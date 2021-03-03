Головні новини 3 березня: бойовики проти перемир'я, старт реформи суду, "словацький зашквар"

Російські окупанти заявили, що дозволяють самі собі стріляти і виходять з перемир'я. Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про судову реформу. Словацький прем'єр-міністр зашкварно пожартував про Закарпаття. У справі Стерненка могли підробити підпис Щербича, а Руслану Демчуку пропонували свідчити проти активіста. Такими були головні новини 3 березня

Найважливіші новини України та світу за середу, 3 березня:

Бойовики вийшли з перемир'я

Джерело: "ОстроВ"

Окупанти на Донеччині дозволили собі відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях. Як ідеться у "екстреній заяві" маріонеткової "народної міліції "ДНР", це відповідь на те, що українські військові почали активніше наступати.

Детальніше Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь

Які дії окупантів

Бойовики традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню. Бойовики переконують, що ЗСУ начебто обстрілюють окуповані населенні пункти.

Відповідно до цих слів, окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної Україні території. Раніше вони наголошували, що ведуть лише вогонь у відповідь.

Важливо знати! Українські військові не обстрілюють ані позиції бойовиків, ані мирне населення. Військові можуть лише відкрити вогонь у відповідь.

На цю заяву одразу ж відреагував голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він зазначив: Україна розцінює це як загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню. Також Київ вбачає в цьому загрозу зриву виконання мінських домовленостей.

Старт судової реформи

Джерело: 24 канал

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про судову реформу, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Усього його підтримали 227 нардепів, проти були 56, утримались – 57. Найбільше голосів віддали "Слуги народу" – 215.

Цікава думка Законопроєкт про відновлення роботи ВККС лише поглибить проблеми, – Шиба

Що передбачає законопроєкт:

ВККС складатиметься з 16 членів. Їх на 4 роки призначатиме Вища рада правосуддя через конкурс.

Запровадять чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності.

Законопроєкт частково стосується й органів прокуратури. Він пропонує змінити назви регіональних прокуратур на обласні, як передбачає процес реформування органів.

Зашквар прем'єра Словаччини про Закарпаття

Це саме той законопроєкт Володимира Зеленського, який ще у листопаді Верховна Рада відправила на повторне перше читання . Усе тому, що Конституційний Суд визнав окремі норми реформи неконституційними.

Джерело: Radio Expres

Жарт словацького прем'єра Ігоря Матовича переріс у геополітичний скандал. Усе почалося з його вкрай невдалої репліки про Закарпаття.

В ефірі місцевого радіо він взяв участь в обговоренні ситуації з COVID-19 у Словаччині та вакцинацію.

Ведучий звернув увагу на те, що перемовини з Росією щодо вакцини тривали кілька тижнів. І запитав прем'єр-міністра, що той пообіцяв за постачання "Супутника V". Закарпатську Україну,

– відповів Матович. Прем'єр Словаччини зашкварно пожартував: дивіться відео За мить він пояснив: це – лише жарт. Водночас додав, що не розуміє, чому існує думка, нібито домовленості з Кремлем автоматично передбачають зраду Словаччини.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на цей жарт. У своєму твітері він написав: "Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини". І додав: такі некоректні заяви псують дружні відносини між Україною і Словаччиною.

Справа Стерненка: підроблений підпис і тиск на Демчука

Джерело: юридична компанія "Міллер"

Підробка підпису

Адвокати активіста Сергія Стерненка заявили, що один з головних документів справи може бути сфальсифікованим. Сторона захисту повідомила, що підпис заявника Сергія Щербича, якого Стерненко і його побратим Демчук нібито викрали, може бути підробленим.

У юридичній компанії зазначили, що перші три документи були подані особисто Щербичем. Четвертий – протокол слідчого експерименту за участі Щербича. Його у матеріали справи долучив слідчий. І саме на цьому документі підпис суттєво відрізняється від перших трьох.



Підписи Щербича у справах / Інфографіка 24 каналу

Демчука попросили свідчити проти Стерненка

Цього ж дня захисники повідомили: іншого фігуранта справи – Руслана Демчука, якого також засудили до 7 років в'язниці, просили дати покази проти Стерненка.

Детальніше Руслана Демчука змушували свідчити проти Стерненка, – захисники

За словами адвокатів, до Демчука у СІЗО, де він перебуває, прийшли невідомі, які представились співробітниками поліції. Вони вимагали від Демчука дати покази проти Сергія Стерненка. Натомість обіцяли змінити запобіжний захід, вплинувши на прокурора.

Після отримання цієї інформації адвокати оформили заяву про кримінальне порушення. Окрім того, справою Демчука віднині займатиметься адвокатська контора "Міллер".