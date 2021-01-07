Головні новини 7 січня: чи скасують локдаун в Україні, у США оголосили про перемогу Байдена
Володимир Зеленський провів нараду, на якій вирішив не скасовувати локдаун з 8 січня. Конгрес США оголосив Джо Байдена офіційним переможцем президентських виборів. У МОЗ Ізраїлю спростували інформацію про нібито "таємну вакцинацію" українських політиків. Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. В окупованому Криму лунали українські колядки. Такими були головні новини 7 січня.
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Локдаун в Україні не скасують
Володимир Зеленський провів нараду, на якій ухвалили остаточне рішення щодо запровадження локдауну в Україні з 8 січня.
На нараді були присутні глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зеленський наголосив, що зимовий карантин буде менш суворим, аніж локдаун навесні 2020 року.
Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ,
– заявив президент.
Що сказав прем'єр
- Шмигаль розповів, що в Україні уже 3 день поспіль зростає кількість заражених коронавірусом.
- Однак локдаун не буде надто суворим. У країні працюватиме громадський транспорт та функціонуватимуть підприємства.
Що сказав глава МОЗ
- Степанов наголосив, що у країнах, де на час новорічних свят не ввели локдаун, упродовж 14 днів суттєво зростає кількість заражених.
- Окрім того, в Україні фіксують негативні коронавірусні тенденції. Інкубаційний період скоротися до 7 – 8 днів, а серед заражених все більше молодих людей.
- Також не варто забувати про сезонне зростання кількості хворих на грип. Карантин допоможе стабілізувати ситуацію, адже сезонна епідемія грипу створює додаткове навантаження на медичну систему в Україні.
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Байдена оголосили переможцем президентських виборів
У США під час спільної сесії Конгресу офіційно оголосили, що Джо Байден переміг на президентських виборах у США. Після інавгурації 20 січня Байден стане 46 президентом США.
Режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні, який запровадили 6 січня, триватиме до інавгурації.
Його довелося запровадити через дії прихильників Трампа. Вони 6 січня штурмували будівлю Капітолію, де засідав Конгрес. За даними поліції, жертвами заворушень могли стати щонайменше 4 людей. Наразі встановлено особу однієї загиблої – це Ешлі Беббіт – ветеранка Повітряних сил США.
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на події у Вашингтоні. Український лідер заявив, що рішуче засуджує насилля, спрямоване проти "найбільшої демократичної установи у світі".
Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі – Конгресу США. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента,
– наголосив Зеленський.
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Ізраїль спростував "підпільну вакцинацію" українських політиків
У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що "підпільна вакцинація" українських політиків є фізично неможливою. Наявна вакцина від коронавірусу вимагає особливих умов транспортування.
Вакцини потребують глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував,
– наголосили у міністерстві.
Окрім того, ізраїльська сторона запевнила, що наразі не планує починати розслідування через чутки про "контрабанду вакцину від коронавірусу". Її нібито таємно транспортували з Ізраїлю до України.
Політик Михайло Бродський раніше заявив, що українські політики начебто таємно вакцинуються від коронавірусу у київській клініці пластичної хірургії.
Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України перевірити інформацію. Український лідер наголосив: "за контрабанду і контрафакт має бути покарання".
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Ілон Маск став найбагатшим у світі
Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск очолив список найбагатших людей планети. Тривалий час він перебував на 2 позиції, поступаючись власнику Amazon Джеффу Безосу.
Наразі статки Маска становлять 188,5 мільярда доларів. Лише упродовж 2020 року мільярдер отримав 150 мільярдів доларів. У Bloomberg вже заявили, що, вочевидь, успіх Маска – це найстрімкіше збагачення в історії людства.
Сам Маск прокоментував свою перемогу словами "так дивно" і "що ж, повертаємося до роботи".
Мільярдер раніше заявляв, що головним призначенням його статків є прискорити перетворення людства на космічну цивілізацію.
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Окупований Севастополь співав українські колядки
На Різдво у храмах окупованого Севастополя колядували та щедрували українською мовою. Люди заспівали "Добрий вечір тобі", "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка", а також "Тиха ніч, свята ніч".
Виконувати різдвяні пісні саме українською вже стало доброю традицією для Севастополя. Зокрема, у 2019 році вихованці недільних шкіл міста заспівали "Щедрика" українського композитора Миколи Леонтовича.
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