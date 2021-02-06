Головні новини 7 лютого: загибель воїнів на Донбасі, пікети під каналами "Наш" і "Інтер"

На Донбасі підірвалися 3 українських бійців – на жаль, 2 з них загинули. Націоналісти знову влаштували протести під офісами телеканалів "Наш" і "Інтер". Нідерланди визнали, що Україна не є винною у катастрофі MH17. На Дніпропетровщині з рейок зійшли 8 вагонів. Дружина президента Олена Зеленська відсвяткувала день народження. Такими були головні новини 7 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зверніть увагу Бюджет для підтримування штанів: Притула розкритикував фінансування ЗСУ

Чергові втрати України на Донбасі

Джерело: Пресцентр Об’єднаних сил

Трагедія сталася поблизу Мар’їнки. Українські військові висувалися на позиції та підірвалися на невідомому пристрої. У результаті 2 з 3 загинули. За життя ще одного воїна зараз боряться медики.

На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з'ясовують усі обставини. Більше деталей у штабі не оприлюднили.

Не єдина неприємна подія

Також унаслідок обстрілу з боку бойовиків зазнав поранення український воїн біля Пісків. Боєць зараз перебуває у Шпиталі.

А в районі Торецька та Северодонецька поранення зазнала ще 2 військовослужбовців. Їм уже надали медичну допомогу, їхній стан – стабільний.

Про усі порушення з боку бойовиків українські військові повідомили представників ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону Спільного центру контролю.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу

​Зверніть увагу Війна на Донбасі: скільки військових вже загинуло у 2021 році

Протести націоналістів під каналами "Наш" і "Інтер"

Джерело: 24 канал

Акцію під телеканалом "Наш" очолив відомий активіст і лідер праворадикальної організації "Основа майбутнього" (колишня назва – С14) Євген Карась. Натомість протест під "Інтером" влаштувало братство Дмитра Корчинського.

Акції протесту під телеканалами "Інтер" і "Наш" / Фото Патрульної поліції Києва, PavlovskyNews, Klymenko Time

На щастя, усе пройшло мирно та без сутичок. Можливо, цьому посприяло те, що поліція будівлі каналів взяла під посилену охорону.

Під офісами обох мовників вимоги активістів були однаковими:

закрити їх або позбавити ліценції слідом за NewsOne, ZIK і "112 Україна";

також прихильники Корчинського заявили, що журналістів "Інтера" слід заарештувати та "пустити на обмін";

а побратими Карася заявляли про плани підготувати звернення з вимогою забрати ліцензію у телеканалу "Наш".

Щоправда, маленький інцидент усе ж був. Під "Нашим" активісти и влаштували словесну перепалаку з акторкою Любов'ю Титаренко. Жінка заявляла, що війну в Україні розпочали олігархи, а націоналісти її продовжують.

Дивіться відео словесного конфлікту активістів і Любові Титаренко

Додамо, що "Інтер" належить колишньому голові адміністрації президента Януковича Сергію Льовочкіну та олігарху Дмитру Фірташу, а "Наш" – колишньому "регіоналу" Євгенію Мураєву.

Читайте більше Націоналісти зібралися біля офісів телеканалів "Наш" і "Інтер": що там відбувалося – фото, відео

Чи винна Україна у катастрофі MH17: деталі розслідування Нідерландів

Джерело: NU

У Нідерландах провели незалежне розслідування щодо ролі України у катастрофі MH17. Тутешні депутати прагнули з'ясувати, чому повітряний простір над Донбасом не був повністю закритим.

Як свідчать результати розслідування:

Україна справді не знала про загрозу для цивільної авіації, окрім частини авіапростору, яку вже закрили;

фахівці виявили недостатньо юридичних доказів того, що українська влада, тоді відповідальна за безпеку цивільної авіації на сході України, усвідомлювала загрозу.

Очільник МЗС Нідерландів Стеф Блок зауважив, що такої загрози також не бачили і російські органи, які відповідали за вже закритий повітряний простір, прилеглий до цієї зони.

Нідерланди звернулись до Росії та України з проханням щодо співпраці у розслідуванні у 2019 році. Але на практиці її реалізація зайняла більше часу, ніж передбачалося,

– пояснив Блок.



Що варто знати про катастрофу MH17 / Інфографіка 24 каналу

​До теми Суд у справі збиття МН17: коли відбудеться наступне засідання та які питання розглядатимуть

Залізнична аварія на Дніпропетровщині: з рейок зійшли 8 вагонів

Джерело: Укрзалізниця

У ночі на станції Воскобійня, що на Дніпропетровщині, 8 вантажних вагонів зійшли з рейок. За інформацією Укрзалізниці, 7 із 8 вантажних вагонів належать приватним власникам. Залізничники вже розслідують причини сходження вантажних вагонів з рейок.

Відомо, що внаслідок аварії пошкодили залізничні колії та електроопору. А 4 вагони з клінкером перекинулися. Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках. Але, на щастя, потерпілих і загиблих немає.

Зміни в русі потягів

Через інцидент відбулася певна затримка на деяких маршрутах, здебільшого на південному напрямку.

Крім того, частина потягів змушеною була прямувати зміненим маршрутом через Кривий Ріг, Апостолове, Нікополь та Запоріжжя.

Спеціальний потяг довозив до Дніпра та Кам'янського пасажирів, які їхали зі Львова.

Водночас, тих, хто прямував до Мелітополя, Якимівки та Новоолексіївки й з решти поїздів, що затримувалися, пересадили на потяг з Києва.

Ще один гучний інцидент Потужний вибух у Бордо: поліцейські назвали попередню причину

Олені Зеленській – 43

Джерело: інстаграм Володимира Зеленського

Перша українська леді Олена Земленька відсвяткувала день народження. Не залишився осторонь привітань і її чоловік – президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він написав вірш і публічно подякував коханій за те, ким він став.

З днем народження, моя. Обожнюю думки твої. Дякую за те, що було. І, сподіваюсь, ще буде. За правду, за очі, за жарти, за те, ким без тебе не став би. За те, що наші діти найкращі (для мене) в світі. Дякую за все. З любов'ю, твій ВЗ,

– написав президент України.

Зворушливий допис політик доповнив кумедним чорно-білим фото дружини. Фотограф підловив першу леді справжньою – з широкою усмішкою та заплющеними очима.

Радимо ознайомитися Олені Зеленській – 43: її основні досягнення в ролі першої леді України



Те саме фото Олени Зеленської, яке опублікував президент / Фото взято з інстаграму Володимира Зеленського