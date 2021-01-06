В Україні спалахнув скандал після заяви про нібито таємну вакцинацію від коронавірусу у київській клініці пластичної хірургії. Син Геннадія Корбана Лев загинув у ДТП разом зі своєю подругою. Мери Тернополя та Черкас оголосили, що не вводитимуть у своїх містах локдаун з 8 січня. У КСУ заявили, що Олександр Тупицький продовжить ходити на роботу. Такими були головні новини 6 січня.

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"Підпільна вакцинація" в Україні

Політик Михайло Бродський у своєму блозі від 5 січня заявив, що в Україну нібито завезли контрабандну партію вакцин. Ними таємно вакцинуються українські політики в одній із столичних клінік пластичної хірургії.

Відбувається усе нібито за сприяння голови комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайла Радуцького та очільника Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля.

Що сказали Радуцький та Шмигаль

Радуцький заявив, що ці чутки – це маячня, яку навіть не варто коментувати. На підтвердження своїх слів політик наголосив, що вакцинуватиметься публічно, в ефірі одного із телеканалів України.

Шмигаль доручив перевірити усю наявну інформацію про нібито таємну вакцинацію. Над цим працюватимуть Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ. Шмигаль зауважив, що є прихильником вакцинації, однак вакцинуватиметься у 2 або 3 чергу за власні гроші.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що правдивість слів про контрабанду перевірятимуть також СБУ та інші правоохоронці. Якщо інформація виявиться реальністю, реакція влади має бути максимально жорсткою.

Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою. За контрабанду і контрафакт має бути покарання,

– наголосив президент.

Зеленський також нагадав, що в Україні є чіткий план вакцинації і його необхідно дотримуватися.

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Син Корбана загинув у ДТП

Син бізнесмена та політика Геннадія Корбана – 16-річний Лев – загинув у ДТП 5 січня. Однак деталі його смерті оприлюднили лише 6 січня.

Що відомо про загибель Лева Корбана

Лев вирушив кататися на багі. Разом з юнаком була його подруга. ЗМІ повідомляють, що її звали Юлія Васик.

Коли підлітки не повернутися додому, мама дівчини захвилювалася. Саме вона і зателефонувала до поліції.

Тіла Корбана-молодшого та його подруги правоохоронці знайшли у річці Мокра Сара на Дніпропетровщині.

За попередніми даними, загиблий намагався виїхати на місток, однак не впорався з кермуванням, і транспорт упав у воду. Підлітки не змогли врятуватися через те, що було міцно пристебнуті.

Правоохоронці розслідують справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Попередня версія причин трагедії – нещасний випадок.

Корбану-старшому вже висловили співчуття багато українських політиків та діячів. Серед них – екснардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін.

Син Корбана загинув у ДТП: дивіться відео



Місце трагедії / Фото "Днепр Оперативный"

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У Тернополі та Черкасах не буде локдауну

Що сказав мер Тернополя

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті не запроваджуватимуть локдаун. Таке рішення пояснюють тим, що у місті наразі не фіксують значного збільшення кількості заражених коронавірусом.

У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з COVID-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти,

– наголосив Надал.

Від 8 до 24 січня Тернопіль житиме з карантинними обмеженнями, які ввели раніше. З 11 січня у місті запрацюють школи, а суб'єктам господарювання порекомендували не змінювати режим роботи.

Що сказав мер Черкас

Очільник Черкас Анатолій Бондаренко не бачить доцільності вводити локдаун у місті з 8 січня. Ситуація з коронавірусом у Черкасах нібито є абсолютно контрольованою, і різкого збільшення кількості заражених місцева влада не очікує.

На фоні зниження кількості хворих, запровадження локдауну є не на часі,

– наголосив Бондаренко.

Мер також зауважив, що з 11 січня у місті прийматимуть низку важливих рішень щодо майбутнього Черкас.

З верніть увагу! У Міністерстві охорони здоров'я категорично проти скасування або відтермінування локдауну. Там повідомили, що після зимових свят в Україні, без сумніву, зросте кількість заражених. Медична система отримає додаткові складнощі.

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Тупицький продовжить свою роботу

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко заявив, що питання відсторонення Олександра Тупицького навіть не обговорювали під час засідання 5 січня.

За словами Сліденка, глава КСУ Тупицький продовжить працювати у звичному режимі. Окрім того, нардепи нібито навіть можуть звернутися до КСУ з поданням про неконституційність указу президента Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького.

Водночас представник президента в КСУ Федір Веніславський наголосив: КСУ може працювати у звичному режимі. На час відсторонення Тупицького у КСУ залишається достатня для ухвалення рішень кількість суддів – 14 людей.

Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного Суду, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КСУ,

– заявив Веніславський.

Тупицького необхідно було відсторонити від роботи через відкрите кримінальне провадження. Перебуваючи на посаді глави КСУ, Тупицький міг перешкоджати чесному та неупередженому розслідуванню.

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Зеленський привітав українців з Різдвом

Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Різдва. Український лідер побажав народові "міцного здоров'я, аби всі могли відчувати смак та аромат куті та 12 страв на столі".

Президент зауважив, що Різдво є символом добра та непереможності. Однак цьогоріч свято є дещо особливим.

Бережіть себе, свою родину та нашу Україну. Христос народився! Славімо його!

– заявив Зеленський.

Окрім того, він поділився щемливою світлиною зі своєю дружиною Оленою Зеленською. У підписі до світлини президент наголосив, що у час Різдва варто обійняти кохану та провести час із друзями.

Зеленський привітав українців з Різдвом: дивіться відео