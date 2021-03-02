Новіков направив до суду 2 протоколи щодо Олександра Тупицького

Олександр Новіков направив до суду 2 протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицького. Зокрема, вони стосуються конфлікту інтересів голови Конституційного Суду під час прийняття ним рішення щодо неконституційності е-декларування.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков скерував 2 протоколи щодо Тупицького до Голосіївського районного суду міста Києва.

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Вони стосуються адміністративного правопорушення Олександра Тупицького, який до 29 грудня 2020 року обіймав посаду голови Конституційного Суду України.

Просимо суд повідомляти про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа про адміністративне порушення за згаданим протоколом, з метою особистого надання мною як особою, яка склала протокол, пояснень,

– зазначив Новіков.

Що відомо про ці протоколи

У них йдеться про ознаки конфлікту інтересів під час прийняття Тупицьким рішення що неконституційності е-декларування.

Довідка. 27 жовтня 2020 року 27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Вони також стосуються умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму. Її суддя купив уже після окупації півострова – у 2018 році.

За ці порушення передбачена адміністративна відповідальність.

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