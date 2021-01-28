Новим міністром енергетики може бути хтось з чинних депутатів, – нардепка зі "Слуги народу"

Верховна Рада, вже вдруге, не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. У "Слузі народу" не виключають, що цю посаду може обійняти хтось із чинних депутатів.
Джерело: 24 канал
Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у прямому ефірі. Вона сказала, що ще у січні голосувала за Вітренка.
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На запитання журналіста, чи вже цілковито відкинули кандидатуру Вітренка і чи розглядають зараз нових кандидатів на посаду міненерго, нардепка відповіла, що у будь-якому випадку у Вітренка не стане більше повноважень, тож потрібно буде проголосувати за іншу кандидатуру.
Говорити про конкретні прізвища поки рано. Однак я не виключаю, що можна думати у бік чинних народних депутатів. Принаймні розглянути такі кандидатури,
– пояснила Кравчук.
За її словами, посада не залежить від прізвища міністра. Важливо, щоб вже розпочаті рішення продовжились.
"Мова йде не лише про регулювання тарифів на опалювальний період, але й перспектива щодо видобутку власного газу", – наголосила Кравчук.
Щодо причин, чому за Вітренка не назбиралось голосів, вона назвала 2 головні чинники: