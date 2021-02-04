У запорізькій інфекційній лікарні спалахнула пожежа, яка забрала життя 4 людей. Рейтинг Володимира Зеленського впав на 1%. Україна виграла суд у справі Ігоря Коломойського. У Верховному суді оскаржили заборону каналів Медведчука. У Києві активісти "Правого сектору" пікетували офіс проросійського телеканалу "НАШ". Такими були головні новини 4 лютого.

Джерело: 24 канал

Найважливіші новини України та світу за четвер, 4 лютого

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Пожежа у Запорізькій лікарні

Джерело: ДСНС

У ніч з 3 на 4 лютого в інфекційній у запоріжжі спалахнула пожежа. У вогні загинули 4 людей: 3 пацієнтів та лікарка.

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов прибув на місце трагедії. Посадовець висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих. Степанов розповів, що 2 людей "зазнали ушкоджень". Окрім того, з місця події евакуювали 7 людей. Наразі вони перебувають зі своїми близькими.

Степанов також заявив: врятувати загиблих було фактично неможливо.

Загибла лікарка – 26-річна реанімотологиня Ольга Гліва. Вона до останньої миті рятувала пацієнтів.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що держава зробить усе можливе, аби виправити ситуацію та запобігти трагедіям у майбутньому. Глава держави зауважив: "найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я".

У Запорізькій області оголосили 5 лютого – днем трауру. Скасували усі розважальні заходи.

Наразі поліція розглядає 3 версії причини пожежі: можливі порушення пожежної безпеки; техніки безпеки при роботі з обладнанням; несправність медичного обладнання. Зокрема, пожежу міг спровокувати вибух апарату ШВЛ.

Відповідального за протипожежну безпеку у лікарні вже затримали.

Пожежа у запорізькій лікарні: дивіться відео

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Рейтинг Зеленського впав

Джерело: "Рейтинг"

Якби найближчим часом в Україні обирали нового президента, перемогу здобув би чинний лідер Володимир Зеленський. За даними соціологічного опитування "Рейтинг" за Зеленського готові проголосувати 21,2% українців.

У порівнянні з січневими результатами рейтинг Зеленського впав на 1%. Тоді за нього голосували б 22,1% виборців.

Найближчим конкурентом чинного президента є проросійський політик Юрій Бойко. За нього віддали б свої голоси 17,1%.

Зверніть увагу! Опитування проводили упродовж 2 – 3 лютого 2021 року. Вік респондентів – від 18 років. Метод опитування: САТІ. Похибка – не більше 2,2%

На третій позиції – Петро Порошенко. Він набрав би 16,4% голосів виборців.

Хто ще увійшов до списку

Юлія Тимошенко – 12,3%;

Ігор Смєшко – 7,5%;

Володимир Гройсман – 4,3%;

Олег Ляшко – 4%;

Дмитро Разумков – 3,2%;

Сергій Притула – 3,1;

Олег Тягнибок – 2,1%;

Віталій Кличко – 1,1%.

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Україна виграла суд у Коломойського

Джерело: фейсбук Дениса Малюськи

Судовий процес, який тривав 6 років, нарешті завершився. У Стокгольмському арбітражі Україна здобула перемогу у справі Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці.

Позивачі намагалися стягнути з України понад 6 мільярдів доларів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що усі 3 позивачі – це акціонери "Укрнафти" та володіють близько 40% її акцій.

Офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій,

– наголосив Малюська.

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Що ще сказав Малюська

Процес розпочався ще у 2015 році. Тоді кіпрські офшорні компанії звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу. Кінцевими бенефіціарами є Коломойський, Боголюбов та Палиця.