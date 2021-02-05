Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся російською, 12 мільйонів доз вакцин для України

Вперше за час свого президентства Володимира Зеленський записав російською мовою звернення до українців. Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз COVID-вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax. Суд обрав перший запобіжний захід у справі про пожежу в лікарні в Запоріжжя. Одіозний нардеп Ілля Кива знову відзначився. Такими були головні новини 5 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Актуально Зеленський вперше записав відеозвернення до українців російською: причина

Нове відеозвернення Зеленського – російською: основні тези

Джерело: Офіс Президента України

"Російською мовою українським громадянам останнім часом "вливали у вуха" нескінченні потоки брехні. Однак чимало українських воїнів на передовій розмовляють російською".

Про заборону російськомовних книг

"В Україні, зокрема, у Києві можна вільно купити російськомовні книги. А щодо інформації про заборону "Майстра та Маргарити", то така ситуація була лише з одним виданням. Однак не через сам текст, а через передмову. У ній згадували діячів, які підтримали окупацію Криму.

"Я ухвалив таке рішення, і на це були вагомі, залізобетонні причини. Росія анексувала Крим, на Донбасі йде війна. Але дехто в Україні вважає, що вести з нею бізнес і підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями – це норма. Проте всі вони становлять загрозу Україні. А отже, країна буде з ними боротися".

"Казали про те, що влада відібрала у народу землю, але мовчали про те, хто саме вкрав тисячі гектарів вашої землі, доки діяв фальшивий мораторій. Казали про тарифний геноцид, але замовчували про те, що обленерго не впливають на тарифи напряму, але належать депутатам однієї відомої партії із красивою назвою. Дуже красивою, як тост. "За життя". Правда, не за ваше, а за їхнє. Ці депутати заробляли завдяки війні та при цьому стверджували, що її немає. Точніше є, але "громадянська".

"Мій дід був на фронті та повернувся переможцем. Ви хотіли цією фразою зачепити мене за живе? Відповідаю вам: не вийшло. Я міг би відповісти вам тим самим і зачепити за живе вас. Та не стану".

"Ви кажете, що не можна запроваджувати санкції проти українських громадян, але чомусь забули, як зробили це у 2017 році. Ви говорили, що самі хотіли це зробити (заборонити трансляцію каналів Віктора Медведчука – 24 канал), але ж на вашу думку це незаконно".

Завершення промови

"Любі українці, нас хочуть розділити. Щоб цього не сталося, ми самі маємо навчитися розділяти правду та брехню, добрі та злі наміри. Адже є засоби масової інформації, а є – засоби масового ураження. Якщо зброя влучає у тіло, то інформація – у розум. Лише правдиве слово має бути вільним".

Російськомовне звернення Зеленського до українців: відео

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Вакцинам від коронавірусу компаній AstraZeneca та Novavax в Україні бути

Джерело: Пресслужба Президента Україна

Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax. Також Київ отримав дозвіл на їх екстрене медичне застосування.

Наразі вакцини перебувають на завершальному етапі узгодження. Залишається лише обговорити технічні деталі поставки. Орієнтовно перші вакцини прибуть уже в лютому.

Зауважимо, мовиться про препарати, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США). Їх виробляють за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute Індії.

Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок,

– прокоментував таку подію президент Володимир Зеленський.

До теми Коли в Україні планують завершити вакцинацію проти COVID-19: відповідь Степанова

Паперові трудові книжки відійдуть у минуле

Джерело: 24 канал

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". "За" проголосували 265 народних обранців.

У документі мовиться про запровадження обліку в електронній формі, а також врегулювання автоматичного призначення пенсії через електронний кабінет.

Що та як зміниться

Від паперових трудових книжок відмовлятимуться поступово. Перехідний період становить 5 років.

Після того, як інформація про працівника буде внесена до Державного реєстру, роботодавець має видати паперову трудову книжку на руки .

. Перехід до електронних трудових книжок дозволить зменшити витрати роботодавців на паперовий документообіг та спростить доступ до інформації.

Доступ до даних про стаж роботи матимуть для призначення виплат за загальнобов'язковим державним страхування. Зокрема, мовиться про втрату працездатності.

Доступ до інформації дозволить формувати пропозиції, які існують на ринку праці.

Електронні трудові книжки забезпечать неможливість втрати документів, фальсифікацій та внесення недостовірних даних.

Також завдяки е-книжкам буде можливо запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат.

Для цього на веб-порталі Пенсійного фонду створять електронні кабінети.

На вимогу працівника роботодавець зобов'язаним буде вносити інформацію про прийняття, переведення чи звільнення працівника з роботи до паперової книжки.

Дані з сайту Верховної Ради

​До речі Рада у першому читані підтримала законопроєкт про культуру: реакція Ткаченка

Смертельна пожежа в лікарні в Запоріжжі: подробиці першого запобіжного заходу

Джерело: Укрінформ

Запобіжний захід обрали завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні. Слухання відбувалося у Орджонікідзевському райсуді Запоріжжя.

Докладніше про запобіжний захід

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 21:00 до 7:00).

Термін дії тримання під вартою – 60 діб".

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, тож рішення суду будуть оскаржувати.

У чому підозрюють чоловіка

Він не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою. І це створило загрозу життю та здоров'ю людей.

Своїми діями підозрюваний порушив закон "Про охорону праці" та посадову інструкцію.

Працівник лікарні народився в 1956 році, тобто зараз йому – 64 – 65 років.

Пожежа розпочалась в одній із палат-боксів.

Важливо Відомі імена всіх жертв пожежі у Запоріжжі: Рада вшанувала їх хвилиною мовчання

Кива – знову в центрі уваги

Джерела: фейсбук Данила Мокрика, 24 канал

Представник ОПЗЖ Ілля Кива вирішив знову про себе нагадати та взяв участь одразу у 2 скандалах. Спершу він у кулуарах Верховної Ради накинувся на журналіста проєкту Bihus.info Данила Мокрика. Дісталося і його керівнику Денису Бігусу.

Я знаю, що ваш керівник пі*арас і гомосексуаліст... Ви є посібником пі*араса. Ви займаєтеся дешевим пі*дежем і провокаціями,

– заявив Кива.

Крім того, парламентар порадив представнику ЗМІ всі його аргументи "засунути в ср**у", а Денису Бігусу – заплатити "податки за всі вкрадені гроші".

Дивіться відео перепалки Киви з журналістом/ Відео PavlovskyNews/ Увага! На відео – нецензурна лексика, 18+

А опісля вже у залі засідань Кива ледь не влаштував бійку. Так йому не сподобалася промова нардепа від "Голосу" Романа Лозинського. Останній з трибуни парламенту заявив, що більшість його колег з проукраїнською позицією наполягає на тому, щоб так звані журналісти з проросійських каналів не працювали в Верховній Раді.

Рашизм не пройде. Також він не повинен проходити й на 3 поверх нашого парламенту,

– наголосив нардеп.

Власне Кива першим із представників ОПЗЖ відреагував на виступ колеги. Але у підсумку Лозинського обступили депутати з "Голосу". А потім підійшли інші парламентарі, зокрема, з інших фракцій. Разом вони відтіснили депутатів ОПЗЖ від трибуни. На щастя, обійшлося без бійки.

Виступ Лозинського та рекція Киви з ОПЗЖ: дивіться відео 24 каналу