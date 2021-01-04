З’явилися нові деталі справи про загибель журналіста Павла Шеремета. Зокрема, стало відомим, що його вбивство у 2012 році готували спецслужби Білорусі. У Туреччині знайшли мертвою 25-річну українку Христину Новицьку. У членів комісії, які заперечили плагіат у Шкарлета, теж виявили плагіат. Після стрімкого росту курс біткойна пішов донизу. Такими були головні новини 4 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вбивство Павла Шеремета: новий виток у справі

Вбивство Шеремета готували спецслужби Білорусі

ЗМІ оприлюднили записи розмов ексголови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева зі співробітниками елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Відповідно до них, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета. Про це повідомляє 24 канал.

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Зокрема, Зайцев на записах стверджував, що Павло Шеремет є великою "скалкою в дупі", а тому потрібно зробити так, щоб його вбивство було публічним повідомленням.

Ми підкладемо бомбу і так далі, і цього бісового щура розірве на бісові шматки – ноги в один бік, руки в інший бік. Якщо все буде схожим на природні причини, то люди не зрозуміють сигналу,

– заявляв тогочасний голова Комітету держбезпеки Білорусі.

Додамо, що під час цього запису журналіст вже втік з Білорусі й жив у Москві. Там до нього приставили спостереження, а через 4 роки опісля Павла Шеремета вбили в центрі Києва – саме так показово, як заповідав Вадим Зайцев.

Записи розмов про підготовку вбивства Шеремета: дивіться відео

Як на нові записи відреагували в України та в родині Шеремета

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що поява записів не вплине на версію української поліції. Зокрема щодо того, що виконавцями цього вбивства 2016 року стали колишній військовий і музикант Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко. Також він повідомив, що про нову версію українські правоохоронці дізналися кілька днів тому. І зараз планують допит особи, яка була джерелом витоку аудіозапису.

Згодом у МВС заявили, що ці записи підтверджують версію слідства про причетність до справи Антоненка, Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. У відомстві додали, що наразі немає підстав для звільнення підозрюваних. Адже в обвинувальному акті зазначено, що на їхні дії вплинули інші невстановлені особи.

Адвокат обвинувачених Станіслав Кулик, зі свого боку, вважає, якщо в оприлюдненому аудіозаписі знайдуть "щось дійсно корисне", то це буде використано для напрацювання лінії захисту. Але спершу слід проаналізувати правдивість аудіозапису та підтвердити ідентифікацію записаних осіб.

Інші захисники Дмитро Круговий і Віталій Галенченко наголосили, що нова інформація змінює всю справу. Адже у разі її підтвердження, повністю руйнується "божевільна версія сторони обвинувачення про невідомих, які під час обрання виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на волонтерах і військових".

Сестра Павла Шеремета Оксана Мозгунова підкреслила, що до підриву журналіста є причетними "не прості смертні". І це, на її думку, можуть бути спецслужби Білорусі. Однак вбивцями також можуть бути росіяни та українці.

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Гучна смерть українки в Туреччині

Інформація про те, що в Туреччині загинула українка, з'явилася ще напередодні, 3 січня. Тоді у повідомленні турецьких ЗМІ мовилося, що 25-річну Христину Новицьку вбили кілька днів тому. Її мати не могла зв'язатись із донькою з 30 грудня, тому попросила сусідів перевірити, чи все гаразд. А ті викликали поліцію. Правоохоронці знайшли тіло. На руках молодої жінки були наручники, а на голові – пакет.



Загибла Христина Новицька / Фото Sozcu

4 січня МЗС України підтвердило інформацію про смерть Христини Новицької. У відомстві наголосили, що справа перебуває на особливому контролі консульства. Зокрема, диппредставництво розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла.

У поліції Туреччини, зі свого боку, розглядають різні версії трагічної загибелі молодої українки. Серед них є і причетність до смерті її хлопця. Але найбільш імовірною є версія, що Новицька вчинила самогубство під впливом фільму "Між смертю та життям". Замість того, щоб заклеювати рот ізолентою, як у фільмі, дівчина могла спробувати накласти на себе руки за допомогою мотузки, яку вона зробила з поліетиленового пакету.

