Новіков направив до суду 2 протоколи щодо Олександра Тупицького

Джерело:НАЗК
Олександр Новіков направив до суду 2 протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицького. Зокрема, вони стосуються конфлікту інтересів голови Конституційного Суду під час прийняття ним рішення щодо неконституційності е-декларування.
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков скерував 2 протоколи щодо Тупицького до Голосіївського районного суду міста Києва.
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Вони стосуються адміністративного правопорушення Олександра Тупицького, який до 29 грудня 2020 року обіймав посаду голови Конституційного Суду України.
Просимо суд повідомляти про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа про адміністративне порушення за згаданим протоколом, з метою особистого надання мною як особою, яка склала протокол, пояснень,
– зазначив Новіков.
За ці порушення передбачена адміністративна відповідальність.
Попри указ глави держави, відсторонений суддя продовжує виконувати свої службові обов'язки дистанційно та отримує зарплату. За січень 2021 року він заробив 320 тисяч гривень.