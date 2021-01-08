Українці вшановують пам'ять загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані. В Україні 8 січня стартував локдаун, людей обурила частина заборон. Наші моряки повернулися додому після 5 років ув'язнення у Лівії. На Миколаївщині горіла нафтобаза. Президент Володимир Зеленський зустрів Новий рік у Карпатах. Такими були головні новини 8 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Роковини збиття літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року Україну та світ приголомшила трагічна звістка. Український пасажирський літак, на борту якого було 176 людей, збили іранські ракети у небі над Тегераном. Нікому не вдалося вижити у тій жахливій трагедії.

Важливо Злочин, який досі без кари: перші роковини збиття українського літака МАУ під Тегераном

У перші роковини авіакатастрофи Україна, Афганістан, Великобританія, Канада і Швеція, чиї громадяни загинули внаслідок трагедії, зробили спільну заяву.

Країни закликали Іран надати повне і всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї авіакатастрофи. Вони додали, що Тегеран понесе відповідальність за смерть людей і повною мірою виплатить компенсації сім'ям загиблих та постраждалим державам.

Як просувається розслідування авіакатастрофи

Майже через рік після трагедії Іран заявив про завершення розслідування катастрофи. Технічний звіт передали Україні лише 5 січня 2021 року. Тепер його має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

Іран заявив, що виплатить по 150 тисяч доларів компенсації родинам загиблих у трагедії. Натомість Канада наголосила, що не задовільняє таку суму виплат. На думку Канади, остаточну суму потрібно обговорити зі всіма країнами, громадяни яких загинули.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що розмір компенсації повинні визначати безпосередньо сім'ї загиблих.

Актуально Рубець на серці нації, – Зеленський про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі МАУ

Працівники посольства України в Ірані взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українців. Дипломати разом з сім'ями відвідали місце падіння Boeing 737. Вони поклали квіти на місці авіакатастрофи та вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання.



Вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі МАУ / Фото Посольства України в Ірані



Працівники Посольства поклали квіти / Фото Посольства України в Ірані



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу

Перший день локдауну в Україні

З 8 січня в Україні стартував локдаун. У межах посилення карантину Кабмін заборонив продаж низки товарів, що неабияк обурило українців. Із самого ранку люди публікували у соцмережах фото прилавків "на карантині". Користувачі мережі обурювалися тим, що у більшості магазинів не можна купити шкарпетки, жіночі колготки, лампочки та батарейки.

Більше про це "Порятунок від шкарпеток та колготок": як супермаркети в Україні дотримуються локдауну

Скандал з "карантинними поличками" у магазинах

Річ у тім, що Кабмін заборонив продаж непродовольчих товарів, які не є предметами першої необхідності. Відтак продавці у магазинах просто завішали полички із забороненими товарами стрічкою. Чи не найбільше українців обурила заборона продажу презервативів. Також під заборону потрапили й інші "особливо небезпечні товари", серед них:

жіночі колготки;

шкарпетки;

лампочки;

освіжувачі повітря;

засоби для догляду за взуттям.

"Карантинні полички" у магазинах України / Фото "Інформатор", 24 каналу, "Думская"

Як це пояснили у МОЗ

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко зауважив, що під час будь-яких карантинних обмежень існує низка життєво важливих товарів, які неможливо купити заздалегідь. Саме тому вони не можуть бути обмеженими.

До попередніх карантинних обмежень, які застосовував уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо,

– зазначив Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за харчовим продуктом.

Зверніть увагу! Звісно, знайшлися ті, хто майстерно обходив заборони та правила. Більше про те, які "лазівки" вигадав "Епіцентр", щоб продовжувати торгувати навіть у локдаун – читайте за посиланням.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Повернення українських моряків

В Україну після 5 років ув'язнення у Лівії повернулися 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam. Після довгих років розлуки зі своїми сім'ями нарешті змогли побачитися:

Євген Морарь,

Володимир Тостоган,

Павло Чайка,

Олег Войнеровський.

Що відомо про ув'язнення моряків у Лівії? Екіпаж танкера Captain Khayyam затримали берегова охорона Лівії у 2016 році. Українських моряків звинуватили у контрабанді нафтопродуктів. У 2017 році затриманих засудили до 5 років ув'язнення.

Звільнені моряки подякували президенту Зеленському, а також усім відомствам, які сприяли звільненню членів екіпажу Captain Khayyam. Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовец заявив, що бажає звільненим морякам якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Як українських моряків зустрічали на батьківщині / Фото Офісу Президента

Пожежа на нафтобазі на Миколаївщині

На нафтобазі у Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів. Відомо, що загорілася місткість з бітумом – це горючі органічні речовини. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу менш ніж за 2 години. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

До гасіння залучили 60 надзвичайників та 12 одиниць техніки ДСНС. Причина пожежі наразі невідома, її встановлюють правоохоронці.



У Миколаївській області горіла нафтобаза / Фото ДСНС

Як Зеленський зустрів Новий рік у Карпатах

Президент Володимир Зеленський зустрічав Новий рік на лижному курорті в Буковелі Івано-Франківської області. Відпочити й залишитися непоміченим президенту не вдалося. Українці, які випадково зустріли президента, опублікували з ним яскраві фото. На світлинах видно, що Зеленський тримає лижі та одягнений у відповідний костюм. До речі, політик також робив селфі із дітьми.

Одна з відвідувачок Буковелю промовисто підписала фото із Зеленським: "Якщо рік почався із зустрічі з президентом, він приречений бути успішним".

Зеленський на лижному курорті / Фото із соцмереж