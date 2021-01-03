Влада не збирається скасовувати січневий локдаун на тлі скорочення заражень. Зовнішня розвідка попередила про можливу наступальну операцію Росії. Чиновникам доведеться скласти іспит на знання української мови. У Туреччині знайшли мертвою молоду Українку. Такими були головні новини 3 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Січневий локдаун не скасують

Коли український уряд схвалював рішення про посилення карантинних обмежень з 8 до 24 січня, в Україні щодня фіксували близько 15 тисяч нових випадків коронавірусу. В останній тиждень цей показник впав до менш як 10 тисяч на добу.

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Втім, в Офісі Президента України наразі запевняють, що скасовувати заплановані обмеження не будуть. Мовляв, ситуація з коронавірусом "іде за графіком".

Ретельно будуть оцінюватися показники кінця грудня – перших чисел січня. Поки все за графіком – локдаун за графіком передбачається,

– повідомило джерело "РБК-Україна" в ОПУ.



Карантинні обмеження в Україні на зиму 2020 – 2021 / Інфографіка 24 каналу

Росія може розпочати військову операцію

Служба зовнішньої розвідки України не виключає, що Росія може розпочати військову операцію проти України найближчим часом. Наразі біля східних кордонів України Росія розгорнула дві армії чисельністю майже 80 тисяч військових.

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Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому наказ про вторгнення до іншої держави – для Москви лише питання часу й можливостей,

– заявляють українські розвідники.

Крім того, розвідка не виключає, що ймовірним сценарієм військових навчань "Кавказ" може бути вторгнення Росії в Україну, щоб вирішити питання водопостачання в Крим.

"Потенційно ЗС Росії можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу", – заявили в Службі розвідки.

Наразі Росію від наступальної операції обмежують лише декілька факторів, серед яких те, що вона одночасно витрачає власні ресурси одразу на декілька конфліктів, а також світова криза.

Чиновники складатимуть іспит на знання української

У 2021 році набудуть чинності чергові норми закону про функціонування української мови як державної. Так з 16 січня обслуговування відбуватиметься українською за проханням клієнта, а чиновники чи кандидати на посади мають складати іспити на знання державної мови.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь назвав низку категорій громадян, які мають насамперед складати такий іспит:

Міністри,

чиновники,

керівники обласних державних, районних адміністрацій і держпідприємств,

прокурори,

ті, хто претендує на набуття громадянства.

Будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури,

– зауважив Тарас Кремінь.

У Туреччині знайшли вбитою українку

У Туреччині у власному будинку знайшли мертвою молоду українку – 25-річну Христину Новицьку. На її руках були наручники, а на голові – пакет.

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Ймовірно, 25-річну Христину Новицьку вбили кілька днів тому. Її мати не могла зв'язатись із донькою з 30 грудня, тому попросила сусідів перевірити, чи все гаразд. Сусідам ніхто не відчиняв, тож вони викликали поліцію. Правоохоронці знайшли тіло.

Звістка розійшлась по турецьких ЗМІ, оскільки про смерть Новицької написав у твіттері відомий турецький актор і телеведучий Альп Кірсан. Його будинок розташований у тому ж містечку, де жила дівчина.



Вбита в Туреччині українка Христина Новицька / Фото Sozcu