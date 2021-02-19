Новіков через ОАСК оскаржує своє звільнення з НАБУ
Експрацівник Національного антикорупційного бюро Володимир Новіков просить поновити його на посаді. Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження.
Джерело:ОАСК
Судове засідання призначили на 30 березня.
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Що оскаржує Новіков
- Новіков просить визнати протиправним та скасувати розпорядження про його звільнення з НАБУ. У грудні 2020 року його підписав директор бюро Артем Ситник.
- У позовній заяві Новіков зазначив, що не погоджується із наказом та розпорядженням. Експосадовець вважає їх незаконними та протиправними.
- Новіков стверджує, що вони зроблені виключно на припущеннях та з порушенням норм законодавства, бо Ситник нібито не мав відповідних службових повноважень у зв'язку з рішенням Конституційного Суду.
Чому Новіков каже, що Ситник не мав повноважень
- Напередодні до Ради внесли законопроєкт, який передбачає звільнення Ситника.
- Річ у тім, що в грудні 2020 року окремі положення закону про НАБУ втратили чинність, бо Конституційний суд визнав їх неконституційними. У КСУ запевняли, що п'ятий президент Петро Порошенко перевищив повноваження, коли призначав Ситника.
- У ЗМІ з'явилась інформація нібито про звільнення Ситника просив президент Володимир Зеленський.
- Однак активісти вже назвали погані наслідки звільнення Ситника для України. Наприклад, втрата довіри міжнародних партнерів, погіршення стосунків з США та НАТО.
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