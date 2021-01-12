Нові тарифи на газ, про які заявили в уряді, насправді є небезпечними для України. Є загроза, що співпраця з МВФ зруйнується, адже ринок газу в Україні просто знищують.

Інфестиційний банкір Сергій Фурса запевнив, що український бізнесмен Дмитро Фірташ працює на соціальне невдоволення, а тому іноді завищує платіжки. Однак це не означає, що ринок газу – поганий. Про це Фурса сказав в ефірі 24 каналу.

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"Це означає, що потрібно, аби монопольний комітет прийшов і з'ясував проблему з Фірташом і його облгазом. Натомість ми не лікуємо проблему, а "відрубуємо голову", знищуємо ринок, який почав працювати", – сказав Фурса.

Чому співпраця з МВФ під загрозою

Він зауважив, що також варто зрозуміти, що протести людей проти нових тарифів у різних містах України є "конспірованими паном Коломойським".

Він просто хоче зруйнувати нашу співпрацю з МВФ. Зараз уряд руйнує ключову реформу, перехід на ринкове ціноутворення, яке було частиною співпраці з МВФ. Це заблокує співпрацю,

– запевнив банкір.

Він пояснив, що західні партнери сприймуть зміни в Україні саме як руйнування реформ, адже виглядає, що Україна зайняла дуже зручну позицію. "Коли ціна падає – ми за ринок, а коли ціна зростає, кажемо, що ринок – це не справедливо. Це досить дивно", – підсумував Фурса.

Що кажуть у Кабміні

Експерт з Офісу реформ Кабінету Міністрів України Максим Гардус запевнив, що на співпрацю з МВФ це не вплине.

"Переговори з МВФ щодо цього питання будуть. Проговорять механізми та те, що ці заходи можуть бути тимчасовими. Про те, що це не відкат назад, а лише деякі корегування", – сказав Гардус.