Головні новини 3 лютого: продовження медведчуківської теми й карантин по-старому

Історія з санкціями проти Віктора Медведчука й Тараса Козака набирає нових обертів. Україна повертається до "кольорових" карантинних зон. США й Росія підписали нову ядерну угоду. Зеленський ініціював інспекцію підрозділів ЗСУ, що воюють на Донбасі. Назвали ім'я українського воїна, який загинув 2 лютого. Такими були головні новини 3 лютого.

Джерело: 24 канал

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 3 лютого

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Санкції проти Козака

Разумков не підтримав санкції проти каналів Медведчука

Джерело: Бабель

Дмитро Разумков заявив, що не підтримав санкції проти каналів кума Путіна Віктора Медведчука. За його словами, "санкції проти каналів – це погано".

Спікер зазначив, що неважливо, кому саме належать ці канали.

Санкції добре там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І щодо каналів – санкції це погано. Попри те, чиї вони,

– сказав глава Верховної Ради.

Данілов наголосив, що санкції повністю законні

Джерело: 24 канал

Секретар Ради національної безпеки та оборони під час брифінгу заявив, що санкції проти каналів Медведчука мають стовідсоткову основу й повністю законні. За словами Данілова, це рішення готувалось протягом тривалого часу.

Він вважає, що таких каналів в Україні ще дуже багато, але для реакції потрібні документи.

З 3 жовтня 2019 року, коли мене призначили секретарем РНБО, ми відразу почали відпрацьовувати документи, які отримали у спадок. Я можу сказати, що готувати такі документи потрібно ретельно, ретельно вивчати. І потрібно мати 100% підстави, щоб приймати таке рішення,

– зауважив Данілов.

Можливі санкції й щодо інших антиукраїнських телеканалів

Щодо санкцій проти інших телеканалів, то вони потенційно можливі, проте за вагомої умови – достатньої кількості необхідних документів.

Данілов наголосив, що таких каналів дуже багато.

США підтримали санкції проти каналів Медведчука

Джерело: посольство США в Україні

Сполучені Штати Америки підтримали запровадження санкцій проти телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака ZIK, "112 канал", NewsOne.

Американські дипломати зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідають законодавству.

Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав,

– наголосили у посольстві.

Євросоюз вважає, що Україна має законне право боротися з дезінформацією

Джерело: Європейська правда

Речник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Петер Стано заявив, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, однак є певні межі.

За його словами, Євросоюзу відомо про запровадження санкцій проти Тараса Козака – власника телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK. Наразі ЄС аналізує та оцінює це рішення.

За словами української влади, рішення прийняли на підставі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що Козак отримував гроші з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами,

– зазначив Стано.

Він наголосив, що Європейський Союз приділяє велике значення незалежності та свободі ЗМІ. Водночас він зауважив, що українське медіасередовище було та продовжує піддаватися постійним проросійським кампаніям дезінформації.

У заяві також додали, що хоча зусилля України щодо захисту від інформаційних маніпуляцій є законними, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, це не повинно відбуватися шляхом свободи ЗМІ.

Зеленський прокоментував санкції проти Козака

Раніше глава представництва України при ЄС Микола Точицький повідомив, що в ЄС схвально оцінили запровадження санкцій проти телеканалів ZIK, "112 Україна" і NewsOne.

Джерело: твіттер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкції проти телеканалів Віктора Медведчука. Він зазначив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану Росією, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.

Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності,

– написав Зеленський.

Зеленський подякував українцям за підтримку рішення РНБО

Джерело: телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський подякував представникам громадянського суспільства за те, що підтримали рішення РНБО про запровадження санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. За його словами, відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства.

Глава держави також висловив вдячність членам РНБО та співробітникам СБУ. Він додав, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства,

– наголосив Володимир Зеленський.

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Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу

Україна повертається до червоної та зеленої зони карантину

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 лютого заявив, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до адаптивного карантину. В країні знову мають намір ввести зелену, жовту, помаранчеву та червону зону карантину.

