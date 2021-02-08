Президент Володимир Зеленський відвідав форум "Україна 30". Максим Степанов запевнив, що до травня посилювати карантинні обмеження не планують. В Україні вже другий день лютує негода. Росія збільшила військову присутність у тимчасово окупованому Криму. Такими були головні новини 8 лютого.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 8 лютого:

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Зеленський на форумі "Україна 30"

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський виступив на Всеукраїнському форумі про коронавірус "Україна 30". На ньому глава держави відповів на найпоширеніші питання щодо пандемії.

Що сказав президент

Зверніть увагу! Зеленський анонсував 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Вони стануть суспільним діалогом за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів. Обговорення стосуватимуться Криму та Донбасу, війни і миру, екології, освіти, антикорупційної системи тощо.

Виступ Зеленського на форумі "Україна 30": відео

Червона зона карантину та локдаун

Джерело: Офіс Президента

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Коли вводитимуть червону зону

Україна планує знову запровадити адаптивний карантин, який передбачатиме поділ території на червону, помаранчеву, жовту та зелену зони. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, червону зону вводитимуть лише окремим рішенням.

Наразі, за словами прем'єра, епідемічна ситуація у різних регіонах України відрізняється. У деяких областях рівень захворюваності помірний, однак існують і спалахи. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській області – там щодня фіксують понад 400 випадків зараження.

Довідка. Наразі в Україні діє загальнонаціональний карантин. Він передбачає обмеження помаранчевої зони для всієї країни.

Локдауну весною не буде

Джерело: "Обозреватель"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що до квітня – травня 2021 року в Україні не вводитимуть жорсткі карантинні обмеження. Все тому, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Україну замело снігом

Джерело: 24 канал

►На високогірній метеостанції Пожижевська у Карпатах зафіксували понад 80 сантиметрів снігу.

►Одесу накрили рясні дощі. Через сильні морози на дорогах утворилася ожеледиця.

►У Львові вже другий день не припиняється снігопад. Комунальні служби не встигають розчищати вулиці міста, через це міські чиновники у центрі Львова самі очищали тротуари від снігу.

►У Києві через сильні пориви вітру та хуртовини оголосили штормове попередження.

Зверніть увагу! За даними ДСНС, до ліквідації наслідків негоди залучили майже 2 220 рятувальників та 1 840 одиниць техніки.​ На окремих ділянках доріг обмежили рух вантажівок.

Київ замело снігом: відео

Ожеледиця на вулицях Одеси: відео

В Україні лютують снігопади / Фото 24 каналу, "Думская", Львівська міська рада

Коли негода відступить

За словами синоптикині Наталії Голень, на негоду в Україні впливає циклон, який 7 лютого прийшов на Закарпаття.

Впродовж 10 – 12 лютого ще 2 циклони перемістяться на територію України. У наступні вихідні знову зайде з півночі холодне арктичне повітря. Під час прояснень у західних і північних областях ми можемо знову очікувати морози до -20 градусів, а то і -25 градусів,

– розповіла Голень.

Потепління, за її словами, наступить в кінці лютого – на початку березня.

Росія збільшила військову присутність в Криму удвічі

Джерело: "Крим.Реалії"

Фотографії з космосу підтверджують те, що Росія нарощує свій військовий потенціал у тимчасово окупованому Криму.

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Де виявили зброю і техніку

Біля Керчі з'явилися нові радіолокаційні станції, а також щонайменше 8 ракетних комплексів С-400.

з'явилися нові радіолокаційні станції, а також щонайменше 8 ракетних комплексів С-400. У Євпаторії бойовики створили радіоантену діаметром близько 30 метрів. Крім того, у колишньому українському космічному центрі базуються військово-космічні сили окупантів.

бойовики створили радіоантену діаметром близько 30 метрів. Крім того, у колишньому українському космічному центрі базуються військово-космічні сили окупантів. Поблизу Севастополя побудували радіотехнічну станцію з десятком супутникових "антен-тарілок".

побудували радіотехнічну станцію з десятком супутникових "антен-тарілок". У селищі Новоозерне з'явилася військова база.

Зауважимо, ці дані передадуть до Служби безпеки та Збройних сил України. Експерти проаналізують та оцінять загрозу з Криму з боку Росії.



Військова база у селищі Новоозерне / Фото "Крим.Реалії"



Радіотехнічна станція окупантів поблизу Севастополя / Фото "Крим.Реалії"