Володимира Зеленського вакцинували від COVID-19 під час робочої поїздки на Донбас. Євросоюз та США ввели санкції проти Росії. Народні депутати збирають підписи за проведення сесії для звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Суд дозволив затримати проросійського блогера Анатолія Шарія. Такими були головні новини 2 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зеленського вакцинували від COVID-19

Джерело: твітер Володимира Зеленського

Володимира Зеленського вакцинували від коронавірусу. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас.

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Президента щепили препаратом від AstraZeneca індійського виробництва.

Отримав щеплення від COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як верховний головнокомандувач,

– повідомив Зеленський.

Український лідер наголосив, що вакцинація дозволить людям з усього світу нарешті повернутися до нормального життя.

Вакцинація президента стала можливою завдяки внесенню змін до Національного плану.

До слова, 1 березня публічно вакцинували й міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Зеленський прокоментував щеплення проти COVID-19: дивіться відео

Вакцинація в Україні: основне



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Санкції проти Росії

Обмеження від ЄС

Джерело: Рада ЄС

Євросоюз наклав санкції проти кількох російських офіційних осіб Росії. Все через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, а також насилля проти мирних протестувальників.

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Санкції передбачають заборону в'їзду до ЄС та замороження активів. Список людей, що потрапили під санкції, опублікували в офіційному журналі ЄС.

На кого наклали санкції

генпрокурор Росії Ігор Краснов;

голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін;

директор Росгвардії Віктор Золотов;

директор ФСВП Олександр Калашников.

Довідка. У жовтні 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 6 людей та науково-дослідного інституту органічної хімії та технології через отруєння Навального. Зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка та ще 4 високопосадовців.

Санкції США

Сполучені Штати слідом за ЄС застосували санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення Навального. Однак санкції США значно ширші.

Джерело: AFP

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Обмеження стосуються 7 високопосадовців Росії. Також у список додадуть 14 організацій, які займаються виготовленням біологічної та хімічної зброї.

За даними "Риа Новости", під санкції потрапили глава ФСБ Олександр Бортніков;

глава ФСВП Олександр Калашников;

генпрокурор Росії Ігор Краснов

заступник міністра оборони Павло Попов;

заступник міністра оборони Олексій Криворучко;

1-й заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко;

глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярин. На які компанії наклали обмеження Представник адміністрації США розповів, що невдовзі опублікують список з 14 інститутів, щодо яких діятимуть жорсткі експортні санкції: 9 російських,

3 німецьких,

один зі Швейцарії,

один державний дослідний інститут. Відомо, що всі 14 залучені в діяльність, яка суперечить американським інтересам у сфері нацбезпеки та зовнішньої політики. Зауважимо, американська розвідка прямо вказала на причетність Федеральної служби безпеки Росії до отруєння Навального "Новачком". До слова, за інформацією Bloomberg, США невдовзі можуть ввести санкції проти Росії ще й за кібератаку на виробника програмного забезпечення SolarWinds. Увага! Більше про отруєння Навального, його арешт та протести через це, читайте за посиланням.

Підписи для сесії Ради по Ситнику

Джерело: телеграм-канал Віталія Шабуніна

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

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Сесію хочуть призначити на четвер, 4 березня. Народні депутати вже збирають підписи для цього.

Шабунін розповів, що координує процес народний депутат Артем Дмитрук. Саме він отримав у спікера Дмитра Разумкова підписні листи.

За словами голови Центру протидії корупції, Ситника планують "знімати" під час перебування в Україні президента Європейської Ради. На його думку, це свідоме руйнування стосунків з ЄС.

До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів,

– написав Шабунін.

Нагадаємо! У парламент ще 15 лютого надійшов законопроєкт від Кабміну щодо звільнення Ситника. Відповідно, до нього, у випадку відсторонення Ситника, його повноваження виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

Звільнення Ситника: основне

У ЗМІ з'явилось повідомлення, що на звільненні Ситника нібито наполягав Зеленський. Усе через те, що НАБУ відкрило кримінальну справу через зловживання під час закупівлі вакцини проти COVID-19.

Сам законопроєкт про звільнення з'явився після невдалих переговорів з МВФ. Місія Фонду в Україні завершилася. У меморандумах з МВФ йшлося про створення НАБУ та забезпечення його незалежності. Якщо ці домовленості будуть порушені, є ризик, що відновлення співпраці не буде.

16 грудня за рішенням КСУ втратили чинність деякі положення закону України про НАБУ. Зокрема про те, як призначають його голову. Там назвали неконституційним призначення Ситника.

Суд дозволив затримати Шарія

Джерело: "РБК-Україна"

Печерський районний суд Києва дозволив затримати проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це виданню стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

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Суд задовольнив клопотання правоохоронців та дозволив затримати Шарія, аби доставити його у суд для обрання запобіжного заходу.

Згодом у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України з'явився файл на підозрюваного у державній зраді блогера. Там він вказаний як "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Довідка. Шарій – це скандальний блогер, відомий своїми пропагандистськими роликами на ютубі. У які скандали він потрапляв та чому його пов'язують з Росією – читайте за посиланням.

Шарію оголосили підозру: основне