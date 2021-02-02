Головні новини 2 лютого: смерть бійця на Донбасі, пожежа в "Епіцентрі" та суд по Навальному

На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий. У Первомайську, що на Миколаївщині, чоловік підпалив "Епіцентр". У Москві суд почав розгляд справи проти російського опозиціонера Олексія Навального. Верховна Рада підтримала важливі законодавчі ініціативи. Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає. Такими були головні новини 2 лютого.

Джерело: 24 канал

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Актуально Гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі

Втрата на Донбасі

Джерело: ОТУ "Північ"

Бойовики на Донбасі вчергове знехтували перемир'ям, обстрілявши позиції наших захисників. Внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів боєць Збройних сил України загинув.

Деталі трагедії

Військовий ЗСУ отримав важке поранення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Медики оперативно надали бійцю допомогу, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Українська сторона одразу ж повідомила про дії окупантів представників ОБСЄ.

Як минула доба 1 лютого на Донбасі

За 1 лютого бойовики 5 разів порушили режим тиші на окупованому Донбасі.

Бойовики гатили з гранатометів , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських героїв, на щастя, немає.

Підпал "Епіцентру"

Протягом останніх днів проросійські бойовики на Донбасі активізувалися. Бувають дні, коли обстріли бойовиків дійсно завдають шкоди українським бійцям.

Джерело: ДСНС

2 лютого у Первомайську, що на Миколаївщині, спалахнула пожежа у торговому центрі "Епіцентр". Правоохоронці з'ясували, що до підпалу причетний 37-річний чоловік.

Як все відбувалося

За версією правоохоронців, чоловік прийшов до гіпермаркету з ножем та сокирою. Його намагався затримати охоронець, проте палій поранив його та втік з будівлі. На вулиці його наздогнали інші співробітники охорони. Одного з них палій знову вдарив сокирою.

Зловмисника затримали та доставили до відділку поліції, йому загрожує довічне позбавлення волі. Найближчим часом йому оголосять про підозру у скоєнні злочинів та оберуть запобіжний захід. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями про:

умисне знищення або пошкодження майна,

замах на умисне вбивство.

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу лише о 18:30. Жертв чи потерпілих внаслідок пожежі немає.

У Первомайську горів "Епіцентр": дивіться відео

Олексія Навального засудили у Москві

Джерело: 24 канал

Московський суд виніс вирок у справі проти російського опозиціонера Олексія Навального. Вирок стосується справи "Ів Роше", за якою опозиціонер раніше був засуджений на 3,5 року умовно. Тепер термін змінили на реальний. З врахуванням 1 року, який Навальний пробув під домашнім арештом, термін, який він повинен відбути у колонії, – 2,5 роки. Відомо, що покарання Навальний відбуватиме у колонії загального режиму.

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Як оголошували вирок

Про зміну покарання для Навального клопотала російська прокуратура. Прокурори наполягали, буцімто опозиційний політик не виконував зобов'язань умовного терміну, зокрема не з'являвся до правоохоронців у визначений час.

Судді погодилися з прокурорами та заявили, що подальше "виправлення підсудного неможливе без позбавлення його волі". Також Навальному призначили штраф у розмірі 500 тисяч рублів.

Останнє слово Навального у суді

Олексій Навальний наголосив, що справа є давньою і визнана сфабрикованою. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини, який не знайшов навіть складу злочину.

Суть у тому, щоб мене посадити у справі, у якій мене вже визнали невинуватим і вона вже визнана сфабрикованою. І це не просто моя думка,

– сказав Навальний.

Чому судять опозиціонера

Справа стосується нібито махінації у компані "Ів-Роше" та тягнеться ще з 2014 року. Тоді брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в Пошті Росії.

Тоді брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в Пошті Росії. Суд стверджує, що він переконав керівництво "Ів Роше" розірвати договір на поставку продукції з Поштою Росії та укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція".

продукції з Поштою Росії та укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція". У рішенні суду мовиться, що ціни були завищені, тому збитки склали 26 мільйонів рублів. Олексій Навальний нібито керував цією аферою.

Засідання Верховної Ради

У серпні 2020 року Навального отруїли "Новачком" . Тому його забрали на лікування до берлінської клініки "Шаріте". Розслідування Bellingcat показало, що до отруєння причетні співробітники ФСБ.

Джерело: 24 канал

Парламентарі провели чергове засідання 2 лютого. Під час нього нардепи підтримали низку важливих законодавчих ініціатив. Щоправда, не минулося і без скандалів.

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Сексизм в Раді

Скандал спалахнув через висловлювання нардепа від "За майбутнє" Сергій Рудика. Політик у своєму виступі згадав нардепку Мар'яну Безуглу, натякаючи, що 32-річна жінка з медицини "не повинна закликати реформувати СБУ". На захист своєї колеги встали інші депутати.

До прикладу, нардепка від "Голосу" наголосила, що жінки, незалежно від віку, можуть мати значно більші досягнення, ніж окремі чоловіки. Також вона закликала Рудика вибачитися, а парламент – ухвалити закон про протидію сексизму.

Виступ Сергія Рудика у Раді: дивіться відео

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Як минуло засідання Ради

Коли в Україну прийде потепління

Джерело: Укргідрометцентр, фейсбук Наталки Діденко

Синоптики прогнозують, що вже з 3 лютого морози в Україні відступлять і прийде короткочасне потепління.

Як зміниться погода найближчими днями

3 лютого температура повітря підніметься до +7...+9 градусів на сході. У Криму та Запоріжжі буде ще тепліше – +9...+12 градусів. У північних областях стовпчик термометра підніметься до 0...+3 градусів. Крім того, у західних та північних областях падатиме дощ і мокрий сніг. Тому на дорогах буде ожеледиця. У Карпатах 3 лютого сніжитиме.

температура повітря підніметься до +7...+9 градусів на сході. У Криму та Запоріжжі буде ще тепліше – +9...+12 градусів. У північних областях стовпчик термометра підніметься до 0...+3 градусів. Крім того, у західних та північних областях падатиме дощ і мокрий сніг. Тому на дорогах буде ожеледиця. У Карпатах 3 лютого сніжитиме. А от 4 лютого в Україну прийде циклон, який зумовить дощі. Тому у цей день опади прогнозують у всіх областях.

Така погода в Україні триватиме не довго. Вже у п'ятницю, 5 лютого, морози повернуться, однак вже без снігу. Температура повітря на півночі опуститься до -7...-10 градусів.