Що сказав Шмигаль

Ситуація дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватись різні рівні епідеміологічної небезпеки. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення,

– сказав глава Кабміну.

Він проситиме Міністерство охорони здоров'я надати роз'яснення, за якими критеріями визначатимуть до якої зони належатиме певний регіон. Шмигаль також попросив представників місцевої влади дбати про здоров'я людей.

Шмигаль вважає, що локдаун був ефективним

Прем'єр-міністр заявив, що в Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення COVID-19.

Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним,

– підсумував глава уряду.

В Україні наразі діє загальнонаціональний карантин. Він передбачає обмеження помаранчевої зони для всієї країни.

До речі ВООЗ дала оптимістичні прогнози щодо пандемії COVID-19

США та Росія продовжили ядерну угоду

Джерело: МЗС Росії

Сполучені Штати Америки та Росія підписали договір про продовження ядерної угоди на 5 років. Документ передбачає обмеження кількості американської та російської стратегічної ядерної зброї. Ініціатором угоди був новий очільник США Джо Байден.

Що передбачає ядерна угода

Документ встановлює обмеження і граничні рівні стратегічних наступальних озброєнь.

Він містить положення, що стосуються охоплення, розміщення, інспектування, переобладнання і ліквідації скорочення й обмеження наступального озброєння.

Наразі, відповідно до угоди, Росія має 700 носіїв та ядерних боєголовок, США – 1550. Домовленість була чинною до лютого 2021.

США і Росія підписали ядерну угоду ще у 2010 році. Вона передбачає, що кожна сторона скорочує своє озброєння так, щоб через 7 років після набуття договором чинності й надалі його кількість не перевищувала певних показників.

22 січня 2021 року у світі набув чинності договір про заборону ядерної зброї . У жовтні 2020 року договір ратифікували 50 країн.

Згідно з договором, усі його підписанти зобов'язані ніколи й за жодних обставин не розробляти, не випробовувати, не виробляти, не виготовляти, не купувати та не володіти ядерними запасами та іншими ядерними вибуховими пристроями. Його не підписали 9 держав, які мають ядерну зброю.

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Зеленський ініціював перевірку в підрозділах ЗСУ

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський доручив провести перевірку підрозділів Збройних сил України, які беруть участь в Операції об'єднаних сил. Відповідне розпорядження затвердили 1 лютого.

Метою інспекції є перевірка готовності сил до виконання завдань за призначенням. Окрім цього, хочуть перевірити ефективність заходів, що вживають Міноборони та ЗСУ.

Що відомо про інспекцію

При перевірці хочуть виявити чинники, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів для виконання завдань. Після інспекції повинні підготувати доповідь Зеленському, де запропонують варіанти для нарощення спроможності ЗСУ, а також розв'язання наявних проблем.

Хто бере участь у перевірці

До участі в інспекції залучили представників:

Офісу Президента;

Апарату Ради національної безпеки та оборони України;

Міністерства оборони;

Збройних сил України.

До речі Через скандали у Міноборони, волонтери забезпечують фронт технологіями, – Бутусов

Назвали ім'я українського воїна, який загинув на Донбасі 2 лютого

Джерело: фейсбук 503-го окремого батальйону морської піхоти

Поблизу села Шуми, що на Донбасі, 2 лютого снайпер окупантів наніс смертельне поранення українському військовому. У середу, 3 лютого, стало відоме ім'я загиблого бійця. Ним виявився старший матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Дмитро Власенко.

Стверджується, що побратими та медики надали військовому всю необхідну допомогу. Проте, вже через годину лікарі констатували смерть захисника України – поранення виявилося несумісним зі життям.

Що відомо про Дмитра Власенка

Українському воїну було 38 років;

Боєць ЗСУ був родом з Миколаївської області;

У нього залишилися батьки;

У 503-му батальйоні Власенко служив понад 3 роки.



На Донбасі загинув український військовий Дмитро Власенко / Фото 503-го батальйону

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