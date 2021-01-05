У КСУ відреагували заявою на указ президента про відсторонення Тупицького. Кабмін дозволив продавати побутову хімію під час жорсткого карантину. ЗМІ пишуть, що рішення про локдаун можуть переглянути. Іран врешті передав звіт про авіакатастрофу літака МАУ. Оприлюднили свіжі рейтинги політиків. Такими були головні новини 5 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Заява КСУ щодо відсторонення Олександра Тупицького

До теми Сама доброчесність Олександр Тупицький: біографія голови Конституційного Суду України

Судді Конституційного Суду України зібрались на засідання 5 січня, аби відреагувати на указ президента Зеленського щодо Олександра Тупицького. Голову КСУ мають відсторонити на 2 місяці.

Судді закликали керівництво держави дотримуватись Конституції

Служителі Феміди порадились та оприлюднили заяву, у якій закликали керівництво країни дотримуватись букви закону.

Органи державної влади зобов'язані неухильно додержуватись вимог Конституції, зокрема і тих, які гарантують незалежність Конституційного Суду, незалежність та недоторканність суддів КСУ,

– мовиться у повідомленні суду.

Якщо державні органи, наголосили судді, і далі не дотримуватимуться основного закону країни, то це призведе до блокування роботи КСУ.

Коротко про відсторонення Олександра Тупицького

Наприкінці грудня Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Мовиться про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу Донецької області.

Прокурори звернулись з клопотанням до Зеленського щодо відсторонення Тупицького.

29 грудня президент відсторонив Тупицького від роботи на 2 місяці.

У КСУ рішення глави держави розкритикували.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Рішення щодо товарів, які можна буде купити під час локдауну

Кабінет Міністрів України 5 січня зібрався на позачергове засідання. Урядовці погодились з пропозицією очільника МОЗ Максима Степанова та розширили список товарів, продаж яких дозволили під час локдауну.

Детальніше Локдаун 2021 в Україні: які товари не можна буде купити в магазинах

До переліку дозволених додали побутову хімію та друковану пресу.

Що можна буде придбати у магазинах та аптеках під час локдауну:

продукти харчування;

ліки;

вироби медичного призначення;

засоби гігієни;

засоби зв'язку;

ветеринарні препарати;

корми для тварин;

насіння;

засоби для захисту рослин;

побутову хімію;

друковану пресу.

Лише адресна доставка для:

одягу та взуття;

посуду;

меблів;

текстильних виробів;

техніки;

ювелірних виробів;

парфумерії;

будівельних матеріалів;

сантехнічного обладнання та іншого.

Головне про локдаун та карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Рішення про локдаун можуть переглянути, – ЗМІ

Актуально Укрзалізниця пояснила, як курсуватимуть потяги під час локдауну у січні

Тим часом ЗМІ повідомляють про те, що рішення про локдаун – ще не остаточне і його цілком можуть переглянути. Наразі влада начебто аналізує коронавірусну статистику протягом останніх днів.



Визначаться з тим, чи буде в Україні жорсткий карантин, 7 січня. Причиною для сумнівів щодо того, чи варто посилювати карантинні обмеження, стало падіння кількості нових випадків COVID-19.

Яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 5 січня в Україні виявили 1 мільйон 83 тисячі 585 випадків коронавірусу. З них 19 129 – летальні. Вдалось одужати 747 408 хворим. Станом на 5 січня в Україні виявили 1 мільйон 83 тисячі 585 випадків коронавірусу. З них 19 129 – летальні. Вдалось одужати 747 408 хворим.

Звіт Ірану щодо авіатрощі літака МАУ над Тегераном

Представники Ірану таки передали Україні технічний звіт щодо катастрофи пасажирського літака МАУ над Тегераном 8 січня 2020 року. Це іранська сторона зробила з 5-ої спроби після багатьох невиконаних обіцянок.

Тепер документ ще має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

Зарано щось коментувати щодо звіту. Поки що є факт його отримання, далі аналіз покаже, наскільки він задовільняє Україну з точки зору об'єктивності та неупередженості,

– сказав заступник глави МЗС України Євген Єнін.