Володимир Зеленський провів нараду, на якій вирішив не скасовувати локдаун з 8 січня. Конгрес США оголосив Джо Байдена офіційним переможцем президентських виборів. У МОЗ Ізраїлю спростували інформацію про нібито "таємну вакцинацію" українських політиків. Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. В окупованому Криму лунали українські колядки. Такими були головні новини 7 січня.

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Локдаун в Україні не скасують

Володимир Зеленський провів нараду, на якій ухвалили остаточне рішення щодо запровадження локдауну в Україні з 8 січня.

На нараді були присутні глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленський наголосив, що зимовий карантин буде менш суворим, аніж локдаун навесні 2020 року.

Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ,

– заявив президент.

Що сказав прем'єр

Шмигаль розповів, що в Україні уже 3 день поспіль зростає кількість заражених коронавірусом.

Однак локдаун не буде надто суворим. У країні працюватиме громадський транспорт та функціонуватимуть підприємства.

Що сказав глава МОЗ

Степанов наголосив, що у країнах, де на час новорічних свят не ввели локдаун, упродовж 14 днів суттєво зростає кількість заражених.

Окрім того, в Україні фіксують негативні коронавірусні тенденції. Інкубаційний період скоротися до 7 – 8 днів, а серед заражених все більше молодих людей.

Також не варто забувати про сезонне зростання кількості хворих на грип. Карантин допоможе стабілізувати ситуацію, адже сезонна епідемія грипу створює додаткове навантаження на медичну систему в Україні.

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Байдена оголосили переможцем президентських виборів

У США під час спільної сесії Конгресу офіційно оголосили, що Джо Байден переміг на президентських виборах у США. Після інавгурації 20 січня Байден стане 46 президентом США.

Режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні, який запровадили 6 січня, триватиме до інавгурації.

Його довелося запровадити через дії прихильників Трампа. Вони 6 січня штурмували будівлю Капітолію, де засідав Конгрес. За даними поліції, жертвами заворушень могли стати щонайменше 4 людей. Наразі встановлено особу однієї загиблої – це Ешлі Беббіт – ветеранка Повітряних сил США.

Зверніть увагу! Під час президентських виборів у США 3 листопада Байден отримав 306 голосів виборників, Трамп – лише 232 голоси.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на події у Вашингтоні. Український лідер заявив, що рішуче засуджує насилля, спрямоване проти "найбільшої демократичної установи у світі".

Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі – Конгресу США. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента,

– наголосив Зеленський.

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Ізраїль спростував "підпільну вакцинацію" українських політиків

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що "підпільна вакцинація" українських політиків є фізично неможливою. Наявна вакцина від коронавірусу вимагає особливих умов транспортування.

Вакцини потребують глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував,

– наголосили у міністерстві.

Окрім того, ізраїльська сторона запевнила, що наразі не планує починати розслідування через чутки про "контрабанду вакцину від коронавірусу". Її нібито таємно транспортували з Ізраїлю до України.

Політик Михайло Бродський раніше заявив, що українські політики начебто таємно вакцинуються від коронавірусу у київській клініці пластичної хірургії.

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України перевірити інформацію. Український лідер наголосив: "за контрабанду і контрафакт має бути покарання".

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Ілон Маск став найбагатшим у світі

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск очолив список найбагатших людей планети. Тривалий час він перебував на 2 позиції, поступаючись власнику Amazon Джеффу Безосу.

Наразі статки Маска становлять 188,5 мільярда доларів. Лише упродовж 2020 року мільярдер отримав 150 мільярдів доларів. У Bloomberg вже заявили, що, вочевидь, успіх Маска – це найстрімкіше збагачення в історії людства.

Сам Маск прокоментував свою перемогу словами "так дивно" і "що ж, повертаємося до роботи".

Мільярдер раніше заявляв, що головним призначенням його статків є прискорити перетворення людства на космічну цивілізацію.

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Окупований Севастополь співав українські колядки

На Різдво у храмах окупованого Севастополя колядували та щедрували українською мовою. Люди заспівали "Добрий вечір тобі", "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка", а також "Тиха ніч, свята ніч".

Виконувати різдвяні пісні саме українською вже стало доброю традицією для Севастополя. Зокрема, у 2019 році вихованці недільних шкіл міста заспівали "Щедрика" українського композитора Миколи Леонтовича.



Різдво в окупованому Криму / Фото "Крим. Реалії"