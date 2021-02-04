Головні новини 4 лютого: у запорізькій лікарні спалахнула пожежа, рейтинг Зеленського впав

У запорізькій інфекційній лікарні спалахнула пожежа, яка забрала життя 4 людей. Рейтинг Володимира Зеленського впав на 1%. Україна виграла суд у справі Ігоря Коломойського. У Верховному суді оскаржили заборону каналів Медведчука. У Києві активісти "Правого сектору" пікетували офіс проросійського телеканалу "НАШ". Такими були головні новини 4 лютого.
Джерело: 24 канал
Найважливіші новини України та світу за четвер, 4 лютого
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Джерело: ДСНС
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Джерело: "Рейтинг"
Якби найближчим часом в Україні обирали нового президента, перемогу здобув би чинний лідер Володимир Зеленський. За даними соціологічного опитування "Рейтинг" за Зеленського готові проголосувати 21,2% українців.
У порівнянні з січневими результатами рейтинг Зеленського впав на 1%. Тоді за нього голосували б 22,1% виборців.
Найближчим конкурентом чинного президента є проросійський політик Юрій Бойко. За нього віддали б свої голоси 17,1%.Зверніть увагу! Опитування проводили упродовж 2 – 3 лютого 2021 року. Вік респондентів – від 18 років. Метод опитування: САТІ. Похибка – не більше 2,2%
На третій позиції – Петро Порошенко. Він набрав би 16,4% голосів виборців.
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Джерело: фейсбук Дениса Малюськи
Судовий процес, який тривав 6 років, нарешті завершився. У Стокгольмському арбітражі Україна здобула перемогу у справі Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці.
Позивачі намагалися стягнути з України понад 6 мільярдів доларів.
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що усі 3 позивачі – це акціонери "Укрнафти" та володіють близько 40% її акцій.
Офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій,
– наголосив Малюська.
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Джерело: фейсбук Верховного суду України
У Верховному суді оскаржили указ президента Володимира Зеленського про блокування телеканалів ZIK, 112 і Newsone. Наразі є 2 судових позови.
Позови 2 громадян надійшли до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
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Ім'я першого позивача вже відоме. Це – Павло Попков.
Ім'я другого – наразі невідоме. Однак у ЗМІ припускають, що ним може бути юрист Роман Лихачов.Зверніть увагу! 2 лютого в Україні ввели санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Під санкції також потрапили телеканали ZIK, 112 і Newsone. Указ підписав Володимир Зеленський. Таке рішення президента України вже привітали у Євросоюзі та Великій Британії.
Джерело: 24 канал
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