Головні новини 7 лютого: вибух у Чернівцях, помер ексголова Черкаської ОДА Даниленко

Джерело:24 канал
У Чернівцях у торговому центрі "Майдан" пролунав вибух. На 68-му році пішов з життя ексголова Черкаської ОДА Анатолій Даниленко. В Україні аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях. Українців просять не виходити з дому через негоду. Фахівці з ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу. Такими були головні новини 7 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
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Джерело: Управління Нацполіції у Чернівецькій області
Вибух у ТЦ "Майдан" / Фото Нацполіції у Чернівецькій області, телеграм-каналу "Х*** Чернівці"
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Джерело: Білоцерківський НАУ
На 68-му році помер екснардеп України та колишній очільник Черкаської облдержадміністрації Анатолій Даниленко. Причину смерті політика наразі не повідомляють.
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Джерело: телеграм Андрія Геруса
Станом на 7 лютого в Україні на аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків. Мовиться про теплові електростанції, які належать до компаній ДТЕК, "Донбасенерго" та "Центренерго".
Стан блоків українських ТЕС і АЕС / Інфографіка з телеграму Андрія Геруса
Актуально В Україні рятувальники розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву: фото
Джерело: фейсбук Українського гідрометцентру
Рятувальники попередили українців про погіршення погоди. У низці областей доведеться миритися з хуртовинами, ожеледицею та тріскучими морозами.
Українцям рекомендують при можливості не виходити з дому. Водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.
Найгірша ситуація буде на Заході України. У річках на Закарпатті та Волині прогнозують підняття рівня води. Під загрозою опинилися декілька сіл та фермерських господарств.
На Одещині після днів у заметілях та снігових пастках настав справжнісінький потоп. Найбільше постраждали поселення Кілія та Ліски в Ізмаїльському районі.
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Джерело: Bloomberg
Вчені з Всесвітньої організації охорони здоров'я дослідили, що важливу роль у стрімкому поширенні коронавірусу відіграв ринок морепродуктів в Ухані. У процесі дослідження вчені відвідали низку ключових для спалаху пандемії локацій.
Зокрема, Уханьський інститут вірусології; ринок морепродуктів Хуанань та ринок Байшачжоу.
Науковець Пітер Дашак заявив, що вченим вдалося знайти важливі підказки.
Люди пішли в поспіху, вони залишили обладнання, посуд. Вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися,
– заявив Дашак.