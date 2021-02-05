Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся російською, 12 мільйонів доз вакцин для України

Джерело:24 канал
Вперше за час свого президентства Володимира Зеленський записав російською мовою звернення до українців. Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз COVID-вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax. Суд обрав перший запобіжний захід у справі про пожежу в лікарні в Запоріжжя. Одіозний нардеп Ілля Кива знову відзначився. Такими були головні новини 5 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Актуально Зеленський вперше записав відеозвернення до українців російською: причина
Джерело: Офіс Президента України
"Ви кажете, що не можна запроваджувати санкції проти українських громадян, але чомусь забули, як зробили це у 2017 році. Ви говорили, що самі хотіли це зробити (заборонити трансляцію каналів Віктора Медведчука – 24 канал), але ж на вашу думку це незаконно".
Російськомовне звернення Зеленського до українців: відео
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Джерело: Пресслужба Президента Україна
Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax. Також Київ отримав дозвіл на їх екстрене медичне застосування.
Наразі вакцини перебувають на завершальному етапі узгодження. Залишається лише обговорити технічні деталі поставки. Орієнтовно перші вакцини прибуть уже в лютому.
Зауважимо, мовиться про препарати, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США). Їх виробляють за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute Індії.
Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок,
– прокоментував таку подію президент Володимир Зеленський.
До теми Коли в Україні планують завершити вакцинацію проти COVID-19: відповідь Степанова
Джерело: 24 канал
Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". "За" проголосували 265 народних обранців.
У документі мовиться про запровадження обліку в електронній формі, а також врегулювання автоматичного призначення пенсії через електронний кабінет.
Дані з сайту Верховної Ради
До речі Рада у першому читані підтримала законопроєкт про культуру: реакція Ткаченка
Джерело: Укрінформ
Запобіжний захід обрали завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні. Слухання відбувалося у Орджонікідзевському райсуді Запоріжжя.
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Джерела: фейсбук Данила Мокрика, 24 канал
Представник ОПЗЖ Ілля Кива вирішив знову про себе нагадати та взяв участь одразу у 2 скандалах. Спершу він у кулуарах Верховної Ради накинувся на журналіста проєкту Bihus.info Данила Мокрика. Дісталося і його керівнику Денису Бігусу.
Я знаю, що ваш керівник пі*арас і гомосексуаліст... Ви є посібником пі*араса. Ви займаєтеся дешевим пі*дежем і провокаціями,
– заявив Кива.
Крім того, парламентар порадив представнику ЗМІ всі його аргументи "засунути в ср**у", а Денису Бігусу – заплатити "податки за всі вкрадені гроші".
Дивіться відео перепалки Киви з журналістом/ Відео PavlovskyNews/ Увага! На відео – нецензурна лексика, 18+
А опісля вже у залі засідань Кива ледь не влаштував бійку. Так йому не сподобалася промова нардепа від "Голосу" Романа Лозинського. Останній з трибуни парламенту заявив, що більшість його колег з проукраїнською позицією наполягає на тому, щоб так звані журналісти з проросійських каналів не працювали в Верховній Раді.
Рашизм не пройде. Також він не повинен проходити й на 3 поверх нашого парламенту,
– наголосив нардеп.
Власне Кива першим із представників ОПЗЖ відреагував на виступ колеги. Але у підсумку Лозинського обступили депутати з "Голосу". А потім підійшли інші парламентарі, зокрема, з інших фракцій. Разом вони відтіснили депутатів ОПЗЖ від трибуни. На щастя, обійшлося без бійки.
Виступ Лозинського та рекція Киви з ОПЗЖ: дивіться відео 24 каналу