нові радіолокаційні станції, а також щонайменше 8 ракетних комплексів С-400.
- У Євпаторії бойовики створили радіоантену діаметром близько 30 метрів. Крім того, у колишньому українському космічному центрі базуються військово-космічні сили окупантів.
- Поблизу Севастополя побудували радіотехнічну станцію з десятком супутникових "антен-тарілок".
- У селищі Новоозерне з'явилася військова база.
Зауважимо, ці дані передадуть до Служби безпеки та Збройних сил України. Експерти проаналізують та оцінять загрозу з Криму з боку Росії.
Військова база у селищі Новоозерне / Фото "Крим.Реалії"
Радіотехнічна станція окупантів поблизу Севастополя / Фото "Крим.Реалії"
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