За даними слідства, всі три замки сталевих дверей вілли було зачинено зсередини, а на вікнах були залізні решітки. Крім того, правоохоронці знайшли мотузку, шарф та деревне вугілля, готове до спалювання. Усе це і може свідчити про те, що дівчина вчинила самогубство.

Також поліція повідомила, що Новицька певний період страждала від головного болю. Тому часто їздила на лікування до України. Є припущення, що вона могла покінчити з життям через постійні мігрені.

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Справа міністра освіти Шкарлета: плагіат на плагіаті

У наукових роботах членів Комісії з академічної доброчесності університету "Чернігівської політехніки" знайшли плагіат. Хоча вони самі нещодавно заперечували наявність плагіату у роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Так, знайшли плагіат у докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової "Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці". У її роботі помітили численні копіювання тексту без належних посилань, синоніми та перефразування – загалом 70 сторінок.

Особливо нам подобається заміна Росії на Україну та російської економіки на вітчизняну. Маргасова замінила 2010 – 2014 років словами "на найближчі роки". Правильно! Хіба ж можна в дисертації 2014-го року писати про плани уряду на 2010 рік?

– кажуть автори аналізу дисертації.

Також підозрілі та свідомо фальшиві публікації і численний перехресний академічний плагіат, знайшли у дисертації членкині комісії Аліни Пінчук. Вона є доценткою і директоркою навчально-наукового інституту економіки університету. Свою роботу "Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України" Пінчук лише у 2020 році захистила. Але експерти кажуть, що вона присвоїла текст, зокрема, з дисертації викладачки цього ж університету Тетяни Шестаковської.

Виявляється, їх об’єднує дещо ще. І це "дещо" – це перехресний академічний плагіат. В докторській дисертації Шестаковської ми знаходимо шматки раніше написаної статті Аліни Пінчук, і навпаки – в докторській Пінчук є тексти від Шестаковської,

– додають автори дослідження.

Плагіат Сергія Шкарлета: коротко

Приклади плагіату помітили його монографії. Там було повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая. Також дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат. Так, виявили збіги тексту зі статтями Гончаренко Л. П. та Покропивного С.Ф.

Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Так, етичний комітет агентства встановив текстові запозичення без посилань у 4 наукових публікаціях Шкарлета. Висновок НАЗЯВО про плагіат підтвердили іноземні експерти.

Але міністр освіти не погодився зі звинувачення у плагіаті та подав до суду на Нацагентство.

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Біткойн втратив 20% за добу

Наприкінці 2020-го та на початку 2021 року перша криптовалюта світу побила всі можливі рекорди. Проте 4 січня курс біткойну різко обвалився.

Цього дня біткойн торгувався на позначці 28 470 (о 12:18) за індексом Investing.com, знизившись на понад 20% за останню добу. Це найбільша одноденна втрата з 12 березня 2020 року.

Водночас ринкова капіталізація біткойну впала до 553,8 мільярда доларів. Це приблизно 67% від загальної ринкової капіталізації криптовалют. До цього ринкова капіталізація становила 612,9 мільярда доларів.

Додамо, що тиждень перед Новим роком та кілька перших днів 2021 року стали для біткойна постійним побиттям рекордів. Ціна біткойна встановила історичний максимум 3 січня, досягнувши 34 755 долара.

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Чергове очищення природи: в протоку Босфор повернулися дельфіни

У Туреччині зараз діє комендантська година. У її межах людям заборонено виходити з дому з 21:00 до 5:00. Крім того, зменшено рух через Босфор. І на цьому тлі у водах протоки з'явилися дельфіни.

Зграю таких ссавців зафіксували дрони. Відповідне відео оприлюднили в мережі. Як видно на кадрах, дельфіни граються та вистрибують з води. Час від часу їхній спокій порушують чайки, які літають над ними й ніби намагаються докладніше їх розгледіти. Далі тварини пропливають уздовж побережжя, оминаючи яхти, які стоять на якорі.

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У протоці Босфор знову з'явилися дельфіни: дивіться відео