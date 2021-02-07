Головні новини 7 лютого: вибух у Чернівцях, помер ексголова Черкаської ОДА Даниленко

У Чернівцях у торговому центрі "Майдан" пролунав вибух. На 68-му році пішов з життя ексголова Черкаської ОДА Анатолій Даниленко. В Україні аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях. Українців просять не виходити з дому через негоду. Фахівці з ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу. Такими були головні новини 7 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Актуально На мене великий бізнес не впливає і не буде, – Разумков про свою залежність від олігархів

У Чернівцях у ТЦ "Майдан" пролунав вибух

Джерело: Управління Нацполіції у Чернівецькій області

У чернівецькому торговому центрі "Майдан" (вулиця Героїв Майдану, 71). пролунав вибух.

На щастя, постраждалих серед працівників чи відвідувачів немає.

Епіцентром вибуху став ресторан японської кухні. Він розташований на 3 поверсі ТЦ.

Інцидент стався приблизно о 8:30. Тоді до закладу саме завітали перші клієнти.

Вибух зруйнував частину приміщення. Тепер у ресторані немає скла у віконних рамах, а також частково зруйновані стіни. Зокрема, пошкоджені гіпсокартонові перегородки.

На місце вибуху відразу прибули поліцейські, рятувальники та газова служба.

Причину вибуху наразі встановлюють фахівці.

Однією з версій був вибух газового балона. Однак згодом цю інформацію спростував директор ТЦ "Майдан" Володимир Руснак. Він заявив, що у приміщенні взагалі не було жодних газових балонів.

За словами Руснака, жодних підозр наразі немає. Залишається тільки чекати офіційних висновків.

Вибух у ТЦ "Майдан" / Фото Нацполіції у Чернівецькій області, телеграм-каналу "Х*** Чернівці"

Зауважте Відомі імена військових, що загинули внаслідок вибуху на Донбасі

Помер ексголова Черкаської ОДА Даниленко

Джерело: Білоцерківський НАУ

На 68-му році помер екснардеп України та колишній очільник Черкаської облдержадміністрації Анатолій Даниленко. Причину смерті політика наразі не повідомляють.

Реакція України на втрату

У 2015 – 2020 роках Даниленко обіймав посаду депутата Київської обласної ради. Там заявили, що смерть Даниленка є надзвичайно великою втратою для всієї громади. Політик "жив, працював та творив заради розбудови й розвитку Київщини".

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що Даниленко присвятив себе розв'язанню проблем агропромкомплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села.

Що відомо про Даниленка

Народився у 1953 році на Київщині.

Упродовж 1998 – 1999 року був очільником Черкаської обласної державної адміністрації.

У 1990 – 2005 роках обіймав посаду голови Головою Державного комітету України з земельних ресурсів.

У 2008 році став ректором Білоцерківського національного університету.

За своє життя написав понад 130 наукових праць.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Даниленка.

Актуально На кожен постріл відповідати пострілом, – Кравчук про те, як реагувати на провокації бойовиків

Аварійна зупинка енергоблоків на електростанціях

Джерело: телеграм Андрія Геруса

Станом на 7 лютого в Україні на аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків. Мовиться про теплові електростанції, які належать до компаній ДТЕК, "Донбасенерго" та "Центренерго".

Деталі

На Криворізькій ТЕС в аварійному ремонті перебувають 4 блоки.

На Придніпровській – 1 блок.

На Ладижинській – 1 блок.

На Добротвірській – 1 блок.

На Слов'янській – 1 блок.

На Вуглегірській – 1 блок.

Що ще сказав Герус

Диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему.

В Україні наразі вдалося забезпечити стабільну та безперебійну подачу електроенергії для усіх споживачів.



Стан блоків українських ТЕС і АЕС / Інфографіка з телеграму Андрія Геруса

Актуально В Україні рятувальники розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву: фото

Українцям рекомендують залишатися вдома

Джерело: фейсбук Українського гідрометцентру

Рятувальники попередили українців про погіршення погоди. У низці областей доведеться миритися з хуртовинами, ожеледицею та тріскучими морозами.

Українцям рекомендують при можливості не виходити з дому. Водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.

Найгірша ситуація буде на Заході України. У річках на Закарпатті та Волині прогнозують підняття рівня води. Під загрозою опинилися декілька сіл та фермерських господарств.

На Одещині після днів у заметілях та снігових пастках настав справжнісінький потоп. Найбільше постраждали поселення Кілія та Ліски в Ізмаїльському районі.

Зауважте В Україні – несприятливі погодні умови: де може бути ускладнений рух

Вчені можуть розгадати таємницю COVID-19

Джерело: Bloomberg

Вчені з Всесвітньої організації охорони здоров'я дослідили, що важливу роль у стрімкому поширенні коронавірусу відіграв ринок морепродуктів в Ухані. У процесі дослідження вчені відвідали низку ключових для спалаху пандемії локацій.

Зокрема, Уханьський інститут вірусології; ринок морепродуктів Хуанань та ринок Байшачжоу.

Науковець Пітер Дашак заявив, що вченим вдалося знайти важливі підказки.

Люди пішли в поспіху, вони залишили обладнання, посуд. Вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися,

– заявив Дашак.

Що виявили вчені

Ще до появи перших офіційно заражених були люди, які безсимптомно хворіли коронавірусом.

У декого з них були такі симптоми, схожі на класичну застуду.