Головні новини 7 лютого: вибух у Чернівцях, помер ексголова Черкаської ОДА Даниленко
У Чернівцях у торговому центрі "Майдан" пролунав вибух. На 68-му році пішов з життя ексголова Черкаської ОДА Анатолій Даниленко. В Україні аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях. Українців просять не виходити з дому через негоду. Фахівці з ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу. Такими були головні новини 7 лютого.
Джерело:24 канал
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У Чернівцях у ТЦ "Майдан" пролунав вибух
Джерело: Управління Нацполіції у Чернівецькій області
- У чернівецькому торговому центрі "Майдан" (вулиця Героїв Майдану, 71). пролунав вибух.
- На щастя, постраждалих серед працівників чи відвідувачів немає.
- Епіцентром вибуху став ресторан японської кухні. Він розташований на 3 поверсі ТЦ.
- Інцидент стався приблизно о 8:30. Тоді до закладу саме завітали перші клієнти.
- Вибух зруйнував частину приміщення. Тепер у ресторані немає скла у віконних рамах, а також частково зруйновані стіни. Зокрема, пошкоджені гіпсокартонові перегородки.
- На місце вибуху відразу прибули поліцейські, рятувальники та газова служба.
- Причину вибуху наразі встановлюють фахівці.
- Однією з версій був вибух газового балона. Однак згодом цю інформацію спростував директор ТЦ "Майдан" Володимир Руснак. Він заявив, що у приміщенні взагалі не було жодних газових балонів.
- За словами Руснака, жодних підозр наразі немає. Залишається тільки чекати офіційних висновків.
Вибух у ТЦ "Майдан" / Фото Нацполіції у Чернівецькій області, телеграм-каналу "Х*** Чернівці"
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Помер ексголова Черкаської ОДА Даниленко
Джерело: Білоцерківський НАУ
На 68-му році помер екснардеп України та колишній очільник Черкаської облдержадміністрації Анатолій Даниленко. Причину смерті політика наразі не повідомляють.
Реакція України на втрату
- У 2015 – 2020 роках Даниленко обіймав посаду депутата Київської обласної ради. Там заявили, що смерть Даниленка є надзвичайно великою втратою для всієї громади. Політик "жив, працював та творив заради розбудови й розвитку Київщини".
- У Міністерстві освіти і науки України заявили, що Даниленко присвятив себе розв'язанню проблем агропромкомплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села.
Що відомо про Даниленка
- Народився у 1953 році на Київщині.
- Упродовж 1998 – 1999 року був очільником Черкаської обласної державної адміністрації.
- У 1990 – 2005 роках обіймав посаду голови Головою Державного комітету України з земельних ресурсів.
- У 2008 році став ректором Білоцерківського національного університету.
- За своє життя написав понад 130 наукових праць.
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Аварійна зупинка енергоблоків на електростанціях
Джерело: телеграм Андрія Геруса
Станом на 7 лютого в Україні на аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків. Мовиться про теплові електростанції, які належать до компаній ДТЕК, "Донбасенерго" та "Центренерго".
Деталі
- На Криворізькій ТЕС в аварійному ремонті перебувають 4 блоки.
- На Придніпровській – 1 блок.
- На Ладижинській – 1 блок.
- На Добротвірській – 1 блок.
- На Слов'янській – 1 блок.
- На Вуглегірській – 1 блок.
Що ще сказав Герус
- Диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему.
- В Україні наразі вдалося забезпечити стабільну та безперебійну подачу електроенергії для усіх споживачів.
Стан блоків українських ТЕС і АЕС / Інфографіка з телеграму Андрія Геруса
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Українцям рекомендують залишатися вдома
Джерело: фейсбук Українського гідрометцентру
Рятувальники попередили українців про погіршення погоди. У низці областей доведеться миритися з хуртовинами, ожеледицею та тріскучими морозами.
Українцям рекомендують при можливості не виходити з дому. Водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.
Найгірша ситуація буде на Заході України. У річках на Закарпатті та Волині прогнозують підняття рівня води. Під загрозою опинилися декілька сіл та фермерських господарств.
На Одещині після днів у заметілях та снігових пастках настав справжнісінький потоп. Найбільше постраждали поселення Кілія та Ліски в Ізмаїльському районі.
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Вчені можуть розгадати таємницю COVID-19
Джерело: Bloomberg
Вчені з Всесвітньої організації охорони здоров'я дослідили, що важливу роль у стрімкому поширенні коронавірусу відіграв ринок морепродуктів в Ухані. У процесі дослідження вчені відвідали низку ключових для спалаху пандемії локацій.
Зокрема, Уханьський інститут вірусології; ринок морепродуктів Хуанань та ринок Байшачжоу.
Науковець Пітер Дашак заявив, що вченим вдалося знайти важливі підказки.
Люди пішли в поспіху, вони залишили обладнання, посуд. Вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися,
– заявив Дашак.
Що виявили вчені
- Ще до появи перших офіційно заражених були люди, які безсимптомно хворіли коронавірусом.
- У декого з них були такі симптоми, схожі на класичну застуду.
- Наразі невідомо, коли реально у світі розпочався спалах коронавірусу.
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