Головні новини 2 березня: вакцинація Зеленського, санкції ЄС та США проти Росії

Джерело:24 канал
Володимира Зеленського вакцинували від COVID-19 під час робочої поїздки на Донбас. Євросоюз та США ввели санкції проти Росії. Народні депутати збирають підписи за проведення сесії для звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Суд дозволив затримати проросійського блогера Анатолія Шарія. Такими були головні новини 2 березня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Джерело: твітер Володимира Зеленського
Володимира Зеленського вакцинували від коронавірусу. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас.
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Президента щепили препаратом від AstraZeneca індійського виробництва.
Отримав щеплення від COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як верховний головнокомандувач,
– повідомив Зеленський.
Український лідер наголосив, що вакцинація дозволить людям з усього світу нарешті повернутися до нормального життя.
Вакцинація президента стала можливою завдяки внесенню змін до Національного плану.
До слова, 1 березня публічно вакцинували й міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Зеленський прокоментував щеплення проти COVID-19: дивіться відео
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Рада ЄС
Євросоюз наклав санкції проти кількох російських офіційних осіб Росії. Все через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, а також насилля проти мирних протестувальників.
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Санкції передбачають заборону в'їзду до ЄС та замороження активів. Список людей, що потрапили під санкції, опублікували в офіційному журналі ЄС.
Сполучені Штати слідом за ЄС застосували санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення Навального. Однак санкції США значно ширші.
Джерело: AFP
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Обмеження стосуються 7 високопосадовців Росії. Також у список додадуть 14 організацій, які займаються виготовленням біологічної та хімічної зброї.
Представник адміністрації США розповів, що невдовзі опублікують список з 14 інститутів, щодо яких діятимуть жорсткі експортні санкції:
Відомо, що всі 14 залучені в діяльність, яка суперечить американським інтересам у сфері нацбезпеки та зовнішньої політики. Зауважимо, американська розвідка прямо вказала на причетність Федеральної служби безпеки Росії до отруєння Навального "Новачком".
До слова, за інформацією Bloomberg, США невдовзі можуть ввести санкції проти Росії ще й за кібератаку на виробника програмного забезпечення SolarWinds.Увага! Більше про отруєння Навального, його арешт та протести через це, читайте за посиланням.
Джерело: телеграм-канал Віталія Шабуніна
Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
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Сесію хочуть призначити на четвер, 4 березня. Народні депутати вже збирають підписи для цього.
Шабунін розповів, що координує процес народний депутат Артем Дмитрук. Саме він отримав у спікера Дмитра Разумкова підписні листи.
За словами голови Центру протидії корупції, Ситника планують "знімати" під час перебування в Україні президента Європейської Ради. На його думку, це свідоме руйнування стосунків з ЄС.
До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів,
– написав Шабунін.
Джерело: "РБК-Україна"
Печерський районний суд Києва дозволив затримати проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це виданню стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
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Суд задовольнив клопотання правоохоронців та дозволив затримати Шарія, аби доставити його у суд для обрання запобіжного заходу.
Згодом у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України з'явився файл на підозрюваного у державній зраді блогера. Там він вказаний як "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".Довідка. Шарій – це скандальний блогер, відомий своїми пропагандистськими роликами на ютубі. У які скандали він потрапляв та чому його пов'язують з Росією – читайте за посиланням.