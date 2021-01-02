В Офісі Президента оприлюднили плани Володимира Зеленського на 2021 рік щодо іноземних поїздок. Також відомо, хто з іноземних лідерів завітає до України. Україна не буде реєструвати російську вакцину проти COVID-19 "Спутник V". Пристрасті навколо виборів президента США не стихають. Від коронавірусу померла волонтерка та оперна співачка Олександра Тарасова. Такими були головні новин 2 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Президентські плани на 2021 рік: куди збирається Зеленський і хто прибуде до України

Іноземні візити Зеленського

Як розповів, заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква, Володимир Зеленський передусім хоче здійснити візит до США. Однак точної дати поки немає. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Якими будуть пріоритети дипломатичної роботи України у 2021 році: що кажуть в ОПУ

Крім того, український президент вирушить в турне Азією. В його планах – відвідати Південну Корею, В'єтнам, Таїланд та Сингапур. Ймовірно, що цю серію візитів він здійснить у другій половині року.

Водночас в Офісі Президента сподіваються, що в 2021 році все ж відбудеться черговий нормандський саміт за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Його проведення заплановано в Берліні. А основними темами заходу стануть війна на Донбасі та рішення, як досягти миру на цій території.

Візити яких іноземних лідерів заплановано до України

Вже 12 січня до Києва прибуде президентка Молдови Майя Санду. Це буде її перший офіційний візит в іншу країну на посаді очільника держави.

Також у першій половині 2021 року Україна планує провести переговори на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона. В Офісі Президента очікують, що тоді вдасться започаткувати низку нових економічних проєктів.

Очікують у ОПУ і на приїзд прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Зверніть увагу Оновлення Угоди про асоціацію: в ОП назвали завдання у відносинах з Євросоюзом у 2021 році

Російська вакцина проти коронавірусу в Україні: Київ розставив усі крапки над "і"

Питання російської вакцини порушив один із лідерів проросійської політсили ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук. Він заявив, що харківська компанія "Біолік" звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з проханням зареєструвати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

За словами Медведчука, російський розробник вакцини вже дав дозвіл на трансферт технології та передачу "Біолік" клітинної лінії для її виробництва. Крім того, клінічні дослідження "вакцини" нібито довели її безпеку та ефективність у понад 95% випадків. Заяви на придбання російського препарату, мовляв, вже подали 50 країн світу.

Втім, у фармацевтичній компанії заявили, що технічно здатні виробляти вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні.

Наразі АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Спутник V". АТ ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії, – наголосили у "Біолік".

Згодом голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зауважив, що в Україні не можна за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою. Парламентар додав, що мовиться про такі країни, як США, країни ЄС, Швейцарію та Японію.

А остаточну крапку в цьому питанні поставив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли всі етапи дослідження. Натомість російська третього етапу не пройшла.

Всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності,

– зазначив посадовець.

До речі У Фінляндії зафіксована перша побічна реакція на вакцину проти COVID-19

Трамп і надалі не хоче йти з посади президента США

Чинний господар Білого дому продовжує боротися за те, аби його опонента на виборах Джо Байдена не визнали президентом. Зокрема, на 6 січня він скликає масштабний мітинг своїх прихильників. Саме цього дня результати голосування виборників має затвердити Конгрес.

Також відомо, що на цьому засіданні щонайменше 140 республіканців у Палаті представників проголосують проти підсумкових підрахунків голосів виборців на виборах президента США. Однак незгода прихильників Трампа не має шансу вплинути на результати виборів. Вони лише на кілька годин відстрочать затвердження Джо Байдена переможцем.

Тим часом, федеральний суддя відхилив позов прихильників Дональда Трампа у Конгресі. Ним сподівалися "натиснути" на віцепрезидента Майка Пенса та в останній момент змінити результати президентських виборів на користь Трампа. Саме Пенс під час офіційного підрахунку голосів виборників у Конгресі 6 січня має відкривати голоси з кожного штату та оголошувати результат.

Цікаво Відносини між Україною та США: у Києві напрацьовують нову дорожню карту

Померла Олександра Тарасова

Пішла з життя волонтерка та оперна співачка Олександра Тарасова. Жінка була інфікованою коронавірусом, хвороба протікала дуже важко. Зокрема, вона лежала в лікарні й перебувала на дихальних апаратах.

Потрібні кошти на підтримку всієї родини. Діти самі не впораються з фінансовими проблемами. Всі знають, яких коштів потребує ця хвороба. Саша сама виховує двох дітей,

— повідомляла 24 грудня користувачка Оксана Шевченко.

Що відомо про Олександру Тарасову

Це співачка Національної опери України та дружина десантника.

Коли почалася війна жінка діставала необхідний одяг, каски, бронежилети та багато іншого для українських захисників.

Тарасова була виконавчим директором одного з найвідоміших благодійних фондів "Крила Фенікса" та головою правління благодійного фонду "Повернись живим".

У квітні 2015 року волонтерку запросили до Міністерства соціальної політики, де вона очолила Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Тарасова звільнилася з міністерства у 2018 році під тиском "псевдоветеранів" та старих клерків.

Номер картки сина Олександри Тарасової – 4441114443023401, Костянтин Тарасов-Чаплик