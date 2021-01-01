До України повернулися 2 жінки та 7 дітей, які перебували в таборах для біженців у Сирії. У Славському зупинилася канатна дорога з людьми. У містах України вшанували пам'ять борця за українську незалежність Степана Бандери. Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун попрощалася у фейсбуці з українцями. Такими були головні новини 1 січня – першого дня нового 2021 року.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Повернення українців із Сирії

Така радісна подія трапилася ще ввечері 31 грудня. Тоді до Києва прибув літак із Сирії, на борту якого перебували 2 жінки та 7 дітей. Усі вони повернулися з таборів для біженців "Аль-Хол" та "Рож", що на території північно-східної Сирії. Про це повідомляє 24 канал.

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Звільнення громадян України стало результатом спецоперації, до якої були причетними представники СБУ, розвідки, МЗС. А сам план погодив і координува президент Володимир Зеленський.

Відтак, літак із евакуйованими у "Борисполі" зустріли осільник СБУ Іван Баканов, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець і низка народних депутатів.

Деталі операції

У червні 2019 року створили спеціальну робочу групу, до якої увійшли представники СБУ.

Фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

За результатами тривалих перевірок, контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності громадян до терористичної діяльності.

У жовтні того ж року запропонований українськими відомствами план евакуаційних заходів погодив президент, але через загострення ситуації на території Сирії евакуацію українців довелося відтермінувати.

На можливість забрати українців негативно вплинула пандемія COVID-19. У зв’язку з поширенням коронавірусу на території Сирії та Іраку впровадили значні обмеження, зокрема відбулося закриття кордонів та припинилося авіасполучення.

Повернутися до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася безпекова та епідемічна ситуація в цих країнах.

Коментарі перших осіб

Президент Зеленський привітав повернення українських громадян додому та назвав це "одним із найскладніших завдань останнього часу". Він підтвердив, що на заваді евакуації українців із Сирії ставали й інтенсивні бойові дії у країні, і пандемія COVID-19, втім, "витягнути своїх" вдалося.

Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії – це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя та де пекло стає повсякденністю. Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду. Це аксіома,

– наголосив він.

А заступниця голови МЗС Еміне Джапарова назвала повернення українок і їхніх дітей із Сирії "подарунком, вищим за все".

Повернення українських жінок із Сирії в Україну / Фото Офіс Президента, Еміне Джапарова у фейсбуці

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Інцидент у Славському: люди опинилися в пастці

У Славському, що на Львівщині, раптово зупинилася канатна дорога з крісельним підіймачем на гору Тростян. Люди, які в цей час ним користувалися, опинилися в пастці, зависнувши на висоті.

Докладніше

Канатна дорога зупинилася приблизно о 13:30. У львівському управлінні ДСНС розповіли, що інцидент трапився на канатній дорозі на гору Тростян біля бази "Динамо".

Причина аварії – вихід з ладу трансформаторної підстанції. Працівники об'єкту намагалися підключити електрогенератор, але на це потрібен був час.

На підіймачі через аварію застрягли 74 людини. Серед них були діти.

Крім висоти, їм загрожували й не надто сприятливі погодні умови. Температура повітря становила всього +1 градус. Та відчувалася вона дещо холодніше, адже в горах – вітряно.

О 16:05 годині з підіймача зняли вже всіх 74 людей. Серед них були 13 дітей і 3 вагітні жінки.

Загалом на місці працювали 16 рятувальників і 2 одиниці техніки.



У Славському раптово зупинився підіймач / Фото ДСНС

День народження Бандери: як його відзначили в містах України

112 років народився борець за незалежність нашої держави Степан Бандера. З цієї нагоди традиційно у перший день нового року вшановують пам'ять легендарного українського політика. Зазвичай й січня відбувається смолоскипна хода у багатьох містах України. І цей рік не став виключенням.

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Зокрема, марші зі смолоскипами пройшли у Києві, Дніпрі та Полтаві. Натомість у Львові та Франківську обмежилися лише мітингами. А причина тому – карантинні обмеження.

У Львові поклали квіти до пам’ятника Степана Бандери / Фото Львівської міськради

Хто такий Степан Бандера: коротко

Це український політичний діяч, один із головних ідеологів українського націоналістичного руху 20-го століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б.

Разом ыз Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.

Після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки Бандера перебував у концтаборі Заксенгаузен.

Згодом його звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії. Але Бандера не погодився.

Радянський уряд наказав КДБ вбити його в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

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Фейсбук-прощання Уляни Супрун

Колишня виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала останній свій допис у фейсбуці. Також вона дала останню пораду українцям.

Конфліктуйте та не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший,

– зазначила вона.

А завершився її допис такими словами: "Якщо матимеш сміливість прощатися, завжди триматимеш надію до побачення".

Як відреагували на це українці