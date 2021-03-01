Головні новини 1 березня: вакцинація Степанова, ДТП за участі Дубінського

Очільнику МОЗ Максиму Степанову ввели першу дозу вакцини проти COVID-19. Автомобіль з українськими захисниками підірвався на Донбасі. На Львівщині сталася ДТП за участі Олександра Дубінського. "Слугу народу" позбавили державного фінансування. Такими були головні новини 1 березня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 1 березня:

Зверніть увагу ​До літа на COVID-19 перехворіє дві третини українців, – імунолог

В Україні триває вакцинація від COVID-19

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу COVID-19. Урядовцю 1 березня ввели першу дозу препарату Covishield.

Як все пройшло

Спочатку медики дізналися в очільника МОЗ необхідну інформацію щодо його стану здоров'я.

Зокрема – поцікавилися, чи має він алергічні реакції та яке останнє щеплення йому робили.

Перед тим, як ввести вакцину, Степанову поміряли артеріальний тиск та температуру тіла.

Після цього довелося зачекати ще 30 хвилин, аби медики простежили, як реагує організм.

Все це відбувалося під пильним наглядом журналістів та телекамер.

Степанов отримав щеплення проти COVID-19: дивіться відео

Що відомо про Covishield, яку ввели Степанову

► Цю вакцину виготовляє британська компанія AstraZeneca. Препарат, який привіз Степанов, потрібно вводити двічі, з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

► Як зауважили у BBC, Інститут сироватки Індії стверджує, що вакцина Covishield пройшла усі 3 фази випробувань в Бразилії та Великій Британії.

► Проте група із захисту прав пацієнтів заявила, що її схвалення було поспішним. Мовляв, виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.

Авто ЗСУ підірвалося на Донбасі

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Неподалік Водяного, що на Донеччині, на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль ЗСУ. 8 українських захисників отримали бойове травмування, а їхній побратим – поранення.

Усіх постраждалих військовослужбовців вже доставили до найближчого медичного закладу, там ними опікуються військові лікарі та надають всю необхідну допомогу.

Як наголосили у ЗСУ, керівники військової частини вже працює на місце події. Разом з робочою групою військової служби правопорядку вони з'ясовуватимуть обставини інциденту.

Загострення на Донбасі: що відомо

Окупанти продовжують порушувати режим тиші. Бойовики не припиняють відкривати вогонь у бік українських позицій.

На жаль, через обстріли з боку ворога від початку 2021 року вже загинули 16 українських військовослужбовців.

Зростання кількості обстрілів з боку окупантів у штабі ООС пов'язують із ротацією проросійських найманців.

За даними української розвідки, на Донбасі перебуває приблизно 450 снайперів з російських підрозділів.

Дубінський потрапив у ДТП

У Збройних силах України розповіли про втрати бойовиків від початку перемир'я на Донбасі. Вони сягають 344 особи – мовиться як про загиблих, так і про поранених.

Джерело: 24 канал

Народний депутат Олександр Дубінський, якого у лютому виключили з фракції "Слуга народу", потрапив у аварію. Це сталося зранку 1 березня біля міста Стрий, що розташоване у Львівській області.

Подробиці про аварію

► Як пише видання "Слово і Діло", політик, перебуваючи за кермом авто Toyota, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з іншою машиною.

► За інформацією ЗМІ, водій і пасажир цього авто отримали тілесні ушкодження. Проте у поліції 24 каналу розповіли, що постраждалих немає.

► Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Вони з'ясовують усі обставини цього ДТП.



Нардеп Олександр Дубінський / Фото Liga.net

Чому Дубінський – не у фракції "Слуга народу"

Дубінського виключили з президентської фракції ще 1 лютого. Цьому передувало кілька подій. Зокрема – США ввели проти політика санкції, а Офіс генпрокурора – відкрив кримінальні провадження.

Штати запровадили санкції, оскільки підозрюють його у втручанні в американські вибори. У Мінфіні США вважають, що він причетний до російської кампанії щодо дезінформації.

Натомість в Україні проти нього відкрили кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків. А також – щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Слуга народу" без держфінансування

Джерело: НАЗК

"Слуга народу" відтепер не матиме фінансування від держави. Відповідне рішення ухвалило Національне агенство з питань запобігання корупції, оскільки виявило порушення у звітах політсили.

Мовиться про порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Партія може відновити фінансування, якщо усуне вказані неточності.

Зауважимо, що загалом через порушення НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо керівників 11 українських партій. Водночас ознаки кримінальних правопорушень виявили у звітах:

"Конгрес українських націоналістів";

"Блок Вілкула "Українська перспектива";

"Слуга народу".

Як відреагували у "Слузі народу"

Лідер політичної сили Олександр Корнієнко вже відреагував на дії НАЗК. Народні обранці з'ясовують, що стало підставою для такого рішення та аналізують зауваження Агенства.

Поки що, за його словами, депутати фракції "Слуга народу" готують усі необхідні пояснення, а також працюють над тим, аби усунути ймовірні порушення у документах.