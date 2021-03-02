Новіков направив до суду 2 протоколи щодо Олександра Тупицького
Олександр Новіков направив до суду 2 протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицького. Зокрема, вони стосуються конфлікту інтересів голови Конституційного Суду під час прийняття ним рішення щодо неконституційності е-декларування.
Джерело:НАЗК
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков скерував 2 протоколи щодо Тупицького до Голосіївського районного суду міста Києва.
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Новіков надіслав у суд протоколи щодо відстороненого глави КСУ
Вони стосуються адміністративного правопорушення Олександра Тупицького, який до 29 грудня 2020 року обіймав посаду голови Конституційного Суду України.
Просимо суд повідомляти про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа про адміністративне порушення за згаданим протоколом, з метою особистого надання мною як особою, яка склала протокол, пояснень,
– зазначив Новіков.
Що відомо про ці протоколи
- У них йдеться про ознаки конфлікту інтересів під час прийняття Тупицьким рішення що неконституційності е-декларування.
- Вони також стосуються умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму. Її суддя купив уже після окупації півострова – у 2018 році.
За ці порушення передбачена адміністративна відповідальність.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- У грудні 2020 року глава КСУ проігнорував виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру Тупицькому надіслали поштою. Його підозрюють у підкупі свідка, а також введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
- 29 грудня Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади глави КСУ, а наприкінці лютого 2021 року зробив це знову – до 28 березня.
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Попри указ глави держави, відсторонений суддя продовжує виконувати свої службові обов'язки дистанційно та отримує зарплату. За січень 2021 року він заробив 320 тисяч гривень.
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