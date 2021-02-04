Головні новини 4 лютого: у запорізькій лікарні спалахнула пожежа, рейтинг Зеленського впав
У запорізькій інфекційній лікарні спалахнула пожежа, яка забрала життя 4 людей. Рейтинг Володимира Зеленського впав на 1%. Україна виграла суд у справі Ігоря Коломойського. У Верховному суді оскаржили заборону каналів Медведчука. У Києві активісти "Правого сектору" пікетували офіс проросійського телеканалу "НАШ". Такими були головні новини 4 лютого.
Джерело: 24 канал
Найважливіші новини України та світу за четвер, 4 лютого
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Пожежа у Запорізькій лікарні
Джерело: ДСНС
- У ніч з 3 на 4 лютого в інфекційній у запоріжжі спалахнула пожежа. У вогні загинули 4 людей: 3 пацієнтів та лікарка.
- Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов прибув на місце трагедії. Посадовець висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих. Степанов розповів, що 2 людей "зазнали ушкоджень". Окрім того, з місця події евакуювали 7 людей. Наразі вони перебувають зі своїми близькими.
- Степанов також заявив: врятувати загиблих було фактично неможливо.
- Загибла лікарка – 26-річна реанімотологиня Ольга Гліва. Вона до останньої миті рятувала пацієнтів.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що держава зробить усе можливе, аби виправити ситуацію та запобігти трагедіям у майбутньому. Глава держави зауважив: "найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я".
- У Запорізькій області оголосили 5 лютого – днем трауру. Скасували усі розважальні заходи.
- Наразі поліція розглядає 3 версії причини пожежі: можливі порушення пожежної безпеки; техніки безпеки при роботі з обладнанням; несправність медичного обладнання. Зокрема, пожежу міг спровокувати вибух апарату ШВЛ.
- Відповідального за протипожежну безпеку у лікарні вже затримали.
Пожежа у запорізькій лікарні: дивіться відео
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Рейтинг Зеленського впав
Джерело: "Рейтинг"
Якби найближчим часом в Україні обирали нового президента, перемогу здобув би чинний лідер Володимир Зеленський. За даними соціологічного опитування "Рейтинг" за Зеленського готові проголосувати 21,2% українців.
У порівнянні з січневими результатами рейтинг Зеленського впав на 1%. Тоді за нього голосували б 22,1% виборців.
Найближчим конкурентом чинного президента є проросійський політик Юрій Бойко. За нього віддали б свої голоси 17,1%.
На третій позиції – Петро Порошенко. Він набрав би 16,4% голосів виборців.
Хто ще увійшов до списку
- Юлія Тимошенко – 12,3%;
- Ігор Смєшко – 7,5%;
- Володимир Гройсман – 4,3%;
- Олег Ляшко – 4%;
- Дмитро Разумков – 3,2%;
- Сергій Притула – 3,1;
- Олег Тягнибок – 2,1%;
- Віталій Кличко – 1,1%.
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Україна виграла суд у Коломойського
Джерело: фейсбук Дениса Малюськи
Судовий процес, який тривав 6 років, нарешті завершився. У Стокгольмському арбітражі Україна здобула перемогу у справі Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці.
Позивачі намагалися стягнути з України понад 6 мільярдів доларів.
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що усі 3 позивачі – це акціонери "Укрнафти" та володіють близько 40% її акцій.
Офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій,
– наголосив Малюська.
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Що ще сказав Малюська
- Процес розпочався ще у 2015 році. Тоді кіпрські офшорні компанії звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу. Кінцевими бенефіціарами є Коломойський, Боголюбов та Палиця.
- Стокгольмський арбітраж декілька разів відкладав своє рішення.
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